Чому інтерв'ю Гаррі й Меган таке скандальне і суперечливе
- Елеонора Лоурі
- BBC News
Минуло більше року, відколи герцог і герцогиня Сассекські оголосили, що "відступають" від обов'язків старших членів королівської родини.
Тепер, живучи у США, принц Гаррі та Меган офіційно зняли з себе королівські повноваження та дали розлоге інтерв'ю телеведучій Опрі Вінфрі.
Чому інтерв'ю стало неоднозначним, і чи пара досі залишається членами королівської родини - пояснює ВВС.
Про що йдеться в інтерв'ю Гаррі та Меган?
Популярна телеведуча Опра Вінфрі була на весіллі герцога і герцогині у 2018 році та, як вважають, мешкає поруч з ними в Каліфорнії.
Очікують, що інтерв'ю з Вінфрі, яке вийде у США в неділю, а у Британії в понеділок, детально розповість про короткий період життя Гаррі та Меган у королівській родині до їхньої "відставки" та від'їзду до США.
У 30-секундному тизері до інтерв'ю Вінфрі запитує герцогиню: "Як ви ставитесь до того, що королівська родина почує ваші слова?"
Меган відповідає: "Я не знаю, як вони могли очікувати, що ми будемо мовчати у той час, як вони продовжують поширювати фальшиві звинувачення".
Чому це суперечливо?
Інтерв'ю вийде у неспокійний для британської королівської родини час.
Принц Філіп, дід Гаррі та чоловік королеви, досі у шпиталі, де лікується після серцевого нападу.
За кілька днів до тизера інтерв'ю газета Times оприлюднила історію про те, як Меган імовірно змусила піти з роботи двох своїх особистих помічників і заподіяла моральну травму третьому. Стаття посилається на електронне повідомлення з подробицями конфлікту й іменами учасників.
За словами представника герцогині Сассекської, її дуже засмутили звинуваченнями у булінгу від своїх помічників про той період, коли вона ще жила у Кенсінгтонському палаці.
І вона не збирається мовчати.
Букінгемський палац, який відповідає за прийом людей на королівську службу, заявив, що надзвичайно стурбований звинуваченнями герцогині Сассекської у знущаннях з персоналу й уважно вивчить їх.
Букінгемський палац ніколи не терпів і не потерпить цькування й харасменту на робочому місці, йдеться у заяві.
У принца Гаррі та Меган були не найкращі відносини з британською пресою від самого початку їхніх стосунків. Меган нещодавно виграла справу про недоторканість приватного життя проти газети Mail on Sunday за публікацію уривків з її рукописного листа батькові.
Чи залишаються Гаррі та Меган частиною королівської родини?
Так, але без виконання обов'язків.
Старші члени королівської родини зазвичай виконують офіційні обов'язки від імені королеви: представляють корону в закордонних поїздках та беруть участь у благодійних заходах.
На початку 2020 року подружжя оголосило, що має намір "відступити" від цих обов'язків, переїхати до Північної Америки та переглянути цю домовленість через 12 місяців.
У лютому цього року в Букінгемському палаці підтвердили, що герцог і герцогиня Сассекські не повернуться до виконання обов'язків членів королівської родини.
Подружжя не зможе займатися патронажем благодійних організацій. Гаррі також позбавлять почесних військових титулів.
Вони збережуть титули герцога і герцогині Сассекських, наданих їм королевою, але більше не будуть називатися Його/Її Королівська Високість.
Гаррі, як і раніше, є принцом, оскільки народився з цим титулом, він також залишається шостим у черзі на престол після свого батька, старшого брата, племінників і племінниці.
Як розвивалися стосунки Гаррі та Меган?
Принц Гаррі познайомився з Меган Маркл у 2016 році. На той час вона була акторкою, найбільшу популярність якій принесла роль Рейчел Зейн у телесеріалі Suits (відомий в Україні як "Форс-мажори" - Ред.).
Вважають, що майбутнє подружжя познайомив спільний друг, пов'язаний з ними благодійною діяльністю.
Вони оголосили про свої заручини у 2017-му і наступного року одружилися у Віндзорському замку. За весільною церемонією у прямому ефірі спостерігали десятки мільйонів людей по всьому світу.
Відійшовши від королівських обов'язків, пара ненадовго переїхала до Канади, а потім оселилася в Каліфорнії.
Їхній син Арчі народився у 2019 році, а зараз Меган чекає на другу дитину.