Меган та Діана: чи варто порівнювати їхні історії

Меган Ловтон

ВВС Newsbeat

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чи варто порівнювати історії Меган та Діани?

Вибухове інтерв'ю герцога і герцогині Сассекських Опрі Вінфрі було непересічним з багатьох причин, і одна з них - кількість згадок про маму принца Гаррі, принцесу Діану.

Меган Маркл сказала, що розмовляла з однією з подруг Діани про тиск через долучення до королівської родини, "бо... хто ще міг зрозуміти, як це відчувається зсередини?"

Між досвідом перебування двох жінок у королівській родині почали проводити паралелі.

Принц Гаррі сказав, що боявся, що історія "повторюється", перш ніж вони з Меган відмовились від ролей старших членів королівської родини.

І він не вперше порівнює те, як британські таблоїди писали про його дружину, із тим, як висвітлювалося життя Діани.

Два боки висвітлення у пресі

Принцесу Діану вважали однією з найвідоміших жінок у світі, про неї часто писали в газетах - як про її благодійність, так і про приватне життя.

"Діана стала унікальною королівською іконою. Її знали в усьому світі, вона була відома на міжнародному рівні", - розповіла Кеті Ніколл, авторка, що пише про королівську родину, в ефірі BBC Radio 1 Newsbeat.

Але, додає пані Ніколл, увага, яку їй приділяли, не завжди була позитивною.

"Діану критикували в пресі. Вона була найвідомішою людиною у світі, і папараці постійно були присутніми у житті принца Вільяма та Гаррі".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Діану постійно переслідували папараці

З цим погоджується журналіст Джеймс Брукс.

"Часом у неї були дуже хороші стосунки з пресою, і вона була на її боці. Інколи вона скаржилася на засоби масової інформації через їхню нав'язливість. Це були неоднозначні стосунки".

У подальші роки Діана давала особисті інтерв'ю пресі, що змусило декого сказати, що вона заохочує публічність та увагу.

Меган закрила свій особистий блог, коли вона приєдналася до королівської родини, і більшість її інтерв'ю до останнього стосувалися благодійної діяльності.

Водночас пані Ніколл зазначає, що, на думку декого, Меган і Гаррі суперечать собі.

Питання щодо спокійного життя

У січні 2020 року подружжя заявило, що відмовиться від обов'язків старших членів королівської родини через надмірну увагу ЗМІ. Вони переїхали до Канади, а згодом до Каліфорнії, і нещодавно оголосили, що не повернуться до виконання обов'язків членів королівської родини у Британії.

Але пані Ніколл каже, що вони "розповіли про своє життя зараз [після переїзду до Америки] більше, ніж будь-коли під час життя у Британії".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Меган про думки про самогубство, життя в королівській родині та ставлення до сина

Після відмови від королівських обов'язків пара запустила подкаст Spotify, підписала угоду з Netflix та дала інтерв'ю Джеймсу Кордену та Опрі Вінфрі.

"Люди мають питання до пари, яка переїхала через те, що хотіла спокійного життя: "Чому вони шукають зустрічі з Джеймсом Корденом та Опрою Вінфрі та розкривають подробиці про свого сина?"

"Історія про втечу з Британії від уваги ЗМІ не схожа на правду багатьом людям, які тепер бачать Гаррі та Меган більше, ніж будь-коли, коли вони жили у Британії".

Гаррі сказав Опрі, що ніколи не планував укладати угоди з Netflix і Spotify, але його сім'я "буквально відрізала його фінансово" на початку 2020 року.

Смерть принцеси Діани та папараці

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"Куди б вона не їздила, величезна кількість журналістів і фотографів висвітлювала кожен її крок", - говорить Джеймс Брукс.

Джеймс вважає, що ставлення принца Гаррі до ЗМІ походить ще з тих часів, коли померла принцеса Діана.

"Багато в чому ставлення Гаррі та Вільяма до ЗМІ заплямоване (смертю їхньої матері. - Ред.), тому що у їхніх очах їхню маму переслідували папараці", - говорить він.

Принцеса Діана загинула в автокатастрофі у дорожньому тунелі в Парижі 31 серпня 1997 року. Принцу Гаррі тоді було 12 років.

Водій - Анрі Пол - пив, а за машиною їхали папараці на мотоциклах.

Пізніше в результаті розслідування встановили, що смерть Діани стала результатом "грубої недбалості" водія та папараці.

У документальному фільмі ВВС 2017 року принц Гаррі розповів про смерть матері та роль папараці.

"Я думаю, що одна з речей, з якими найскладніше змиритися, це те, що люди, які переслідували її у тунелі - ті самі люди, які фотографували її, коли вона помирала на задньому сидінні машини".

Негативне висвітлення

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Попри заяву принца Гаррі у жовтні 2019 року, пані Ніколл вважає, що "за Меган папараці не стежать і не переслідують її так, як це було з Діаною".

Однак вона каже, що принцу явно набридли історії, які критикують Меган.

"Він нападає на журналістів, які, на його думку, постійно підживлюють негативний наратив про його дружину", - каже вона.

"Було чимало негативних історій щодо витрат. Включно з витратами на реконструкцію їхнього будинку, які були покриті за рахунок грошей платників податків", - пояснює авторка.

Ці гроші - 2,4 млн фунтів стерлінгів (3,3 млн доларів США) - подружжя згодом повернуло.

Також говорили про вартість дизайнерського вбрання герцогині Сассекської, яка склала сотні тисяч фунтів.

"Навколо весілля були окремі історії. Чутки про те, що Меган хотіла, щоб у каплиці Сент-Джордж були освіжувачі повітря. Подейкували про істерику щодо тіари. Чутки про сварку між Меган і Кейт через вбрання принцеси Шарлотти (на весіллі Меган та Гаррі. - Ред.)"

Меган розповіла Опрі, що насправді усе було навпаки:

"За кілька днів до весілля [Кейт] була засмучена сукнями для дівчаток, і це змусило мене заплакати", - сказала Меган. За її словами, Кейт пізніше перепросила і надіслала їй квіти та записку із вибаченнями.

Вона сказала, що Кейт "хороша людина", і сподівається, що вона хотіла б, щоб люди дізналися правду.

"Вона звикла бути в центрі уваги"

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Дехто каже, що Меган слід було очікувати уваги, оскільки, на відміну від принцеси Діани, вона була знаменитістю до того, як вийти заміж за Гаррі. Однак пані Ніколл із цим не погоджується.

"Мені здається, хоча раніше вона була знаменитістю, я не думаю, що це можна порівнювати із життям у королівській родині", - вважає вона.

"Так, вона мала статус знаменитості, але вона не була акторкою "першого ешелону", як Анджеліна Джолі чи Ніколь Кідман. Вона сама це сказала, вона ніколи не зазнавала такого рівня уваги громадськості", - пояснює авторка.

"Мені здається, увага до Меган була такою ж, як і до будь-якого іншого члена королівської сім'ї. Люди мають коротку пам'ять, але герцогиня Кембриджська також мала нелегкі моменти з таблоїдами", - додає вона.

Складність, за словами пані Ніколл, полягає в тому, що існує очевидний суспільний інтерес до подружжя, але існує межа щодо того, що можна вважати прийнятним.

"Завдання преси - звітувати про королівську сім'ю, але чесно і неупереджено", - підсумовує вона.