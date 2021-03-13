Симптоми після вакцинації. Що кажуть лікарі

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Деякі люди почуватимуться погано після вакцини проти Covid. Але це цілком нормально і цього варто очікувати, кажуть лікарі.

Понад 10% людей можуть мати такі симптоми як головний біль, стомлюваність і чутливість у місці ін'єкції.

Проте це не має зупиняти людей від вакцинації, яка рятує життя, зазначає Королівський коледж лікарів загальної практики.

Такі симптоми після щеплення зазвичай незначні та зникають протягом декількох днів, стверджують експерти.

Але вони все ж можуть бути досить неприємними.

49-річний Девід Кідд з Йоркширу був не готовий до низки симптомів, які з'явилися у нього незабаром після першої дози.

"Я чув, що є кілька можливих симптомів, - говорить він. - Казали, що можуть бути симптоми, схожі на грип, але я не очікував отримати їх усі разом".

"Мені зробили щеплення о 12:00 в суботу, я почувався добре протягом усього дня, приблизно до 18:00 того вечора".

Але потім у нього почали з'являтися симптоми:

болі в тілі

лихоманка

головний біль

біль в очах

нудота

температура

холодні кінцівки

"Я почувався так, ніби занурив руки і ноги в лід чи морозилку", - говорить він.

"Я мав дуже сильний біль, голова розколювалася. Це був найгірший головний біль за все моє життя", - додає чоловік.

Також у нього пекло очі, була сильна нудота і він не міг заснути усю ніч.

"Краще підготовлений"

Пан Кідд прийняв парацетамол та ібупрофен і до вечора неділі став почуватися трохи краще.

Він збирається робити другу дозу.

"На щастя, я захворів у вихідні, - каже він. - Це не спричинило зайвих проблем".

"Але наступного разу я буду краще підготовлений. І подбаю про те, щоб заздалегідь зробити закупи", - додає чоловік.

Погане самопочуття

Побічні ефекти, які можуть мати понад 10% людей після вакцин Oxford-AstraZeneca або Pfizer-BioNTech, включають:

чутливість, біль, підвищення температури, свербіж або синці у місці ін'єкції

загальне погане самопочуття

відчуття втоми

озноб або гарячка

головний біль

нудота

біль у суглобах або м'язах

Побічні ефекти, які мають менше 10% вакцинованих, включають:

набряк, почервоніння або ущільнення в місці ін'єкції

лихоманка

блювання або діарея

грипоподібні симптоми, такі як висока температура, біль у горлі, нежить, кашель та озноб

Алергія на вакцину зустрічається дуже рідко.

Медична допомога

Професор Мартін Маршалл з Королівського коледжу лікарів загальної практики каже: "Пацієнти мають бути впевнені, що обидві вакцини Covid-19, які наразі використовують у Британії, пройшли суворий процес, щоб забезпечити їхню безпечність та ефективність".

"Як і при більшості щеплень, деякі пацієнти мають легкі побічні ефекти, це нормально, - додає він. - За потреби ми рекомендуємо пацієнтам вживати знеболювальні засоби, такі як парацетамол".

Однак, якщо симптоми значно погіршуються або викликають занепокоєння, пацієнти мають звернутися за медичною допомогою, додав він.

За словами докторки Джун Рейн, задокументовані побічні ефекти від вакцин проти коронавірусу "загалом схожі" на симптоми інших вакцин, які широко використовуються.

"Кращий захист"

Тим часом дані дослідження Zoe Covid Symptom Study, яке аналізувало відгуки понад 280 тисяч людей, надіслані за допомогою мобільного додатку, свідчать, що найчастіше відчувають втому, головний біль та озноб:

жінки

молодші люди

ті, хто перехворів на ковід

Молоді люди і трохи більша кількість жінок, ніж чоловіків, які мають більше побічних ефектів, можуть просто мати кращу імунну систему, каже провідний науковець професор Тім Спектор з Лондонського королівського коледжу.

І ця сильна імунна реакція може забезпечити ще кращий захист лише після однієї дози вакцини. Хоча люди все одно мають робити два рекомендованих щеплення.

"Якщо хтось уже перехворів на Covid, вони вже наче підготовані, - каже він. - І їхній організм готовий знову з цим боротися".

Однак дані організації Yellow Card, яка реєструє побічні ефекти вакцинації, не показують зв'язку між перенесеним ковідом та наслідками щеплення.

Але вони зосереджуються на фіксації серйозних побічних реакцій, а не легких.

Водночас Організація охорони громадського здоров'я Англії каже, що люди, які перенесли коронавірус, все одно мають бути щеплені, щоб захистити себе та інших.