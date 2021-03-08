"Я не хотіла жити". Про що Меган Маркл розповіла в інтерв'ю Опрі

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Принц Гаррі і Меган Маркл під час інтерв'ю Опрі Вінфрі

Герцогиня Сассекська Меган Маркл розповіла американській телеведучій Опрі Вінфрі, що члени британської королівської родини обговорювали, наскільки темною буде шкіра її сина Арчі. Меган і її чоловік принц Гаррі дали перше докладне інтерв'ю після відмови від виконання офіційних обов'язків і від'їзду з Великої Британії.

Двогодинна розмова Опри з принцом Гаррі і Меган Маркл вийшла в ефір американського телеканалу CBSС у неділю ввечері. Під час передачі принц Гаррі розповів, що їхня друга дитина, якою зараз вагітна Меган, буде дівчинкою.

Меган сказала Опрі, що коли вона була вагітна першим сином - Арчі, їй повідомили, що він не матиме титул принца, тому він не отримає охорону, як інші члени королівської сім'ї. На думку Меган, це стало грубим порушенням традицій.

"У них немає права це забирати. Коли я була вагітна, вони сказали, що хочуть поміняти традиції для Арчі. Цікаво, чому? - розповіла Меган. - Але сама думка про те, що наш син не буде у безпеці, і думка, що перший небілий член цієї сім'ї не отримає той же титул, що інші онуки..."

Опра запитала: "Як ви думаєте, чому так сталося? Ви думаєте, це через його расу? Я знаю, що це питання з підступом". "Я дам вам чесну відповідь, - сказала на це Меган. - У ті місяці, коли я була вагітна, в той же період йшли розмови, що йому не буде надано охорону і він не отримає титул, а були ще побоювання і розмови про те, наскільки темною буде його шкіра після народження".

Опра спитала про те, хто саме таке говорив. Меган відповіді на це питання не дала, і ведуча поставила своє питання знову. Тоді Меган сказала: "Про це було кілька розмов" і додала: "Це мені передав Гаррі. Це розмови, які сім'я вела з ним. І мені здається, дуже важко було розглядати їх як ізольовані інциденти".

Пізніше, коли до розмови приєднався принц Гаррі, Опра запитала у нього про ці питання, і він відповів: "Про цю розмову я ніколи не розкажу". "У той момент мені було просто незручно, я був трохи шокований", - сказав Гаррі і пояснив, що це сталося "на самому початку їхніх стосунків".

Принц також сказав, що найбільше його засмутив той факт, що члени королівської сім'ї не засудили публікації британських таблоїдів, в яких обговорювалася расова приналежність Меган. Гаррі нагадав, що проти колоніальних інтонацій журналістів виступили понад 70 членів парламенту. "Але ніхто з членів моєї сім'ї за всі три роки так нічого і не сказав. Це боляче", - заявив він.

Аналіз

Джонні Даймонд, кореспондент ВВС

У цьому інтерв'ю була намальована жахлива картина - преса розриває Меган на частини, у неї з'являються думки про суїцид, а королівський палац так нічому і не навчився за 40 років, що минули після історії з принцесою Діаною.

Меган постає зовсім самотньою і покинутою, позбавленою можливості зустрічатися з друзями. У цьому звинувачують палацову бюрократію, яка була стурбована її постійним миготінням у пресі - і витісненням з перших сторінок газет інших членів королівської сім'ї.

Для королівської родини це найгірший сценарій з усіх можливих (якщо не допускати пряму критику королеви). Гаррі описує свою сім'ю як холодну і черству, нездатну до співпереживання, яка лише переймається питанням, хто за що має платити.

Цілком очевидно, що стосунки у родині були, і в деяких випадках залишаються, жахливими.

Найбільш руйнівними можна назвати звинувачення, що в палаці йшли дискусії про те, наскільки темношкірим може бути перша дитина Меган. Але варто пам'ятати, що це тільки її частина історії, і Меган не розповідає, хто саме говорив про це принцу Гаррі.

Що ще сказала Меган

На самому початку інтерв'ю Меган зізналася, що до весілля ніколи не намагалася знайти в інтернеті інформацію про принца Гаррі. Вона додала, що, зрозуміло, знала про королівську сім'ю, але ніколи не цікавилася подробицями їхнього життя.

Автор фото, Misan Harriman/The Duke and Duchess of Sussex HO v Підпис до фото, Гаррі та Меган чекають на другу дитину

"Я була дуже наївною в цьому відношенні", - сказала вона. Але, за її словами, перед зустріччю з королевою принц розповів їй "все, що було потрібно", і це допомогло їй упоратися з нервозністю. Перед першою зустріччю з королевою Єлизаветою II Меган, за її власним твердженням "не дуже хвилювалася", але дорогою, ще в машині, Гаррі запитав її: "А ти знаєш, як робити реверанс?". Це питання вона розцінила як посилання на церемонії, які призначені для оточуючих, а не для родини. "Я подумала, що це така частина зовнішніх церемоній, а не те, що важливо, і що відбувається всередині сім'ї", - сказала вона.

На питання Опри Вінфрі, чи намагалася вона знайти в інтернеті інформацію про це, Меган розсміялася, повідомивши, що вони в цей момент "були в машині", і у неї просто не залишалося на це часу.

Вона додала, що виросла в Лос-Анджелесі, і звикла до знаменитостей, але після зустрічі з Гаррі зрозуміла "що це зовсім інший рівень".

Хто кого довів до сліз

Відповідаючи на питання про конфлікт з Кейт Мідлтон, в результаті якого, за повідомленнями британських газет, герцогиня Кембриджська навіть розплакалася, вона заявила, що ситуація була прямо протилежною.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В очах британської преси Меган не витримувала порівняння з Кейт - дружиною принца Вільяма і улюбленицею таблоїдів

Меган заявила, що Кейт напередодні весілля змусила її плакати тому, що вони не зійшлися в виборі кольору суконь для дівчаток для весільної церемонії, але після цього Кейт вибачилася, і навіть послала їй квіти.

Принц Гаррі і Меган зізналися, що насправді їхнє весілля відбулося рівно за три дні до церемонії, яку транслювали усі провідні телекомпанії світу.

"Це був спектакль для всього іншого світу, але ми хотіли провести цю церемонію тільки для нас", - сказала Меган.

Вона додала, що пара обвінчалася під час невеликої приватної церемонії, яку провів єпископ Кентерберійський, і на яку не запрошували гостей і навіть членів сім'ї. Як стверджує Меган, свідоцтво про шлюб, яке зараз висить на стіні у їхньому будинку, датоване днем ​​саме цієї закритої для інших церемонії.

Самотність і думки про суїцид

За словами Меган, після того, як вона стала членом королівської сім'ї, вона почувалася самотньою, і була змушена зберігати мовчання. Як вона пояснює, вона вважала, що буде більш захищеною, якщо відмовиться коментувати деталі свого особистого життя. "Але це виявилося неправдою", - сказала вона.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Гаррі і Меган одружилися в травні 2018 року

Меган підкреслила, що королева завжди дуже тепло ставилася до неї, і під час першого виходу до преси навіть запропонувала Меган розділити з нею ковдру.

Меган також розповіла, що поки вона була членом королівської сім'ї, її "постійно" відвідували думки про самогубство. "Це були дуже ясні, справжні і дуже страшні думки, - сказала вона. - Мене не можна було залишати на самоті".

За її словами, вона звернулася до кількох високопоставлених співробітників королівського двору, просячи про допомогу або про можливість потрапити до лікарні. Але їй сказали, що подібний крок викличе погану реакцію. Після цього вона звернулася до однієї з кращих подруг принцеси Діани, але думки про самогубство продовжували її відвідувати.

Меган також зізналася, що відчувала, що перебуває у полоні, після того, як її водійське посвідчення, паспорт та банківські картки відібрали у неї відразу ж після весільної церемонії.

Чарльз "не брав слухавку"

Гаррі, своєю чергою, заявив, що його турбувало те, що історія його матері повториться з Меган. "Я бачив, що ця історія повторюється", - сказав він. Принц підкреслив, що бачив дуже багато збігів у життях його дружини і його матері, принцеси Діани, які, до того ж, ускладнилися через расові проблеми і нападки на пару в соцмережах.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Гаррі та Меган не вдалося змінити образ королівської родини

Він неодноразово звертався по допомогу, але йому відмовляли. Як сказав Гаррі, в один з моментів його батько, принц Чарльз, перестав відповідати на його телефонні дзвінки.

Гаррі розповів, що вони довго обговорювали з Меган, як саме вони можуть покинути королівську сім'ю, щоб уникнути постійного тиску. Це ж питання, за його словами, він обговорював з багатьма людьми, включно з королевою. "Я ніколи б не залишив мою бабусю в незнанні", - сказав він.

Як стверджує принц, остаточний розрив між його дружиною і королівською родиною стався після того, як пара відвідала Австралію. Тоді, за словами Гаррі, його родичі почали "ревнувати" Меган, побачивши, як легко вона спілкується з людьми, і як тепло її приймають. Меган, своєю чергою, сказала, що їй ніхто не допомагав у підготовці поїздки. Їй довелося самій шукати в інтернеті всю необхідну інформацію, включно зі словами державного гімну.

Вона також спростувала повідомлення про те, що ще до весілля планувала залишити королівську сім'ю. Як розповів принц Гаррі, він ніколи не покинув би сім'ю, якби не одружився з Меган. Цей шлюб, за його словами, відкрив йому очі на те, що королівський двір насправді є "пасткою". "Мій батько і мій брат, вони перебувають у пастці. Вони не можуть вирватися, і я цьому співчуваю", - сказав він.

Гаррі також повідомив, що королівська сім'я припинила їх фінансувати, і пара підписала контракти з американськими компаніями Spotify і Netflix, щоб забезпечити фінансову незалежність. Він додав, що у нього є кошти, залишені принцесою Діаною.

Очікувана сенсація

Інтерв'ю, що вийшло в американський недільний прайм-тайм, було, мабуть, найочікуванішою сенсацією у Британії останніми тижнями. Уривки розмови, які з'явилися раніше, обговорювали на перших шпальтах газет, експерти з королівської родини шукали в них таємні смисли. Деякі просили перенести вихід інтерв'ю в ефір, щоб поберегти здоров'я 99-річного дідуся Гаррі принца Філіпа, який вже майже три тижні перебуває у лікарні.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Британська преса пильно стежить за усіма членами королівської сім'ї, але Гаррі та Меган приділяли особливу увагу

"Я не знаю, як після всього, що вони зробили, королівська родина чекає, що ми будемо сидіти мовчки. Вони грають активну роль у поширенні брехні про нас", - сказала в інтерв'ю Меган.

Союз Гаррі та Меган спочатку виглядав перспективним: їхні заручини в листопаді 2017 року преса по обидва боки Атлантики сприйняла з великим ентузіазмом. Рішення королівського бунтаря принца Гаррі одружитися з американською акторкою з афроамериканськими корінням і вже одним шлюбом за спиною мало символізувати трансформацію образу королівської сім'ї у мінливому світі.

Багато хто проводив паралелі з долею прадідуся Гаррі Едварда VIII, якому шлюб з розлученою американкою Волліс Сімпсон коштував престолу.

Але захоплені очікування змін швидко змінилися у популярній британській пресі на осуд практично кожного новаторського кроку пари: таблоїди критикували Меган за переробку обручки, за роботу над випуском журналу Vogue, за те, що вона не стала робити традиційний знімок з новонародженим сином, виклавши замість цього його фотографію у Instagram, а також за те, що не пустила пресу на його хрещення.

В результаті стосунки пари з таблоїдами, які формують думку величезної кількості британців, були зіпсовані донезмоги. Герцог і Герцогиня Сассекські спочатку заявили про повну відмову від співпраці з низкою популярних видань, а пізніше успішно засудили газету Mail on Sunday за вторгнення у приватне життя і наклеп.

Однак суспільний тиск виявився занадто сильним, і в січні 2020 року Гаррі та Меган заявили, що мають намір покинути Британію, скласти основні королівські обов'язки і прагнути до фінансової незалежності.

Згодом британська преса трохи залишила Гаррі та Меган у спокої, але після анонсу інтерв'ю їхня сім'я знову стала найбільш обговорюваною в країні. 3 березня газета Times опублікувала уривки з електронного листа колишнього речника пари, який стверджував, що Меган вижила з роботи двох співробітників і принизливо поводилась з іншими.

Букінгемський палац, який вкрай рідко коментує повідомлення у ЗМІ, негайно виступив із заявою про те, що ці звинувачення будуть розслідувані. Меган назвала це "спланованою атакою" на себе.

Також незабаром після анонсу інтерв'ю стало відомо, що герцог і герцогиня Сассекські не повернуться до виконання королівських обов'язків, хоча і залишаються, згідно з повідомленням палацу, "дуже улюбленими членами сім'ї".

Гаррі та Меган продовжують працювати з низкою благодійних організацій і минулого року підписали контракти з Netflix і Spotify на виробництво документальних фільмів і подкастів. Зараз вони живуть у Каліфорнії і чекають на другу дитину.