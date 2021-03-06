Величезна тріщина, що створила мега-айсберг. Антарктичний розлом зблизька
- Джонатан Амос
- Науковий кореспондент ВВС
Опубліковані дуже детальні зображення розлому, який створив найбільший за останній час мега-айсберг в Антарктиці.
A74, як назвали льодового гіганта площею 1290 квадратних кілометрів, відколовся від шельфового льодовика Бранта тиждень тому.
На нових фото видно тріщину через день після цього.
Зображення зняв британський супутник Vision-1 для Британської антарктичної служби (BAS).
Всього за 23 км від місця розколи знаходиться британська дослідницька станція "Галлей" (Українська станція "Академік Вернадський" знаходиться в іншій частині Антарктики і на неї ці події наразі ніяк не впливають. - Ред.).
Крім того, BAS отримала радарні знімки від супутника ЄС Sentinel-1.
Це дозволяє краще роздивитися айсберг A74 товщиною 150 метрів, який зараз виштовхується у Море Веддела.
За допомогою цих фото BAS намагається моніторити ситуацію - зокрема за тим, чи може A74 зіткнутися з західною частиною льодовика Бранта й викликати цим другий розлом, що пройде ще ближче до "Галлея".
Людей на станції зараз немає і вона працює в автоматичному режимі.
Частково це викликано Covid-19, адже через пандемію наразі проводять дуже мало наукових досліджень в Антарктиці.
Водночас у BAS хочуть бути впевнені, що шельфовий льодовик Бранта - величезна плаваюча льодова платформа - буде стабільною в майбутньому.
Якщо другий розкол все ж станеться, то "Галлей" буде за 17 км від найбільш імовірного місця нової тріщини.
GPS-сенсори біля "Галлею" не зафіксували якихось зрушень безпосередньо під станцію у дні, коли утворився A74.
У Британській антарктичній службі впевнені, що так само буде і під час другого розлому, але науковцям, звичайно ж, потрібні чіткі дані, які б це підтверджували.
Супутник Vision-1 створила британська компанія Surrey Satellite Technology з міста Гілфорд. Це дочірня фірма європейського аерокосмічного гіганта Airbus.
Vision-1 може зафіксувати на поверхні Землі деталі розміром мене метра.
Де це все точно?
Все відбувається на шельфовому льодовику Бранта - крижаному масиві, що спускається з континента в Море Веддела.
На мапі це море знаходиться одразу на південь від Атлантичного океану.
Льодовик Бранта на сході Моря Веддела.
Як і від всіх льодовиків, періодично від нього відколюються айсберги.
Наскільки великий новий айсберг
За супутниковими розрахунками, площа A74 близько 1290 квадратних кілометрів.
Великий Лондон (Адміністративна одиниця Англії, куди входить столиця Лондон з найближчими околицями. - Ред.) за площею 1500 квадратних кілометрів, а валлійська область Монмутшир - 1300 квадратних кілометрів.
Тобто, айсберг безумовно дуже великий, хоча й менший від монстра A68, що відколовся у липні 2017 року від шельфового льодовика Ларсен C на заході Моря Веддела - початково він мав площу близько 5800 квадратних кілометрів, але потім розпався на багато маленьких частин.