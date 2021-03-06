"Вакцина не перетворить вас на термінатора". Булавінова - про страхи щеплення від COVID

Діана Куришко

BBC News Україна

Автор фото, facebook.com/ShkalaForum Підпис до фото, Катерина Булавінова - медична експертка ЮНІСЕФ

Навколо вакцин від Covid-19 в Україні існує безліч страхів і упереджень - люди бояться щеплень, не довіряють вакцинам, а іноді від імунізації їх відмовляють самі лікарі.

Понад 50% українців, за даними соцопитувань, не планують робити щеплення від коронавірусу.

Тим часом, Covid-19 забрав вже понад 26 тисяч життів в Україні, за офіційними даними. За неофіційними - у кілька разів більше. Україну накриває третя хвиля коронавірусу і влада вже прогнозує новий локдаун.

Вакцинацію називають єдиним шансом зупинити пандемію. Але коли в інших країнах кількість щеплених людей вимірюється мільйонами, в Україні їх менше 10 тисяч. Доступ до вакцин - дуже обмежений. Лише тиждень тому в країну привезли перші вакцини - 500 тисяч індійської AstraZeneca (CoviShield). Але багато людей, особливо лікарів, від неї відмовляється.

Що робити зі страхом перед вакцинацією, чи безпечна індійська вакцина CoviShield, чи варто чекати на іншу? Про це ми поговорили з Катериною Булавіновою, медичною експерткою ЮНІСЕФ.

Індійська вакцина безпечна?

ВВС: В українців є недовіра до індійської вакцини. Обіцяли AstraZeneca, привезли індійську AstraZeneca - Covishield. Розкажіть про неї. Вона безпечна, перевірена, якісна?

Катерина Булавінова: Вакцина CoviShield - схвалена для використання Всесвітньою Організацією Охорони здоров'я. Для мене як для людини, яка працює в ЮНІСЕФ, як для лікаря, який займається вакцинацією, інфекційними захворюваннями - це головний гарант якості, що цей продукт ефективний і безпечний.

Якщо ВООЗ, розглянувши всі документи, дані клінічних випробувань, інформацію про заводи, на яких вакцину виробляють, говорить, що вона - хороша, для мене цього достатньо.

ВООЗ дозволив до використання такі вакцини: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford та Covishield (AstraZeneca/Oxford).

ВВС: Є побоювання через те, що вакцину виготовили саме в Індії. Чи можна вважати індійські вакцини безпечними?

К.Б: Завод Serum Institute of India - це один з найкращих заводів у світі, одне з найбільших виробництв, яке виробляє якісні вакцини для закупівлі в тому числі і міжнародними організаціями, наприклад, ЮНІСЕФ.

І я впевнена, що це дуже хороший крок, що AstraZeneca надала ліцензію на виробництво свого продукту цьому заводу, оскільки хотіли, щоб якомога більше людей отримали вакцини, отримали захист від смертельно небезпечної хвороби.

ВВС: Українцям обіцяють чотири вакцини: AstraZeneca (CoviShield), Sinovax, Novavax, Pfizer. Вони мають різну ефективність. Чи може бути, що якась з них якісніша, а якась ні?

К.Б.: Вакцини від ковіду, які зараз використовуються, - різні, і у них будуть різні характеристики, різні дані клінічних випробувань.

Але, на мій погляд, найголовнішим для людей має залишатися те, що всі вакцини, які схвалені до використання ВООЗ, є ефективними та безпечними. Їх можна використовувати.

Далі можна нескінченно сперечатися про тонкощі. Наприклад, що тут вони себе показали так, чи ось так.

Наведу приклад. Pfizer - це чудова вакцина, але потребує добре продуманої логістики, тому після розморожування у вас є лише 100 годин, щоб зробити щеплення. AstraZeneca - прекрасна вакцина, однак, точаться суперечки, чи буде вона так само ефективною для людей старше 55 років.

Тому люди старшого віку мріють про Pfizer, хоча, в результаті AstraZeneca напевно є так само ефективною.

Але всі ці суперечки абсолютно ні до чого, бо коронавірус дуже сильно б'є по різних вікових групах. Він б'є вже. І взагалі немає часу чекати. Люди продовжують помирати.

Автор фото, ЮНІСЕФ Підпис до фото, Катерина Булавінова: "Я - лікар, я перехворіла важкою формою коронавірусу і я обов'язково буду вакцинуватися. Як тільки мені дадуть таку можливість, будь-якою вакциною".

Ще раз повторюся: якщо вакцина схвалена ВООЗ, значить вона придатна до використання, безпечна і ефективна. Її треба використовувати прямо зараз без будь-яких очікувань.

У абсолютно всіх країнах йдуть перегони за вакцинам від ковіду. Країни вдавались до різних рішень - хтось користується, наприклад, двома вакцинами, хтось однією. Але вакцинуються всі. Литва уклала договори з сімома постачальниками і це нормально.

Тобто всі намагаються зробити так, щоб вакцини були доступними якнайшвидше для різних груп. Те, що у нас в Україні передбачається кілька вакцин, - це нормально.

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ВВС: Є побоювання, що не можна створити вакцину за один рік, що вакцини не були достатньо випробувані. Чи вистачило часу для всіх тестів, щоб такі страхи не виникали?

К.Б: Так, вакцини були створені дуже швидко. Це безпрецедентно для світової історії. Дуже класно, що світова спільнота може об'єднатися заради того, щоб захистити людей від смерті, від важкої хвороби і швидко створити вакцини.

І на мою думку, це дуже круто, що їх створили так швидко, і круто, що провели всі потрібні клінічні випробування із залученням багатьох людей у різних країнах.

Коли люди кажуть "перевірена вакцина, чи не перевірена вакцина", потрібно розбиратися, що ми вкладаємо в це поняття? Є клінічні випробування, а є широке використання вакцини на ринку. Так, вакцини від коронавірусу потрапили на ринок дуже швидко, але вони пройшли випробування.

ВВС: Як одну з засторог називають те, що коронавірус - не така страшна хвороба, щоб вакцинуватися. Чи це так?

К.Б.: Ми, інфекціоністи, звичні до різних, важких інфекцій. Коронавірус - це дуже важка інфекція, часто абсолютно непередбачувана.

Вона "вдаряє" не тільки по легенях, але і по інших органах і системах. Ми знаємо, що люди, які перехворіли на Covid-19, потім змушені спостерігатися у кардіолога, у психіатра. У них є ризик виникнення інсультів, інфарктів.

Це важке і небезпечне захворювання, як для самого пацієнта, так і для медичної системи. І ми це бачимо зараз у західній Україні, де зайняті практично всі кисневі точки. Тому вакцинуватися потрібно обов'язково, як для себе особисто, так і для суспільного блага.

Відмовляють лікарі

ВВС: Ми запитували людей на вулицях про вакцинацію. І от одна з поширених відповідей: "Лікарі і ті сумніваються, чи робити вакцинацію. А що ж нам робити?" Що робити у ситуації, коли самі лікарі відмовляють людей від щеплень?

К.Б: Я - лікар, я перехворіла важкою формою коронавірусу і я обов'язково буду вакцинуватися. Як тільки мені дадуть таку можливість, будь-якою вакциною, схваленою ВООЗ, яка буде доступна в цей час на території нашої країни або за кордоном.

Я вважаю, що потрібно робити якомога більше освітніх проєктів. Для того, щоб всі отримали відповіді на абсолютно всі питання про вакцини, розвіяли внутрішні страхи.

Люди повинні мати можливість зателефонувати своєму лікареві чи медсестрі і почути їхню чітку і зрозумілу позицію про щеплення. А лікарі мають бути готові відповідати на всі питання про безпеку вакцин, їхню ефективність.

Якщо тільки лікар сам впевнений, що все ок, тоді можна буде вакцинувати більше людей. Коли лікар вакцинується, то отримають щеплення і медсестра, і санітарка. Лікарі мають серйозний авторитет серед медперсоналу. Якщо вони не вакцинуються, то у лікарні ніхто не буде цього робити.

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На жаль, зараз ми бачимо серйозний розкол у лікарській спільноті. Частково він пов'язаний з тим, що деякі професори зробили заяви, які нічого спільного не мають з доказовою медициною. Наприклад, щодо того, що нібито вакцинуватися небезпечно для тих, хто перехворів.

Це дуже токсичні заяви. І такий розкол в медичній спільноті погано впливає на пацієнтів, які не можуть зрозуміти, що їм робити, якщо самі лікарі не хочуть вакцинуватися.

Такі заяви потрібно спростовувати. Бо так не годиться. Це має сильний вплив на людей.

Ті лікарі, які за доказову медицину, вони зараз вакцинуються і навіть почали кампанії у соціальних мережах: "Я - лікар, я перехворів, я буду вакцинуватися", "Я - лікар, я не хворів, я буду вакцинуватися", "Я - лікар, я вже вакцинувалася", "Я - медсестра, я - вже вакцинована".

Це для тих, хто говорить, що вакцини - це небезпечно. Хто каже, що хоче не таку вакцину, а сяку. Плюс йдуть всі ці бої навколо брендів вакцин замість того, щоб обговорювати суть проблеми - як ефективно налагодити процес вакцинації. Дискусія йде не в той бік.

Вакцини викидають у смітник

ВВС: А в який бік має йти дискусія? Що люди мають знати перед тим, як йти вакцинуватись?

К.Б: По-перше, я вважаю що Covid-19 є шикарною можливістю для України нарешті "десакралізувати" тему вакцинації - перестати робити перед нею лікарський огляд, який взагалі нікому не потрібен, аналізи. Ходять міфи, що треба робити аналіз на антитіла. Так само як і загальний аналіз крові. Нічого цього не потрібно. Жодна країна цього не робить.

На мій погляд, мають обговорюватися питання логістики і спрощеного доступу до вакцин. Що насправді може бути небезпечним у процесі вакцинації? Щоб люди в черзі не заразилися один від одного!

Я не хочу слухати обговорення про бренди вакцин, країни виробництва і так далі. Я хочу слухати про те, як люди можуть швидше отримали доступ до вакцин і щоб цей доступ був безпечним.

Це може бути принцип drive in, коли люди заїжджають на вакцинацію на машинах. У нас достатньо машин на дорогах, drive in є для кого робити.

Я б хотіла, щоб там, де люди приходять пішки на вакцинацію, вхід і вихід були окремими. Щоб була чітка дистанція між людьми з урахуванням того, що їм треба 30 хвилин почекати після щеплення.

Я хочу, щоб ми говорили, чи є у кожної бригади епіпени (засіб для ін'єкцій у вигляді ручки на випадок анафілактичного шоку - Ред.).

Ось про це я б хотіла дискусії, а не про бренди вакцин, що вони якісь не такі, коли люди не мають реального доступу до щеплень.

Я б хотіла дискусію, яка ведеться на Заході, щоб жодна доза вакцини не пропала. Наразі ми користуємося вакциною у десятидозних флаконах. Тобто одного флакону вистачає на десятьох людей. Флакон може бути відкритим не більше шести годин.

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Якщо флакон відкрили, щеплення зробили менш ніж десятьом і минуло шість годин, то решту доз викидають.

В інших країнах, якщо залишаються невикористані дози, то тут же шукають людей. Аж на вулиці "ловлять". Наприклад, була така смішна історія в Лос-Анджелесі, де у бригади лікарів залишилася вакцина і вони, стоячи в пробці, просто підбігли до моїх знайомих і сказали у вікно машини: "Хочеш вакцинуватися?". Зробили щеплення, внесли в електронну систему і все.

У нас вже викидають дози. Є інформація, що на минулих вихідних у кількох лікарнях пропали вакцини. А хотілося б, щоб користувалися списком "Б", кому дзвонити, якщо хтось з лікарів відмовився. При цьому є маса людей, які хочуть вакцинуватися.

Навіть, якщо флакон відкрили наприкінці зміни, не можна, щоб пропала жодна доза. У всьому світі вакцину вважають скарбом. Вона - доволі дорога і дуже потрібна людям, щоб захистити їх від смерті.

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Побічні ефекти вакцин

ВВС: Люди бояться побічних ефектів від вакцин. Кажуть: "Я боюсь, а раптом щось піде не так?" Які побічні ефекти можуть виникнути?

К.Б: На будь-яку вакцину, як і на будь-які ліки, може бути реакція.

Я як лікар частіше радію реакції на вакцини, оскільки це говорить про те, що вакцина працює. На які реакції ми очікуємо і які вважаємо в межах норми на вакцини від Covid-19? Це біль в місці ін'єкції, припухлість, почервоніння.

Тому раджу робити в праву руку тим, хто пише лівою і навпаки.

Ще - рідко, але на вакцини може бути більш серйозна, наприклад, алергічна реакція. Саме тому всі місця, де проводять вакцинацію, обладнані всім необхідним для надання допомоги при анафілактичному шоці. Це буває дуже рідко, проте буває. Тим більше, за умов великого потоку пацієнтів статистично це може статися. Так само, як це може статися у кабінеті стоматолога, де застосовують засоби місцевої анестезії, на які теж можуть бути алергічні реакції. Це нормально.

ВВС: Чи можна вакцинувати літніх людей? Є певні побоювання щодо AstraZeneca і того, що ця вакцина не випробовувалася на людях, старше 65 років.

К.Б: Раджу людям, старшим 65 років негайно отримати щеплення. Як тільки вони отримають доступ до вакцин, які схвалені ВООЗ. Це може врятувати їхнє життя, врятувати від неприємного досвіду хвороби.

Можна сперечатися з приводу будь-яких деталей, що така вакцина у клінічних випробуваннях була у такій віковій групі, а інша була в іншій. Але ще раз скажу, що ВООЗ їх схвалила для вакцинації проти Covid-19. Там зібралися найкращі світові експерти.

Ми сперечаємося не про ефективність, а про рівень ефективності. Якщо вакцина ефективна від Covid-19, і схвалена ВООЗ, нею потрібно скористатися негайно. Особливо зараз, коли ситуація з коронавірусом погіршується і в лікарнях деяких областей не вистачає кисневих точок.

І навіть якби у нас було достатньо кисневих точок і місць в лікарнях, ковід - небезпечне, важке захворювання, від якого немає специфічної противірусної терапії, і від якого можна померти. Тому в суперечках з приводу того, що ось вакцина більш ефективна, а ця менш, у цих "50 відтінках сірого" брендів, ми втрачаємо головне - людей, які гинуть від Covid-19.

Як підготуватися до вакцинації?

ВВС: Як підготуватися до щеплення? Що можна і не можна робити? Алкоголь можна?

К.Б.: Я особисто, якби йшла вакцинуватися, так зраділа б цій події, що можливо, випила б келих шампанського. Жартую звичайно.

Ніякої підготовки до вакцинації не потрібно. Ви повинні бути здоровими. Не тому, що вас небезпечно вакцинувати, якщо ви не здорові. Вас можна вакцинувати і з кашлем, і з нежиттю, і з температурою. Але ми хочемо, щоб ви були здорові, щоб ви не заражали людей по дорозі та в пункті щеплення. Тому це той випадок, коли ми просимо людей з симптомами почекати, тому що вони можуть бути небезпечними для всіх на своєму шляху, як потенційні носії Covid-19.

Ви не чхаєте, не кашляєте, нежитю немає, температури немає? Значить ви спокійно вакцинуєтесь.

Протипоказанням до вакцинації є алергічна реакція на першу дозу вакцини. Йдеться про серйозну алергічну реакцію, наприклад анафілактичний шок, набряк Квінке. Якщо така реакція є, вдруге вакцинувати не будуть.

ВВС: Чи можна мочити місце уколу?

К.Б. Можна купатися в басейні, митися. Тобто можна абсолютно все.

Вакцинування вагітних

ВВС: Чи можна вакцинуватись вагітним?

К.Б: В Ізраїлі спочатку не збиралися вакцинувати вагітних. Хотіли це відкласти. Але, коли побачили, що вагітні теж помирають від Covid-19, їх все одно почали вакцинувати - вакцина ж інактивована - це безпечно.

Якщо ви не знали, що вагітні і вас вакцинували, це не причина для аборту.

Нічого не трапиться, ні з вами, ні з плодом.

Вагітні жінки вакцинуються зараз у багатьох країнах від Covid-19 різними вакцинами. Оскільки вагітні, на жаль, теж гинуть від коронавірусу.

В Україні дали можливість вакцинуватися тим вагітним жінкам, які працюють в ковідних лікарнях, оскільки ризики для них дуже великі.

Але у нас вагітні бояться вакцинуватися навіть від грипу, що рекомендовано. І жінки бояться, і гінекологи бояться.

Вакцини і термінатори

ВВС: Питання, яке часто ставлять у соцмережах - чи може вакцина змінювати ДНК?

К.Б: Вакцина не змінює ДНК. Не впливає ні на ваших нащадків, ні на вас. Ви не перетворитеся ні у термінатора, ні в жодну іншу істоту.

Єдине, що робить вакцина різними способами - вона вчить вашу імунну систему ефективно відповідати на коронавірус.