Чому син Меган та Гаррі - не принц?

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Меган в інтерв'ю багато говорила про свого сина

У своєму інтерв'ю Опрі Вінфрі герцогиня Сассекська Меган сказала, що коли вона була вагітною, велися розмови про статус її майбутньої дитини, зокрема про те, який титул вона має отримати.

"Вони говорили, що не хочуть, щоб вона була принцом або принцесою, ще не знаючи стать, що не відповідає протоколу", - сказала вона.

Що говорить королівський протокол?

Правила щодо того, хто стане принцом і матиме титул "його королівська високість" (HRH), походять з листа-патенту, виданого королем Георгом V у листопаді 1917 року.

Листи-патенти - це юридичні документи, які можуть мати форму відкритого листа монарха. Їх можуть використовувати для королівських декларацій або надання титулів, наприклад перів.

У листі 1917 року Георг V заявив, що правнуки монарха більше не будуть принцами чи принцесами, за винятком старшого сина принца Уельського.

У нинішній ситуації це означає, що принц Джордж автоматично став принцом, а Арчі - ні, хоча вони обидва правнуки королеви.

Згідно з цим протоколом, брати та сестри принца Джорджа - Шарлотта та Луї - також не мали отримати титули.

Але в грудні 2012 року королева також видала лист-патент, в якому ішлося, що всі діти принца Вільяма матимуть право бути принцами чи принцесами та отримати титул HRH.

А як щодо титулу Арчі?

Згідно з листом 1917 року, Арчі має право стати принцом - але не зараз.

Дітям герцога та герцогині Сассекських доведеться почекати, поки принц Чарльз стане королем, після чого вони стануть онуками монарха і, отже матимуть право бути принцами чи принцесами.

Саме тому дочки принца Ендрю - Беатріс та Євгенія - були принцесами від народження, але син Євгенії не є принцом.

Герцогиня Сассекська вочевидь знала про цей протокол.

У своєму інтерв'ю вона згадала "конвенцію Георга V чи Георга VI", що означає, що її син Арчі стане принцом, "коли батько Гаррі стане королем".

Але далі вона сказала, що коли була вагітна, їй казали, що "вони хочуть змінити конвенцію для Арчі", аби він не став принцом.

Більше подробиць вона не повідомила, і Букінгемський палац не коментував її претензії.