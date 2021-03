Які серіали дивитися в березні. Повії, інопланетяни та маленькі помічники Шерлока Холмса

Ярослав Забалуєв

Для ВВС

Серіальний сезон набирає обертів: цього разу нас чекають нові пригоди героїв Marvel, вікторіанська містика за мотивами творів Артура Конан Дойла та багато іншого.

"Уламки" (Debris)

1 березня, NBC

Агенти ЦРУ (Джонатан Такер) і МІ-6 (Ріенн Стіл) зустрічаються на місці катастрофи загадкового літального апарату, що перетворив все довкола на аномальну зону. Що це впало і чого від нього чекати - незрозуміло, проте це вже не перший випадок.

Мова йде про уламки якогось космічного судна, які чомусь продовжують триматися разом і пересуватися одними й тими ж траєкторіями. Розбиратися з усіма цими таємницями головним героям доведеться протягом семи серій.

Спроби зробити нові "Секретні матеріали" з'являються щороку, поки що нічого не вийшло, але спостерігати за ними - незмінно цікаво.

"Сокіл і Зимовий солдат" (The Falcon and the Winter Soldier)

19 березня, Disney+

Після "Месників: Фіналу" ми не дорахувалися не лише Залізної людини, але й Капітана Америка. Однак, якщо перший прийняв героїчну смерть, то другий, навпаки, вирішив не повертатися з минулого і прожити тихе щасливе життя.

Але ворогів у нашої планети від цього не поменшало, тому щит із зіркою залишився у спадок Сему Вілсону (Ентоні Макі), що раніше мав прізвисько Сокіл. Окрім спорядження та службових обов'язків, він отримав і колишнього фронтового товариша Капітана Бакі - Барнса, він же Зимовий солдат (Крістіан Стен). Тандем став центром другого серіалу четвертої фази кіновсесвіту Marvel.

Героям Ентоні Макі (ліворуч) та Крістіана Стена (праворуч) доводиться разом рятувати світ

На відміну від "Ванди/Віжн" цей серіал наслідує поліцейські комедії на кшталт "48 годин". Сценаристи також кажуть, що "Сокіл і Зимовий солдат" схожий на найреалістичніший з фільмів про Капітана Америка - "Іншу війну" 2014 року.

"Червоний дермантин" (Sky Rojo)

19 березня, Netflix

Три іспанські повії хочуть почати нове життя. Вони кидають сутенера і пускаються берега.

Автори серіалу обіцяють "дикі пригоди, що перевірять на міцність дружбу Корал, Венді й Джини, змусивши проживати кожну мить як останню".

Якщо вірити трейлеру, на нас, цілком ймовірно, чекає видовище у дусі тарантінівського "Доказу смерті".

"Музика в наших серцях" (Country Comfort)

19 березня, Netflix

У першій половині 2010-х ми спостерігали локальний бум музичних серіалів. Пов'язаний, ймовірно, з шаленим успіхом "Лузерів".

У різних напрямках цю ниву пізніше досліджували "Нешвілл" і "Життя як шоу", тож "Музика в наших серцях" здатна вгамувати ностальгію прихильників обох згаданих серіалів.

Кетрін МакФі - зірка "Життя як шоу" - грає тут кантрі-співачку, вимушену влаштуватися нянею до батька-одинака з п'ятьма дітьми. Це призводить не лише до купи комічних незручностей, але й до нового етапу кар'єри героїні.

"Нерегулярні частини" (The Irregulars)

26 березня, Netflix

Доктор Джон Ватсон, як відомо, був не єдиним помічником великого Шерлока Холмса. Невидимими шпигунами детектива на вулицях Лондона були відважні безпритульні.

Новий серіал Netfliх робить сміливе припущення, що Холмс даремно узурпував славу неперевершеного генія. Сервіс вже зробив одну вдалу спробу розширити світ героя Артура Конан Дойла в "Енолі Холмс", а "Нерегулярні частини" мають на меті розвинути цей успіх.

Серед цікавих інновацій - темношкірий Ватсон (Ройс Пірресон) та містичність розкритих злочинів.

"Могутні каченята: нові правила" (The Mighty Ducks: Game Changers)

26 березня, Disney+

І ще трохи про ностальгію - цього разу за дев'яностими. Перший фільм франшизи "Могутні каченята" вийшов у 1992 році й розповідав про те, як адвокат-невдаха Гордон Бомбей перекваліфікувався на хокейного тренера і привів команду таких самих нездар до перемоги.

Фільм мав два продовження і тепер Disney реанімував його в форматі комедійного серіалу про важливість командного духу. Роль Гордона Бомбея виконає зірка дев'яностих Еміліо Естевес.