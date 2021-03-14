Біткоїн лопне? Криптовалюта потребує гігантських енерговитрат

Джастін Роулатт

кореспондент ВВС з питань довкілля

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Більшу частину енергії для отримання біткоїнів видобувають з викопного палива

В останні місяці вартість біткоїна продовжує зростати - після того, як криптовалюту підтримали багато відомих компаній, зокрема Tesla і Mastercard. Однак виробництво криптовалюти вимагає величезних енергетичних витрат. Це може стати серйозною перешкодою для розширення сфери її застосування.

Усі ми чули про біткоїн-мільйонерів. Тепер до них долучився й Ілон Маск. На початку лютого його компанія з виробництва електромобілів Tesla отримала прибуток у понад 900 млн доларів, вклавши в криптовалюту 1,5 млрд.

Підтримка компанії Tesla допомогла підняти вартість біткоїна до захмарної висоти - понад 58 тис. доларів. Пізніше криптовалюта доволі різко впала, а потім знову зросла і станом на 14 березня коштує 60 тис. доларів.

Однак туди ж попрямував й "екологічний слід", залишений біткоїном. Точніше, витрати на його виробництво, так званий майнінг.

Масштаби цих витрат створили для Маска доволі серйозні репутаційні проблеми, а деякі відомі фінансисти (наприклад, міністр фінансів США Джанет Єллен) скористалися нагодою, щоб нещадно розкритикувати криптовалюти загалом і біткоїни зокрема.

Головний економічний радник президента Байдена назвав біткоїни "вкрай неефективним способом транзакцій", заявивши, що "кількість енергії, споживаної під час обробки цих транзакцій, приголомшує".

Незрозуміло, скільки саме енергії споживає біткоїн. Криптовалюти взагалі важко відстежувати - в цьому одна з їхніх особливостей. Але всі погоджуються з тим, що майнінг біткоїнів - це дуже енергомісткий бізнес.

Центр альтернативних фінансів (CCAF) Кембриджського університету вивчає криптовалютний бізнес. Його експерти підрахували, що загальне споживання енергії під час майнінгу біткоїнів становить від 40 до 445 терават-годин (ТВтг) в річному обчисленні, а середній показник - 130 терават-годин.

Електроенергія, яку використовують майнери, здебільшого надходить з екологічно брудних джерел. Провівши опитування серед майнерів, експерти CCAF виявили, що близько двох третин споживаної енергії припадає на викопне паливо.

Технології блокчейн, що лежать в основі криптовалют, передбачають використання величезних обчислювальних потужностей - а отже, високе споживання енергії. В основі блокчейну лежить велика децентралізована мережа комп'ютерів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Майнінг біткоїнів споживає більш ніж половину енергії, що використовують центри обробки даних в усьому світі

Комп'ютери, що зайняті "майнінгом", дозволяють створювати нові біткоїни й водночас перевіряють і записують кожну транзакцію, здійснену в цій валюті. Фактично, біткоїни - це нагорода, яку майнери отримують за упорядкування усіх цих записів.

"Це нагадує лотерею, яку проводять кожні 10 хвилин", - пояснює Джина Пітерс, професорка економіки Чиказького університету та учасниця групи CCAF.

Центри обробки даних (так звані "ферми") по всьому світу прагнуть зібрати і надіслати цей запис транзакцій в необхідному форматі. Вони також повинні вгадати випадкове число. Перший, хто надішле запис і правильний номер, отримує приз, а запис стає наступним "блоком" у блокчейні.

На сьогодні приз - це шість з чвертю біткоїнів (вартістю близько 50 тис. доларів кожен).

Коли лотерея закінчується, генерується новий випадковий номер, і весь процес починається знову.

За словами професорки Пітерс, чим вища ціна, тим більше майнерів прагнуть долучитись до гри.

"Вони хочуть отримати цей прибуток, - каже вона. - А це означає появу більш потужних комп'ютерів, щоб вгадувати це випадкове число, і тому споживання енергії весь час зростає".

Є ще один фактор, що стимулює споживання енергії біткоїнами. На рішення головоломки завжди йде 10 хвилин, тому, якщо кількість майнерів збільшується, головоломка стає складнішою і вимагає більших обчислювальних потужностей.

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Біткоїн фактично стимулює зростання обчислювальних потужностей - і пов'язаних з ними витрат.

Ідея в тому, що чим більше комп'ютерів працюють на підтримку блокчейну, тим безпечнішим він стає, адже той, хто бажає підірвати валюту, має використати принаймні стільки ж обчислювальних потужностей, скільки інші майнери разом узяті.

Це означає, що у міру збільшення вартості біткоїна, зусилля, витрачені на його створення і підтримку, а отже, споживана енергія, неминуче зростають.

Можна приблизно підрахувати, скільки майнери витрачають на виробництво нових біткоїнів і підтримку тих, що існують.

Наразі вважають, що вони здійснюють 160 квінтильйонів обчислень щосекунди, тобто 16 з 19 нулями.

Ці колосальні комп'ютерні витрати - ахіллесова п'ята криптовалюти, каже Алекс де Вріс, засновник вебсайту Digiconomist й експерт з біткоїнів.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, На інвестиціях в біткоїни Ілон Маск заробив 900 млн доларів

Всі ці мільйони трильйонів обчислень, необхідних для підтримки працездатності системи, насправді не виконують жодної корисної роботи.

"Ці обчислення не мають ніякої іншої мети, - каже де Вріс, - їхні результати відразу викидають. На виконання цих обчислень йде величезна кількість електроенергії, що переважно отримують з корисних копалин".

Він стверджує, що розширення використання біткоїна також ускладнюється тими колосальними витратами, які для цього потрібні.

"Якщо зробити біткоїн глобальною резервною валютою, його ціна, ймовірно, обчислюватиметься мільйонами, - припускає він. - І ці майнери матимуть більше грошей, ніж весь федеральний бюджет [США], щоб спустити їх усі на електроенергію".

"Заради біткоїна нам довелося б подвоїти світове виробництво енергії", - сміється де Вріс.

Він стверджує, що енергетичні ліміти також обмежують кількість транзакцій, які система може обробляти, приблизно до п'яти на секунду, що робить біткоїни доволі непотрібною валютою.

І цю точку зору підтримують чимало відомих фінансистів і економістів.

За словами Кена Рогоффа, професора економіки Гарвардського університету і колишнього головного економіста Міжнародного валютного фонду, дві основних характеристики успішної валюти - це ефективна форма обміну і стабільний спосіб заощадження. А біткоїни - це ні те, ні інше.

"Зараз його мало використовують в нормальній економіці. Так, одна багата людина може продати його іншій, але це не повсякденне використання. А без цього у нього дійсно немає довгострокового майбутнього", - каже експерт.

Рогофф вважає, що біткоїн існує майже як спекуляція.

Значить, бульбашка ось-ось лопне?

"Я б сказав, так", - відповідає професор Рогофф. І після паузи продовжує: "Але я не можу сказати, коли саме".