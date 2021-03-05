"Коломойський стає токсичним". Соцмережі реагують на санкції проти олігарха

Автор фото, Укрінформ Підпис до фото, Новина про американські санкції проти Ігоря Коломойського стала "п'ятничним вибухом" в українському інформполі

Українські соцмережі активно реагують на санкції США проти Ігоря Коломойського.

Їх порівнюють з недавніми рішеннями РНБО, що також ухвалювалися у п'ятницю, вбачають символізм у даті та очікують продовження.

Автор фото, Євгеній Муджирі Підпис до фото, Коломойському згадують його легендарну фразу біля "Укрнафти" в 2015 році: "Кофе идешь пить?". Але тепер її "приписують" Байдену

"Уряд США зробив чудовий подарунок Україні на річницю смерті Сталіна", - пише редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко.

Саме у цей день 68 років тому помер авторитарний лідер СРСР.

"Такою публічною заявою уряд США по суті оголосив Коломойського людиною, з якою не рекомендується мати справу, оголосивши його токсичним на весь світ", - вважає ексдепутат і журналіст Сергій Лещенко.

Автор фото, Лещенко ТУТ

Він нагадує, що нещодавно Сполучені Штати ввели санкції проти 17 політиків та їхніх родин з Китаю, Сальвадору та Ямайки - їх звинувачують у масштабних порушеннях прав людини.

"Ігор Коломойський багато виграв, коли став на бік держави в 2014-му. Але все це програв, коли став грати проти держави", - вважає редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов.

Він пише, що після перемоги Володимира Зеленського Ігор Коломойський отримав стільки впливу, що, як видається, "хотів показати, що Америка без нього в складних українських справах не розбереться, що у нього на руках всі козирі, і хотів розторгувати свій вплив в обмін на недоторканність".

"Але ось парадокс - як тільки Коломойський показав усім, що в його впливу немає меж, як все це почало не збільшувати його вагу, а збільшувати його токсичність", - додає Юрій Бутусов.

"Удар по Коломойському посилює вплив США в Україні. Це, мабуть, єдиний на сьогодні очевидний результат санкцій США проти Коломойського в українській політиці", - робить висновок редактор "Цензор.Нет".

Автор фото, Дмитро Бунецький

А інший журналіст Дмитро Бунецький натякає на паралелі з п'ятничними рішеннями українського Радбезу.

Саме в цей день тижня РНБО ухвалювала санкції проти лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

"Токсичний вплив Коломойського на внутрішній розвиток України з 2019 року став справжньою небезпекою для країни. Нині настав момент істини для Зеленського: чи продовження захисту свого бізнес-партнера, як це він робив протягом своєї каденції, чи Україна?" - запитує п'ятий президент України Петро Порошенко.

Автор фото, Петро Порошенко

"Зеленському слід залишити у минулому бізнес-партнерство часів "Кварталу 95". Припинити дворічне гальмування розслідування злочинів Коломойського і потурання його безмежним бізнес-апетитам. Українські правоохоронні органи мають притягнути до відповідальності Коломойського", - додає Петро Порошенко.

Коломойський і Зеленський

Водночас дехто питає, як тепер буде діяти українська влада? Коли США нещодавно ввели санкції проти Олександра Дубінського - депутата з орбіти Коломойського - то його вигнали з пропрезидентської фракції "Слуга народу".

Сам Дубінський на момент підготовки огляду поки ніяк не коментував санкції проти Коломойського, а писав про "тютюновий лобізм" у "Слузі народу".

Водночас Анатолій Шарій, якому СБУ нещодавно оголосила підозру у держзраді, вважає Зеленського відповідальним за санкції щодо Коломойського.

Керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін навпаки вважає, що президент Зеленський "відмазує" Коломойського.

"Держсекретар США оголошує санкції по Коломойському (через корупцію), а генпрокурорка Зеленського - продовжує олігарха відмазувати. Венедіктова підписала підозри в одному приватівському епізоді на 136 млн грн, але вже кілька місяців блокує підозри в іншому - на майже 10 млрд грн. Відчуваєте різницю? 136 млн і 10 млрд. І Венедіктова відчуває, і Зеленський теж, схоже, відчуває", - пише Віталій Шабунін.

Автор фото, Віталій Шабунін

"Можливо, президент Зеленський просто очікує, що з українськими олігархами буде боротися Байден?" - запитує він.

Про нового президента США Джозефа Байдена справді багато згадують сьогодні в Україні.

Політолог Ярослав Божко резюмує: "Санкції США проти Коломойського особливо приємні зовсім не самі по собі, а розумінням того, що далі буде і буде ще більше".

Автор фото, Ярослав Божко

"Тепер по "плюсах" будемо дивитися фільми про імперіалістичну сутність заокеанських яструбів?" - запитує журналіст Євгеній Кузьменко.

І додає фото двох ведучих - з каналу "1+1", який належить Коломойському, та каналу "Россия-1".

Автор фото, Євгеній Кузьменко