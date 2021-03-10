Франція роками приховувала кількість постраждалих від ядерних випробувань

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На атолі Муруроа Франція проводила ядерні випробування до 1974 року

Влада Франції занижувала кількість постраждалих від радіації в результаті ядерних випробувань на атолах у Тихому океані, насправді їх може бути понад 100 тисяч. Такими є результати нового дослідження, опублікованого цього тижня.

Французький сайт розслідувальної журналістики Disclose, експерти з американського Принстонського університету і британська фірма Interprt, вивчивши близько 2 тисяч розсекречених військовими документів, поговоривши зі свідками подій і провівши розрахунки, дійшли висновку, що ядерні випробування у Французькій Полінезії у 1966-1974 роках завдали відчутно більшої шкоди місцевому населенню, ніж випливало з офіційних доповідей.

На думку авторів дослідження, радіоактивні опади могли вплинути на близько 110 тисяч людей, тобто усе тодішнє населення Таїті та сусідніх Підвітряних островів, зокрема на 80 тисяч жителів столиці острова Таїті, Папеете.

Франція проводила випробування своєї ядерної зброї на островах у Тихому океані, зокрема на знаменитому полігоні на атолі Муруроа, протягом 30 років. При цьому до 1974 року ядерні заряди підривали, зокрема, й у повітрі. Потім Франція слідом за США, СРСР і Британією перейшла на винятково підземні випробування.

Автори дослідження звернули особливу увагу на три ядерні вибухи в атмосфері над атолом Муруроа - випробування 1966, 1971 і 1974 років під кодовими назвами "Альдебаран", "Енцелад" і "Кентавр".

Саме реконструкція руху радіоактивних хмар і опади дозволила авторам стверджувати, що від цих випробувань постраждало практично все населення Французької Полінезії.

За їхньою оцінкою, масштаб наслідків тільки останнього атмосферного випробування, "Кентавра", французька влада могла знизити приблизно на 40%.

Під час того випробування ядерний гриб піднявся не на розрахункові дев'ять кілометрів, а всього на 5 200 метрів, і хмара рушила не на північ, як сподівалися вчені та військові, а на захід, на Таїті, багатотисячне населення якого було ніяк не захищене від радіоактивних опадів.

"Держава дуже постаралася поховати отруйну спадщину тих випробувань, і це - перша по-справжньому незалежна спроба науковими методами виміряти масштаб збитків і визнати існування тисяч жертв ядерних експериментів Франції у Тихому океані", - сказав журналістам головний редактор Disclose Джеффрі Ліволсі.

Влада Франції в цілому не заперечує наявність постраждалих, зокрема хворих на рак, в результаті ядерних випробувань. Однак, на думку авторів нового дослідження, оцінка владою кількості цих постраждалих серйозно занижена.

Автори дослідження вважають, що тільки після "Кентавра" усі 110 тисяч жителів Таїті і Підвітряних островів могли отримати дозу радіації в один мілізіверт і більше. Саме цей поріг встановлено владою як критерій для виплати компенсацій хворим на рак.

У дослідженні цитують документ міністерства охорони здоров'я Полінезії, згідно з яким дозу у п'ять мілізівертів і більше отримали близько 11 тисяч осіб.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Таїті. Пів століття тому тут були радіоактивні опади

Дослідники цитують секретне листування військових 2017 року, в якому ті, ймовірно, вперше визнають, що третина - 2000 з 6000 - солдатів і офіцерів, які брали участь у ядерних випробуваннях в Полінезії в 1966-1974 роках, відтоді захворіли на принаймні одну з форм раку.

Влада Франції тільки у 2010 році створила комісію з компенсацій жертвам ядерних випробувань.

Компенсацію виплачують тим, хто отримав дозу радіації вище граничної і потім захворів на одну з тих форм раку, які викликає саме радіація.

Наразі такі компенсації отримали лише 454 людини, а місцевих жителів, полінезійців, серед них лише 63.