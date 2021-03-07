Скандали у британській королівській сім'ї: таємні принци, коханці та нацистська форма

Яна Литвинова

ВВС, Лондон

Автор фото, Getty Images

У ніч проти понеділка нам покажуть запис розмови Гаррі та Меган із гранд-дамою американського телеефіру Опрою Вінфрі.

Дещо просочилося у пресу заздалегідь. Так, Меган Маркл заявила, що Букінгемському палацу не варто розраховувати на її та Гаррі мовчання, якщо його мешканці свідомо поширюють про них усілякі небилиці. Є люди, які вважають, що добровільно-примусове вигнання герцогського подружжя з королівського раю стане тим самим останнім скандалом, після якого британській монархії стане зовсім кепсько.

Але попри те, що нинішня ситуація розбурхує думки і провокує спекуляції, це далеко не перший і, цілком можливо, далеко не останній скандал у королівській родині. Звернімося до зовсім нещодавнього минулого, і почнемо з дідуся й бабусі Єлизавети II, Георга V і його дружини королеви Мері.

Захований принц

Автор фото, National Portrait Gallery, London Підпис до фото, Хлопчика тримали якомога далі від очей громадськості, щоб ніхто не сумнівався у здоров'ї королівської родини

Шостий син Георга V і королеви Мері, принц Джон, був епілептиком. Тоді ніхто не сумнівався в тому, що здоровий дух може бути лише у здоровому тілі, тому хворого принца ретельно приховували від публіки, вважаючи, що, якщо люди дізнаються про його стан, то вирішать, що з усією монаршої сім'єю щось не так.

Хлопчика "заслали" до Норфолкського маєтку Сандрінгем, прибравши його куди подалі до невеликого будиночку York Cottage. Там він і помер у віці лише 13 років.

Зречення Едуарда, або перша американка

Автор фото, Michael Ochs Archives

Принц Гаррі - не перший член родини Віндзорів, чиє серце підкорила розлучена американська акторка.

Дядькові Єлизавети II, королю Едуарду VIII, довелося навіть відректися від престолу, щоб одружитися з коханою жінкою. Як бачите, часи змінилися, і Гаррі не просто одружився з американкою - вінчання відбулося у самому серці британської монархії, Віндзорському замку.

Зречення Едуарда VIII досі вважають однією з найсерйозніших криз в історії королівської сім'ї.

Родички у божевільні

Автор фото, Roger W Haworth Підпис до фото, Колишня лікарня Royal Earlswood Hospital, де перебували племінниці матері нинішньої королеви. Тепер з неї зробили житловий комплекс

Серіал Netflix "Корона", хоча й серйозно погрішив проти істини, але де в чому більш-менш дотримувався історичних подій.

У мами нинішньої королеви, у дівоцтві Елізабет Анджели Маргарити Бовес-Лайон, дійсно були племінниці з серйозним відставанням у розумовому розвитку. У 1941 році Неріссу і Кетерін помістили у спеціальну клініку для людей із розумовою відсталістю.

Їхнє існування ретельно приховували від публіки. Справа в тому, що зречення Едуарда багато хто вважав проявом душевної хвороби, а отже, розумово відсталі родички могли б поставити під сумнів здоров'я усієї королівської сім'ї.

Скандальний шлюб? Ви що, серйозно???

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Батькам принцеси Єлизавети її майбутній чоловік дуже не подобався

Напевно, нікому з нас не спаде на думку, що шлюб принцеси Єлизавети з принцом Філіпом був скандальним. Проте батьки нареченої його саме таким і вважали.

Леді Памела Гікс, дочка Луїса Маунтбаттена (який був одночасно дядьком Філіпа і троюрідним братом королеви) якось поділилася своїми спогадами з журналом Vanity Fair: "Думка про те, що він може стати їхнім зятем, їм зовсім не подобалася. Ну чому вона не може вийти заміж за якогось респектабельного англійського герцога?"

Так, Філіп належав до королівської сім'ї Греції, але греки своїх монархів вигнали, у його матері бували нервові зриви, його батько покинув сім'ю і втік з коханкою, а виріс він у родині сестри, яка була одружена з чоловіком, пов'язаним із нацистами. До речі, грошей у нього не було також.

Напевно, зайве нагадувати, що королева і принц Філіп одружені ось уже майже 74 роки. Побоювання сім'ї були явно марними.

Принцеса Маргарет і роман з одруженим

Автор фото, Daventry B J (Mr), Royal Air Force Підпис до фото, Пілоти 43-го ескадрону ВПС у квітні 1940 року

Молодша сестра королеви принцеса Маргарет закохалася у полковника королівських ВПС Пітера Таунсенда, який відзначився у Битві за Британію, першим збивши німецький бомбардувальник над територією Англії.

Він був старший за неї на 15 років і одружений, хоча потім і розлучився.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Принцеса Маргарет

Теоретично Маргарет могла вийти за нього заміж і без згоди своєї сестри-королеви після досягнення 25-річного віку. Але Британський уряд попередив її, що у цьому випадку вона втратить свій королівський титул і відповідний дохід. Маргарет обрала сім'ю і титул.

Принцеса Маргарет. Розлучення

Автор фото, Hulton Archive

Розійшовшись із Таунсендом, Маргарет вийшла заміж за фотографа Ентоні Армстронга-Джоунза. Шлюб особливо щасливим не був, і пара офіційно розлучилася у 1978 році.

Преса із задоволенням смакувала подробиці. Цікаво, що це було перше розлучення члена королівської сім'ї з часів Генріха VIII, який жив ще у XVI столітті.

Принц Чарльз, Камілла, Діана

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Про це любовний трикутник знають усі.

Роман Чарльза і Камілли почався до шлюбу з Діаною і відновився ще до того, як принц і принцеса розійшлися, а потім і розлучилися.

В історії цих взаємин скандальним було практично все. Діана знала про роман свого чоловіка з Каміллою, та й сама йому зраджувала.

Найбільший скандал викликали записи особистих телефонних розмов Діани і Чарльза, але не одне з одним, а зі своїми коханцями. Розмови ці були, скажімо так, дуже інтимними. Принц зізнався, що хотів би бути каміллиним тампоном (ця історія отримала назву "тампонгейт"), а імовірний коханець принцеси Джеймс Гілбі називав її "тискунчиком" (squidgy) 53 рази. Це начебто було її інтимне прізвисько. Ця історія отримала назву "cквіджігейт".

А хто батько Гаррі?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чи бачите ви схожість із принцом Гаррі?

Після того, як Діана зізналася у знаменитому інтерв'ю ВВС, що у неї був роман з Джеймсом Г'юїттом, розверзлася сльота небесна, і на громадськість полився справжній потоп із чуток різного ступеня достовірності.

Одна з них полягала у тому, що Гаррі - син зовсім не Чарльза, а Г'юїтта. Сам Г'юїтт ці чутки постійно спростовував і співчував Гаррі, кажучи, що, мовляв для нього ця ситуація - набагато гірша. Чутки виникли на ґрунті рудого волосся принца, але його цілком можна віднести до кольору волосся родини Спенсерів, з якої походила його мати.

Принцеса Анна і конюший (не конюх)

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Принцеса Анна з братом на вокзалі Liverpool Street

Єдина дочка королеви Єлизавети II, принцеса Анна, як і її тітка, принцеса Маргарет, закохалася у члена королівського антуражу, офіцера королівського ВМФ Тімоті Лоуренса. Він мав посаду конюшого, яка не має прямого відношення до коней, а більше відповідає посаді помічника з будь-яких доручень.

Шлюб Анни з олімпійським наїзником Марком Філліпсом був вкрай невдалим, знаючі люди говорили, що це була не сім'я, а "безрадісне удавання". У 1992 році вони розлучилися після 20 років спільного життя. Розлучення спровокував британський таблоїд Sun, який заявив, що отримав інтимні листи, написані принцесою. Вони, до речі, так і не були опубліковані. Офіційно повідомивши публіці про своє розлучення, Анна додала, що виходить заміж за Лоуренса.

А чоловік (Марк Філліпс), чесно кажучи, був такий собі

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Анна із майбутнім чоловіком за тиждень до весілля. Якщо вони і удають щастя, то роблять це дуже добре

Капітан Марк Філліпс вірним чоловіком не був - і навіть став батьком незаконнонародженої дочки. Якось, коли він ще був одружений з Анною, у нього трапився нетривалий зв'язок із вчителькою з Нової Зеландії на ім'я Гезер Тонкін. Ця пригода не залишилася без наслідків, і в належний час Гезер народила дочку, яку назвала Фелісіті. Говорили, що Філліпс умовляв Гезер зробити аборт.

Принц Ендрю (герцог Йоркський) і невідповідне знайомство

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Королева Єлизавета з улюбленим сином. Принаймні, багато хто так вважає

З цілої низки (неперевірених) повідомлень, принц Ендрю завжди був і залишається донині улюбленою дитиною Її Величності. У 1982 році він став зустрічатися з американкою (знову американкою!) Кейтлін Старк на прізвисько "Куу". Він навіть познайомив свою пасію з мамою, яка й не підозрювала, що Куу знімалася у м'якому порно. Таблоїди не могли залишити цю історію без уваги, і у британських ЗМІ з'явилися численні фотографії подружки принца або просто в костюмі Єви, або в дуже пікантних позах.

Принц Ендрю, дивна дружба і звинувачення в інтимних стосунках з неповнолітньою

Автор фото, Getty Images

У 2014 році 17-річна Вірджинія Робертс заявила, що її змусили мати сексуальні стосунки з принцом Ендрю. За її словами, і сам принц, і його друг Джеффрі Епштейн поводилися з нею, як з сексуальною рабинею. У 2015 році за рішенням суду звинувачення проти принца були видалені з протоколів судових засідань.

Історія знову спливла після засудження Епштейна і його подальшого самогубства. У 2019 принц/герцог дав інтерв'ю програмі ВВС Newsnight, яке було настільки провальним, що йому довелося залишити усі займані посади і пообіцяти, що він готовий співпрацювати з правоохоронними органами. Можливо, що у цій історії ще буде продовження, але поки що втрутився коронавірус і у світу з'явилися (будемо сподіватися, що тимчасово) інші турботи.

Сара Фергюсон, герцогиня Йоркська, колишня дружина Ендрю і пустотливі пальчики

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Принцеса Діана і герцогиня Йоркська Сара

Сара Фергюсон вийшла заміж за принца Ендрю у 1986 році. Народ радів: нова герцогиня була безпосередньою, веселою, а її весільна сукня сподобалася публіці навіть більше за сукню Діани.

Але шлюб виявився недовгим - і у 1992 році пара розійшлася, хоча і не розлучилася. Не виключено, що вони повернулися б до спільного життя, якби папараці не підловили герцогиню у досить компрометуючий момент: вона лежала на шезлонгу, а її фінансовий радник Джон Брайан ніжно облизував пальці її ноги.

Це, судячи з усього, виявилося останньою краплею. Королівська родина негайно випхала Сару за межі свого кола, а принц подав на розлучення.

Сара Фергюсон і плата за доступ до колишнього чоловіка

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сара Фергюсон та подружжя Трампів у 2007 році на тижні моди Mercedes-Benz

Після розлучення Сарі Фергюсон було нелегко, адже її витрати істотно перевищували її фінансові можливості. У травні 2010 року журналіст, що удавав із себе бізнесмена, пообіцяв їй пів мільйона фунтів в обмін на "доступ" до її колишнього чоловіка, який тоді "курував" бізнес від королівської сім'ї.

Для того, щоб якось виправдатися, герцогиня навіть узяла участь у програмі Опри Вінфрі (так, знову вона), у якій сказала, що дуже шкодує про події, але в усьому винен алкоголь, яким вона тоді зловживала. Найдивовижніше, що Ендрю їй пробачив.

Принц Гаррі і нацистська форма

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Таблоїди радісно вчепилися у дурну витівку принца

У 2005 році принц Гаррі, якому тоді було лише 20 років, необдумано обрав нацистську форму як костюм для вечірки-маскараду. Думки громадськості розділилися: половина вимагала його негайного вигнання з військової академії у Сандгерсті, інша ж поблажливо вважала, що молода людина просто зробила необдуманий вчинок.

Принц Гаррі як він є, в натуральному вигляді

Автор фото, Getty Images

У 2012 році світ облетіли фотографії абсолютно голого принца, який грає в Лас-Вегасі у більярд на роздягання. Судячи з усього, він розгромно програвав. 27-річний Гаррі проводив відпустку перед відправкою до Афганістану в лавах британської армії. Сам він потім визнавав, що підвів багатьох людей, та й себе самого, тому що на той момент був набагато більше військовим у відпустці, і набагато менше - принцом.

Принцеса Беатріс і роман із засудженим

Автор фото, UK Press Pool Підпис до фото, Принцеса Беатріс із абсолютно респектабельним нареченим

У 2006 році старша дочка принца Ендрю і Сари Фергюсон зустрічалася з молодою людиною на ім'я Паоло Ліуцці, якого визнали винним у нападі і завданні побоїв. Щоправда, це було до того, як вони зустрілися. Хоча королівська сім'я була не в захваті від цього роману, її мати зробила офіційну заяву, в якій (дуже розумно) висловилася, що, мовляв, головне у відносинах із дітьми - це довіра, що Беатріс не позбавлена ​​здорового глузду, тож дамо їй можливість самій вирішувати, з ким спілкуватися.

Минулого року Беатрис вийшла заміж за сина італійського магната Едоардо Мапеллі Моцці.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Королева Єлизавета II на кінних перегонах в Аскоті. Цікаво, хто ж все-таки у цьому останньому скандалі сміятиметься останнім?

Як бачите, сім'я Віндзорів пережила вже чимало скандалів, і навряд чи історія Гаррі та Меган стане останньою. Хоча почекаємо, що ж саме вони скажуть.