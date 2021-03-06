Величезна тріщина, що створила мега-айсберг. Антарктичний розлом зблизька

Джонатан Амос

Науковий кореспондент ВВС

Автор фото, VISION-1 AIRBUS Підпис до фото, На цьому знімку ширина тріщини близько 2 кілометри, а менші айсберги, що здаються маленькими, насправді довжиною у сотні метрів

Опубліковані дуже детальні зображення розлому, який створив найбільший за останній час мега-айсберг в Антарктиці.

A74, як назвали льодового гіганта площею 1290 квадратних кілометрів, відколовся від шельфового льодовика Бранта тиждень тому.

На нових фото видно тріщину через день після цього.

Автор фото, VISION-1 AIRBUS

Зображення зняв британський супутник Vision-1 для Британської антарктичної служби (BAS).

Всього за 23 км від місця розколи знаходиться британська дослідницька станція "Галлей" (Українська станція "Академік Вернадський" знаходиться в іншій частині Антарктики і на неї ці події наразі ніяк не впливають. - Ред.).

Крім того, BAS отримала радарні знімки від супутника ЄС Sentinel-1.

Це дозволяє краще роздивитися айсберг A74 товщиною 150 метрів, який зараз виштовхується у Море Веддела.

За допомогою цих фото BAS намагається моніторити ситуацію - зокрема за тим, чи може A74 зіткнутися з західною частиною льодовика Бранта й викликати цим другий розлом, що пройде ще ближче до "Галлея".

Людей на станції зараз немає і вона працює в автоматичному режимі.

Підпис до фото, Радарний знімок A74 і тріщини. Станція "Галлей" якраз знизу від цієї локації

Частково це викликано Covid-19, адже через пандемію наразі проводять дуже мало наукових досліджень в Антарктиці.

Водночас у BAS хочуть бути впевнені, що шельфовий льодовик Бранта - величезна плаваюча льодова платформа - буде стабільною в майбутньому.

Якщо другий розкол все ж станеться, то "Галлей" буде за 17 км від найбільш імовірного місця нової тріщини.

GPS-сенсори біля "Галлею" не зафіксували якихось зрушень безпосередньо під станцію у дні, коли утворився A74.

У Британській антарктичній службі впевнені, що так само буде і під час другого розлому, але науковцям, звичайно ж, потрібні чіткі дані, які б це підтверджували.

Супутник Vision-1 створила британська компанія Surrey Satellite Technology з міста Гілфорд. Це дочірня фірма європейського аерокосмічного гіганта Airbus.

Vision-1 може зафіксувати на поверхні Землі деталі розміром мене метра.

Де це все точно?

Все відбувається на шельфовому льодовику Бранта - крижаному масиві, що спускається з континента в Море Веддела.

На мапі це море знаходиться одразу на південь від Атлантичного океану.

Льодовик Бранта на сході Моря Веддела.

Як і від всіх льодовиків, періодично від нього відколюються айсберги.

Підпис до фото, Все відбувається на південь від Атлантичного океану

Наскільки великий новий айсберг

За супутниковими розрахунками, площа A74 близько 1290 квадратних кілометрів.

Великий Лондон (Адміністративна одиниця Англії, куди входить столиця Лондон з найближчими околицями. - Ред.) за площею 1500 квадратних кілометрів, а валлійська область Монмутшир - 1300 квадратних кілометрів.

Тобто, айсберг безумовно дуже великий, хоча й менший від монстра A68, що відколовся у липні 2017 року від шельфового льодовика Ларсен C на заході Моря Веддела - початково він мав площу близько 5800 квадратних кілометрів, але потім розпався на багато маленьких частин.