Жіночий день 8 березня: як він з'явився і навіщо потрібен

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Міжнародний жіночий день - чудова нагода нагадати світу про гендерну рівність

Цього року 8 березня світ у 110-те відзначатиме Міжнародний жіночий день.

Але для чого його вигадали, і чому саме 8 березня? Що це - свято чи, радше, протест? І чи існує Міжнародний день чоловіків?

Ми спробували відповісти на всі ці запитання.

1. З чого все почалося?

Автор фото, Topical Press Agency Підпис до фото, У 1910 році в Копенгагені на Міжнародній конференції жінок Клара Цеткін запропонувала щорічно відзначати Міжнародний жіночий день

Як і 1 Травня, свято 8 березня виросло з робітничого руху та має американське коріння.

У 1908 році 15 тисяч жінок в Нью-Йорку вийшли на демонстрацію, вимагаючи скорочення робочого дня, збільшення заробітної плати та права голосу (в більшості штатів жінки здобули його у 1920 році, коли ухвалили 19-ту поправку до Конституції США). Наступного року Американська соціалістична партія запропонувала зробити останню неділю травня Днем трудящих жінок.

У серпні 1910 року відома діячка німецької соціал-демократії Клара Цеткін на конференції в Копенгагені запропонувала заснувати Міжнародний день боротьби за жіноче рівноправ'я та емансипацію.

Близько ста учасниць з 17 країн підтримали ідею одностайно.

У 1911 році його вперше відзначили в Німеччині, Австро-Угорщині, Данії й Швейцарії.

2. Чому 8 березня?

Автор фото, AFP Підпис до фото, Демонстрація у турецькому Діярбакирі 8 березня 2016 року

Демонстрація в Нью-Йорку, з якої все почалося, відбулася 28 лютого. Клара Цеткін конкретної дати не називала. Перше святкування жіночого дня в Німеччині відбулося 19 березня в ознаменування Березневої революції 1848 року в Пруссії. Потім жіночий день у різних країнах відзначали 2, 9 та 12 березня, а також 2 і 12 травня.

Дата 8 березня прийшла в міжнародний лівий рух з Росії. У 1917 році в цей день (23 лютого за старим стилем) почався страйк робітниць ткацьких фабрик у Петрограді з вимогами "Хліба й миру!", який переріс у революцію. Тиждень по тому російський імператор зрікся престолу, а тимчасовий уряд надав жінкам право голосу.

У 1975 році Генасамблея ООН проголосила 8 березня днем святкування досягнень жінок у всіх сферах життя і протесту проти пережитків нерівноправ'я.

3. Які кольори символізують Міжнародний жіночий день?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кольором 8 березня часто називають фіолетовий, оскільки він символізує гідність і справедливість

Фіолетовий, зелений та білий - це кольори Міжнародного жіночого дня.

Їх запропонував як символ боротьби за рівноправ'я британський Жіночий соціально-політичний союз у 1908 році. Фіолетовий знаменує собою справедливість і гідність, зелений - надію, білий - чистоту.

4. Чи існує Міжнародний день чоловіків?

Автор фото, internationalmensday.com Підпис до фото, Міжнародний день чоловіків теж існує, але він залишився в тіні 8 березня

Так, його святкують 19 листопада у понад 80-ти країнах, хоча формального визнання ООН не було.

Акцент при цьому роблять на зміцненні здоров'я чоловіків та їхній сучасній ролі у родині.

5. Як святкують 8 березня в різних країнах?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Для багатьох свято 8 березня асоціюється з мімозою

В Україні 8 березня - вихідний день. Жінкам дарують подарунки та квіти - за три-чотири дні до свята їхні продажі збільшуються вдвічі. Частина населення все ж вважає його радянським пережитком.

У Китаї в цей день жінки працюють чотири години замість восьми, але рекомендація Держради КНР не є законом, тому деякі роботодавці її ігнорують.

В Італії жінкам на 8 березня дарують мімозу. Ця традиція зародилася в Римі після Другої світової війни.

У США березень вважають місяцем історії жінок. Щороку президент проголошує промову, в якій вшановує досягнення американських жінок.

Цього року через пандемію коронавірусу 8 березня святкуватимуть переважно в онлайн-форматі.

6. Свято чи протест?

Підпис до фото, Обрання Камали Гарріс віцепрезидентом США зустріли як велику перемогу жіночого руху

Девізом Міжнародного жіночого дня-2021 став гештег #ChooseToChallenge ("Обери виклик"). Основна ідея - світ кидає людині виклики, і кожен сам відповідає за свій вибір.

"Ми всі можемо прийняти виклик і голосно заявити про гендерні забобони й нерівність. Ми всі можемо виявляти й прославляти жіночі досягнення. Ми можемо спільними зусиллями створювати справедливіший світ", - йдеться в заяві організаторів свята.

7. Для чого це потрібно?

Автор фото, EPA Підпис до фото, Затримання активісток руху за права жінок у Киргизстані під час маршу 2020 року стало черговим нагадуванням про важливість такої боротьби

"Гендерної рівності не буде досягнуто ще сто років, - йдеться в заяві організаторів святкування. - Ніхто з нас і, найімовірніше, майже ніхто з наших дітей до цього не доживе".

За даними програми "ООН-жінки", пандемія коронавірусу звела нанівець 25 років боротьби за гендерну рівність. Через локдауни жінкам в усьому світі доводиться виконувати більше хатньої роботи, вони втрачають кар'єрні та освітні можливості.

Попри коронавірус, рік тому в багатьох країнах відбулися марші протесту.

Вони переважно були мирними, але в киргизькій столиці Бішкеку поліція затримала кілька десятків активісток, а перед цим, згідно з повідомленнями, на них напали невідомі в масках. Ситуація з правами жінок в країні погіршується, кажуть громадські активісти.

У Пакистані демонстрації в деяких містах відбулися на тлі погроз та кримінальних переслідувань.

У Мехіко 80-тисячна демонстрація проти насильства над жінками завершилась сутичками з поліцією. Хтось почав кидати у правоохоронців пляшки з бензином, ті у відповідь застосували сльозогінний газ. Близько 60 осіб отримали травми.

В останні роки у справі жіночого рівноправ'я є певний прогрес, і боротьба за нього набула нового розмаху.

У США вперше в історії віцепрезидентом стала жінка і представниця кольорового населення - Камала Гарріс.

У 2019 році в Фінляндії сформували коаліційний уряд з п'ятьма жінками на чолі.

Північна Ірландія легалізувала аборти, Судан скасував закон, який диктував, як жінкам одягатися і поводитися на публіці.

Нарешті, рух #MeToo, що виник у 2017 році, залишається глобальним фактором боротьби з сексуальними домаганнями, а його учасники домоглися покарання низки винних.

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