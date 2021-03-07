Чи може смартфон допомогти завагітніти та який додаток найнадійніший

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Творці мобільного додатку для планування сім'ї Natural Cycles оголосили війну конкурентам - авторам програми Clue, звинувативши їх у тому, що ті прив'язують роботу додатку лише до місячних циклів.

Власники Clue на це відповідають, що американські регулятори вже визнали їхній мобільний додаток з розрахунку днів, потрібних для зачаття, безпечним і ефективним.

Принцип обох програм полягає в тому, що вони пропонують альтернативу класичним засобам, вказуючи дні, у які, за їхніми розрахунками, ймовірність завагітніти найвища.

Зрозуміло, що ці розрахунки залежать від індивідуального циклу користувачок.

Natural Cycles стягує зі своїх користувачів плату за підписку на їхні послуги. Clue буде брати гроші за доступ до додаткових можливостей вже у наявному додатку.

У Clue стверджують, що їхній додаток при щоденному використанні, наприклад, попереджає небажану вагітність з надійністю 92%.

Natural Cycles дає гарантію 93% - таку ж, як і оральні контрацептиви.

"Клінічні випробування Clue Birth Control проведені дослідниками Джорджтаунського університету із застосуванням найкращих практик такого роду, їхні результати з'явилися у рецензованій публікації", - заявила офіційна представниця Clue.

За її словами, Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) провело власну ретельну перевірку цих клінічних випробувань і заявленої ефективності програми.

Автор фото, Clue Підпис до фото, Додаток Clue Birth Control буде доступний для пристроїв Apple і Android, але спочатку - тільки в США

Як кажуть у британській Національній системі охорони здоров'я (NHS), планування вагітності можна досить ефективно здійснювати і природним шляхом, але для цього потрібні навички і старанність, до того ж така практика не захищає від хвороб, що передаються статевим шляхом.

"Якщо ви хочете продовжувати займатися сексом у час, коли є шанс завагітніти, вам необхідно користуватися контрацептивами, такими як презервативи, діафрагми і протизаплідні ковпачки", - йдеться на вебсайті NHS, й розробники обох додатків повністю з цим згодні.

При відстеженні менструального циклу програми дозволяють з великою імовірністю визначати час наступної овуляції, за умови, що вони відбуваються регулярно.

Однією з ознак наближення місячних може служити невелике зростання температури, яке враховує додаток Natural Cycles.

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Іншим показником наближення "критичних днів" є рівень гормонів.

Але усі ці ознаки вимагають окремих і точних вимірів.

"Наші попередні висновки, засновані на даних FDA, вказують на значну різницю між Natural Cycles та іншим додатком, зокрема той факт, що інший повністю покладається тільки на менструальний цикл, не зачіпаючи такі біомаркери, як температура", - відзначає виконавча директорка Natural Cycles, докторка Еліна Берглунд.

А головна лікарка Clue Ліна Брейбой стверджує, що їхня розробка з часом краще підлаштовується під індивідуальні особливості користувачок.

За її словами, спочатку додаток буде визначати вікно високої імовірності вагітності у 16 днів, але потім скоротить його до 11.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Докторка Еліна Берглунд

З огляду на те, що середній менструальний цикл триває 28 днів, зокрема п'ять днів власне менструації, цей додаток дає на додаткові заходи або утримання від незахищеного сексу досить багато часу.

Докторка Берглунд висловила також свої претензії до FDA. Вона стверджує, що додаток конкурентів схвалили під час спрощеного процесу.

Творці Clue твердять, що їм допомогло те, що їхній додаток був уже не першим, і запрошують усіх вчених і фахівців у цій галузі провести з його допомогою власні дослідження.

Clue буде доступний для Apple і Android, але поки що - тільки в США