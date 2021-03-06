Чому інтерв'ю Гаррі й Меган таке скандальне і суперечливе

Елеонора Лоурі

BBC News

Автор фото, Harpo Productions - Joe Pugliese

Минуло більше року, відколи герцог і герцогиня Сассекські оголосили, що "відступають" від обов'язків старших членів королівської родини.

Тепер, живучи у США, принц Гаррі та Меган офіційно зняли з себе королівські повноваження та дали розлоге інтерв'ю телеведучій Опрі Вінфрі.

Чому інтерв'ю стало неоднозначним, і чи пара досі залишається членами королівської родини - пояснює ВВС.

Про що йдеться в інтерв'ю Гаррі та Меган?

Популярна телеведуча Опра Вінфрі була на весіллі герцога і герцогині у 2018 році та, як вважають, мешкає поруч з ними в Каліфорнії.

Очікують, що інтерв'ю з Вінфрі, яке вийде у США в неділю, а у Британії в понеділок, детально розповість про короткий період життя Гаррі та Меган у королівській родині до їхньої "відставки" та від'їзду до США.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Королівська родина відзначає сторіччя Королівських ВПС у 2018 році

У 30-секундному тизері до інтерв'ю Вінфрі запитує герцогиню: "Як ви ставитесь до того, що королівська родина почує ваші слова?"

Меган відповідає: "Я не знаю, як вони могли очікувати, що ми будемо мовчати у той час, як вони продовжують поширювати фальшиві звинувачення".

Чому це суперечливо?

Інтерв'ю вийде у неспокійний для британської королівської родини час.

Принц Філіп, дід Гаррі та чоловік королеви, досі у шпиталі, де лікується після серцевого нападу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Меган Маркл і принц Гаррі на урочистому параді на честь Єлизавети II, 2019 рік

За кілька днів до тизера інтерв'ю газета Times оприлюднила історію про те, як Меган імовірно змусила піти з роботи двох своїх особистих помічників і заподіяла моральну травму третьому. Стаття посилається на електронне повідомлення з подробицями конфлікту й іменами учасників.

За словами представника герцогині Сассекської, її дуже засмутили звинуваченнями у булінгу від своїх помічників про той період, коли вона ще жила у Кенсінгтонському палаці.

І вона не збирається мовчати.

Букінгемський палац, який відповідає за прийом людей на королівську службу, заявив, що надзвичайно стурбований звинуваченнями герцогині Сассекської у знущаннях з персоналу й уважно вивчить їх.

Букінгемський палац ніколи не терпів і не потерпить цькування й харасменту на робочому місці, йдеться у заяві.

У принца Гаррі та Меган були не найкращі відносини з британською пресою від самого початку їхніх стосунків. Меган нещодавно виграла справу про недоторканість приватного життя проти газети Mail on Sunday за публікацію уривків з її рукописного листа батькові.

Чи залишаються Гаррі та Меган частиною королівської родини?

Так, але без виконання обов'язків.

Старші члени королівської родини зазвичай виконують офіційні обов'язки від імені королеви: представляють корону в закордонних поїздках та беруть участь у благодійних заходах.

На початку 2020 року подружжя оголосило, що має намір "відступити" від цих обов'язків, переїхати до Північної Америки та переглянути цю домовленість через 12 місяців.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Меган і принц Гаррі з офіційним візитом в Австралії

У лютому цього року в Букінгемському палаці підтвердили, що герцог і герцогиня Сассекські не повернуться до виконання обов'язків членів королівської родини.

Подружжя не зможе займатися патронажем благодійних організацій. Гаррі також позбавлять почесних військових титулів.

Вони збережуть титули герцога і герцогині Сассекських, наданих їм королевою, але більше не будуть називатися Його/Її Королівська Високість.

Гаррі, як і раніше, є принцом, оскільки народився з цим титулом, він також залишається шостим у черзі на престол після свого батька, старшого брата, племінників і племінниці.

Як розвивалися стосунки Гаррі та Меган?

Принц Гаррі познайомився з Меган Маркл у 2016 році. На той час вона була акторкою, найбільшу популярність якій принесла роль Рейчел Зейн у телесеріалі Suits (відомий в Україні як "Форс-мажори" - Ред.).

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Шлюб із принцом Гаррі став для американської акторки другим

Вважають, що майбутнє подружжя познайомив спільний друг, пов'язаний з ними благодійною діяльністю.

Вони оголосили про свої заручини у 2017-му і наступного року одружилися у Віндзорському замку. За весільною церемонією у прямому ефірі спостерігали десятки мільйонів людей по всьому світу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Гаррі і Меган з первістком Арчі

Відійшовши від королівських обов'язків, пара ненадовго переїхала до Канади, а потім оселилася в Каліфорнії.

Їхній син Арчі народився у 2019 році, а зараз Меган чекає на другу дитину.