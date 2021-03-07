Майкл Щур: "Так, я рупор ліберальних цінностей"
Майкл Щур - це образ телеведучого, що походить із української діаспори у Канаді.
Його шоу #@)₴?$0 є одним із найпопулярніший в україномовному сегменті YouTube.
За цим образом стоїть його творець - журналіст Роман Вінтонів. Саме з ним поспілкувався наш кореспондент Роман Лебедь.
Говорили про українське телебачення, інтернет, лівих, правих, меми і корумповані суди.
Продовж усієї розмови Роману набивали татуювання на нозі - це співпадіння.
З Романом Вінтонівим спілкувався Роман Лебедь.
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