Як Росія уповільнює трафік в інтернеті

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На Twitter Роскомнадзор вперше широко перевірив технологію уповільнення трафіку, яку впровадили у Росії після ухвалення закону "про суверенний інтернет". На неї, за даними ВВС, витратили щонайменше 7 млрд рублів (95 млн доларів).

Однак у рунеті стався масовий збій, пише кореспондент ВВС Андрій Захаров.

У середу, 10 березня, Роскомнадзор перейшов від погроз і штрафів Twitter до конкретних дій.

Відомство заявило, що почало уповільнювати трафік соціальної мережі - на 50% комп'ютерів і ноутбуків і на 100% мобільних телефонів. Причина - ігнорування адміністрацією соцмережі вимог російського законодавства.

У відомстві незадоволені, що Twitter не видаляє "протиправні посилання і публікації" (заклики до самогубства, інформацію про вживання наркотиків та інше).

Як зброю у боротьбі з норовливим сервісом Роскомнадзор вперше широко використовує технологію "уповільнення". Раніше з цією метою завжди використовували прямі блокування IP-адрес, як у випадку з Telegram у 2018-2020 роках.

Йдеться про технологію DPI (від англ. deep packet inspection - "глибокий аналіз пакетів"), говорить виконавчий директор "Товариства захисту інтернету" Михайло Климарьов і підтверджує колишній високопоставлений співробітник Роскомнадзора.

Як працює DPI?

DPI - це обладнання, яке встановлюють у провайдера інтернету.

Цей програмно-апаратний комплекс аналізує увесь трафік і виділяє специфічні пакети, властиві конкретним сайтам або додаткам.

Цей самий комплекс відсікає і небажаний трафік - наприклад, того ж Twitter. При цьому його не обов'язково блокувати повністю, а можна тільки сповільнювати, розповідав ВВС чиновник Роскомнадзора, який займався впровадженням цієї технології.

Чи спрацювало уповільнення?

Під час тестових випробувань DPI вдавалося уповільнити трафік месенджерів, запевняє ексспівробітник Роскомнадзора. Однак Twitter - перший сервіс, до якого DPI застосували з усією міццю. Чи вдалося Роскомнадзор уповільнити його трафік?

Незабаром після того, як Роскомнадзор випустив свій пресреліз, деякі користувачі почали скаржитися, що у них не завантажуються картинки і відео під твітами.

Сплеск скарг зафіксував і сервіс Downdetector, який збирає інформацію про проблеми у конкретних провайдерів і сервісів. При цьому через VPN (сервіс, які дозволяє приховати свою поведінку в мережі) Twitter працював, як зазвичай, перевірив кореспондент ВВС.

"По ідеї - так, DPI не може уповільнювати трафік, що йде через VPN", - говорить Климарьов.

Заступник голови Роскомнадзора Вадим Суботін в інтерв'ю "Росії 24" підтвердив, що уповільнення Twitter стосується тільки фотографій і відео - самі текстові повідомлення мають завантажуватися зі звичайною швидкістю.

При цьому через півтори-дві години після початку уповільнення Twitter стався збій в роботі державних сайтів - Кремля, уряду Росії, Слідчого комітету та інших.

Був збій і в мережі державного Ростелекома, як випливає з даних Downdetector.

Користувачі відразу стали згадувати, що у 2018 році, коли Роскомнадзор намагався заблокувати Telegram, так само перестали працювати сторонні ресурси і сервіси, такі як інтернет-магазини або логістичні компанії.

"У нас усе відкривається", - відповів речник президента Дмитро Пєсков на ці повідомлення і переадресував питання до міністерства цифрового розвитку.

"Проблеми з доступом до державних сайтів пов'язані зі збоями в роботі обладнання "Ростелекома", а не з уповільненням роботи Twitter", - заявили там.

У соцмережах також згадали статтю New York Times про те, що американська влада нібито планує кібератаку на Росію у відповідь на аналогічні дії російських хакерів. Тим паче, що збої спостерігалися в основному у державних сервісів і у державного "Ростелекома".

"Можливі обидва варіанти одночасно", - так автор сервісу статистики заблокованих IP-адрес Usher2.club Філіп Кулін відповів на запитання ВВС про те, чи пов'язані проблеми державних сервісів з уповільненням Twitter або можливою ​​кібератакою.

ВВС направила запит у Twitter, але відповіді на нього поки що не отримала.