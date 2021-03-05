Переведення годинників в Україні. Які є за і проти

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Верховна Рада хоче скасувати переведення годинників. Це означає, що нинішній зимовий час (UTC+2, за міжнародною шкалою) може стати для України постійним.

Щоправда, коли саме країна переведе годинники востаннє, досі до кінця не відомо, адже законопроєкт поки що ухвалили лише в першому читанні.

Можливо, 28 березня Україна іще перейде на літній час (переведе стрілку на годину вперед), а восени повернеться на зимовий - уже назавжди.

Проте низка депутатів пропонують пришвидшити ухвалення закону в цілому. Тоді переводити годинники більше не доведеться навіть цьогоріч.

Джерела ВВС News Україна в провладній партії "Слуга Народу" кажуть, що планують ухвалити закон до кінця місяця - 16-19 березня. В такому разі переходу на літній час 28 березня вже не буде.

У будь-якому разі переведення годинників викликає палкі суперечки - у нього є як чимало противників, так і прихильників. І в тих, і в інших є свої аргументи.

Аргументи "за"

Зазвичай користь від переведення пояснюють економічними перевагами.

Наприклад, в ЄС упродовж майже 20 років ця практика була обов'язковою для всіх країн-членів.

Свого часу це правило схвалили для того, аби різні держави працювали більш злагоджено.

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Окрім того, прихильники переведення люблять говорити про економію електроенергії. Завдяки переходу на літній час, мовляв, робочі години більше припадають на світловий день - це економить енергію, що своєю чергою є кращим для екології.

Окрім економічних факторів, є ще й соціальні, вважають прихильники переведення.

Перехід на літній час дозволяє людям краще використовувати "світлі" години дня, а також зменшує кількість ДТП та злочинів у вечірні години.

Аргументи "проти"

Противники переведення наводять результати досліджень, які говорять про негативний вплив на здоров'я людини та біоритми.

Зокрема, свіжі дані демонструють, що в країнах, які переводять годинники, в момент переходу збільшується кількість інсультів та викликів швидкої допомоги.

"Плюс-мінус одна година, що там такого страшного може бути? Але насправді для складних механізмів на клітинному рівні ця година відіграє важливу роль. Зараз це вже не якась поодинока думка, це погляд хронобіологічної спільноти: переведення годинників - це нехороша практика", - розповідає біолог Ольга Маслова.

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Так само противники говорять і про те, що економічна доцільність переведення годинників, про яку говорять їхні опоненти, себе не виправдовує. Якщо і йдеться про якусь економію електроенергії, то про дуже незначну.

З цим частково погоджуються в ЄС, де у 2019 році скасували обов'язкове переведення годинників для країн-членів. Рішення передбачає, що з 2021 року всі держави можуть самостійно вирішувати - переводити їм годинники чи ні.

"Вплив на біоритм людини може бути набагато серйознішим, ніж вважалося раніше", - наголошували в Єврокомісії.

Туди-сюди

Єдиної думки щодо того, яка практика є правильною, у світі немає, і суперечки з цього приводу тривають вже багато років.

Стрілки на літній і зайвий час переводять у низці країн Європи, деяких штатах США, низці країн Південної Америки та Африки, у Новій Зеландії та частково в Австралії.

В Азії та Африці годинники переважно не переводять. Японія, наприклад, відмовилася від переведення годинників ще у 1950-х роках.

Трапляються і приклади, коли країни відмовлялися від переведення часу, а потім знову поверталися, як свого часу робили США та Німеччина.

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Росія, приміром, у 2011 році вирішила назавжди залишитися на літньому часі. Це викликало невдоволення частини росіян, оскільки взимку світловий день змістився на вечірні години. Тому у 2014 році країна перейшла до постійного зимового часу. Це знову влаштувало не всіх, і у 2016-му кільком регіонам дозволили перевести стрілки вперед.

Експрезидент Росії Дмитро Медвєдєв, який свого часу захищав відмову від переведення годинників, говорив не лише про шкоду такої практики для здоров'я людей, а й для тварин.

"Я вже не кажу про нещасних корів та інших тварин, які не розуміють переведення годинників і не розуміють, чому доярки приходять до них в інший час", - співчував тваринам Мєдвєдєв.

Для України відмова від переведення годинників так само не є новою. У 2011 році Київ уже скасовував перехід на зимовий час, але від ініціативи швидко відмовилися того ж сезону.

Частково - через скарги населення із західних регіонів, які жалілися, що їхнім дітям доведеться йти в школу затемна. Частково - через обурення тим, що відмова є повторенням кроку Росії.

Тож навіть якщо Україна знову відмовиться від переведення стрілок кожні пів року - не факт, що назавжди.