Магазин Amazon без кас і продавців. Як він працює

Автор фото, Amazon Підпис до фото, За тим, що саме бере з полиць покупець, стежать камери і сенсори

Гігант інтернет-торгівлі, компанія Amazon відкрила в Лондоні "офлайновий" продуктовий магазин без кас. Це перший подібний заклад за межами США.

Цей магазин не потребує кас і продавців - покупці сканують додаток для смартфона на вході, а потім просто набирають продукти у кошик.

Що саме вони купують, система визначає автоматично. На виході клієнти так само автоматично отримують рахунок.

Частина експертів вважають, що така система навряд чи змінить розподіл сил на ринку, інші називають новий механізм зламним моментом у сфері торгівлі.

Конкуренти Amazon в офлайн-торгівлі також мають напрацювання у сфері магазинів без продавців і пропонують клієнтам самостійно сканувати придбані товари на касах самообслуговування або ж за допомогою смартфона.

Але метод Amazon все ж виглядає іще більш привабливим для покупців. Сканувати кожен товар окремо не треба - система зробить усе за вас.

Компанія настільки впевнена у своїх технологіях, що запевняє: покупцям узагалі не варто турбуватися про те, як система розпізнає, які товари вони поклали в кошик.

"Як тільки ви взяли з полиць усе, що вам потрібно, ви можете виходити з магазину і йти додому", - пояснює Метт Берч, директор Amazon Fresh Stores і колишній керівник Sainsbury's.

Автор фото, Amazon Підпис до фото, Чек про покупку приходить на електронну пошту

Уперше таку технологію застосували в США у магазинах Amazon Go, які відкрилися для публіки іще в 2018 році.

До 2021 року вона стала більш досконалою. Якщо раніше система не могла відрізнити одну листівку, журнал чи букет від іншого, то зараз вона здатна із цим впоратися.

Для такого точкового розпізнавання Amazon використовує сотні камер і сенсорів та системи на основі штучного інтелекту.

Водночас той факт, що на вході в магазин покупці ідентифікують себе через додаток, викликає побоювання у правозахисників.

"Те, що пропонує Amazon, - це покупки під тотальним наглядом, - застерігає Сілкі Карло з організації Big Brother Watch. - Відстежування покупців компанією Amazon створить величезний обсяг персональних даних. Люди мають знати, хто і як може використовувати ці записи та аналітику".

У відповідь на таку критику компанія заявила, що буда зв'язувати інформацію в магазині з обліковим записом клієнта Amazon на термін не більший як 30 днів і буде звітувати, як використовує дані.

Автор фото, Amazon Підпис до фото, Вхідним квитком до магазину слугує штрих-код в мобільному додатку

У новому магазині також буде кіоск, в якому можна забирати власні онлайн-замовлення. Сюди ж можна й повернути покупку, просто відсканувавши код.

"Просто залиште його тут, а ми зробимо все інше", - обіцяє Берч, додаючи, що такі магазини незабаром з'являться на основних вулицях Лондона.

Площа поки що єдиного магазину, який відкрився в районі Ілінг, близько 230 квадратних метрів, що набагато менше за типовий супермаркет.

Поки що Amazon практично ніяк не вплинула на продуктовий ринок Великої Британії, але амбіції в компанії чималі.

В Amazon кажуть, що будуть продавати свою технологію як сервіс, який зможуть використовувати й інші компанії. Зрештою це зможе принести більше прибутків, ніж створення власної мережі офлайн-магазинів, якій доведеться конкурувати з іншими гравцями на ринку.

Утім, реальний магазин з цегли та бетону, в якому покупці можуть доторкнутися до товарів, а не просто подивитися на них з екрана, - також є важливою віхою для Amazon. І ідея "бери і йди" може стати дуже популярною.

Проте в ритейлі важливо не лише те, що пропонує магазин, але і те, де він розташований.

А більшість хороших місць вже зайнята.

Зараз вихід Amazon в офлайн не становить загрози для традиційних мереж, але вони розуміють, яку силу має американська компанія. І це розуміння може змусити їх активізуватися власні зусилля в боротьбі за покупців.