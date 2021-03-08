"Бонусний епізод серіалу "Корона". Західна преса вражена інтерв'ю Меган і Гаррі

Автор фото, PA Media

"Найгірший сценарій для королівської родини", "бомба" та навіть "бонусний епізод серіалу "Корона" - такими епітетами західна преса описує інтерв'ю принца Гаррі та Меган, яке напередодні показав американський телеканал CBS.

У розмові з Опрою Вінфрі Меган розповіла, що життя у королівській родині довело її до думок про самогубство, а також заявила про "побоювання" одного з членів сім'ї щодо кольору шкіри її сина Арчі.

За словами західних видань, "драматизм" одкровень королівської пари перевершив усі очікування, а натяки на расизм у монаршій родині спричинять скандал, від якого Букінгемському палацу буде непросто відмитися.

Удар для королівської сім'ї та "помста" принца

За словами британської Daily Telegraph, від інтерв'ю очікували сенсацій, але їхній масштаб виявився майже безпрецедентним - від зізнання Меган про думки про самогубство до скарг на расистське ставлення до її сина.

"Можна з упевненістю сказати, що ці двогодинні одкровення стали найгіршим розвитком подій для родини, яку пара неодноразово називала Фірмою", - наголошує видання.

На думку газети, натяки на расизм у Букінгемському палаці поклали край будь-яким сподіванням на можливе повернення Меган і Гаррі до королівської родини.

Оглядачка газети Independent Голлі Бакстер вважає, що інтерв'ю стало певною помстою принца Гаррі.

"Не тією помстою, що є стравою, яку варто подавати холодною. А тією, про яку говорять, коли кажуть, що найкраща помста - це добре жити своє життя", - наголошує авторка.

Вона зазначає, що наслідки для королівської родини можуть бути дуже серйозними - аж до припинення існування монархії.

Вона скоріше за все протягне "ще кілька поколінь", каже пані Бакстер, але після заяв про "буденну жорстокість" та інші неприглядні сторони королівської родини, довгого та щасливого монаршого життя годі й очікувати.

"Вистава від початку до кінця"

Автор фото, PA Media

Але не всі британські видання повірили розповідям герцога і герцогині Сассекських.

Газета Daily Mail, яку неодноразово звинувачували в упередженому ставленні до Меган, цитує експертів, які назвали подружжя егоїстами - мовляв, ті своїм інтерв'ю принизили королеву, монархію і Велику Британію в цілому.

"Це була вистава від початку до кінця. Самозакохана та егоїстична. Вони висловили неповагу нашій країні", - каже Роберт Джобсон, автор книг про королівську родину.

Ще один експерт, Расселл Маєрс, каже, що робити такі заяви на тлі пандемії було недоречно, хоча і визнає, що до деяких заяв Меган треба поставитися серйозно.

"Меган була молодою вразливою жінкою. Вона пройшла через страшні речі, і є питання, на які треба знайти відповідь", - наголошує він.

На думку журналістки Анджели Левін, принц Гаррі зрештою пошкодує, що погодився на це інтерв'ю.

Така ж сенсація, як і інтерв'ю Діани

У США - країні, де тепер живуть герцог і герцогиня Сассекські - газета New York Times порівняла інтерв'ю з "бонусним епізодом" серіалу "Корона", який розповідає про турбулентне життя різних поколінь британської королівської сім'ї.

"Для королівської сім'ї, яка і без того заклопотана госпіталізацією свого старійшини принца Філіпа, інтерв'ю стало ганебною демонстрацією брудної білизни, а також болючим нагадуванням, що рани від розриву Гаррі та Меган з королівським життям за рік не загоїлися", - зазначає видання.

За його словами, цієї розмови по обидва боки Атлантики очікували так само, як і знаменитого інтерв'ю матері Гаррі у 1995 році. Тоді принцеса Діана розповіла про те, що у її шлюбі з принцом Чарльзом був третій член - Каміла Паркер Боулз, з якою спадкоємець престолу зрештою одружився.

Аналізуючи можливі расистські коментарі неназваного члена королівської родини про маленького Арчі, New York Times зазначила, що "легкий запах расизму" з самого початку відчувався у ставленні до Меган у Великій Британії.

Американське видання Daily Beast також порівняло інтерв'ю пари зі скандальною розповіддю принцеси Діани про нещасливе життя у шлюбі з принцом Чарльзом.

"Все це ми вже чули, і думали, що інституція змінилася у відповідь на критику. І не мрійте", - пише сайт.

"Думки про самогубство, кричущий расизм і сім'я емоційно недорозвинених снобів у пастці - ніхто не очікував, що інтерв'ю Опри Вінфрі з Меган Маркл і принцом Гаррі буде настільки драматичним. І настільки жахливим", - вважає видання.

На думку Daily Beast, таблоїди скоріше за все знайдуть спосіб відкинути всі звинувачення і знову назвуть королівську пару "розпещеними плаксами". Але, як припускає, видання, після такого інтерв'ю зробити це буде значно складніше, ніж до його показу.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC