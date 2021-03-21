"Великі груди або сама винна": історії жертв порнопомсти

Ханна Прайс і Теа де Гальє

BBC Three

15 хвилин(и) тому

Увага: стаття містить згадки про самогубство.

"Все, чого я хотіла, - це подобатись і бути популярною. Але, на жаль, отримала зворотний ефект".

Зірка британського реаліті-шоу "Острів кохання" Зара МакДермотт розповіла про свій травматичний досвід: у 14 років вона зіткнулась з тиском з боку хлопчика в школі, який хотів, щоб вона надсилала йому свої інтимні фото.

Шкільні роки не залишили теплих спогадів у пам'яті Зари: було цькування та відчуття самотності. Тому якоїсь миті їй здалося, що симпатія хлопчика підвищить її активи в очах однокласників.

"Я не могла тоді знайти раціональне пояснення, - каже Зара. - Це сталося у поворотний момент мого життя. Коли підліток дорослішає, намагається знайти себе".

Вона каже, що було так погано, що не хоче навіть згадувати про ті часи. Ставлення однокласників лише погіршилось.

"І я зрозуміла, що не хочу жити. Відлуння тієї травми я відчую дотепер".

Автор фото, BBC Three Підпис до фото, Зара у підлітковому віці

На жаль, це був не єдиний випадок, коли довіру Зари зрадили. У 2018-му 21-річна дівчина з'явилась у реаліті-шоу "Острів кохання", й історія повторилася - її інтимні фото стали надбанням загалу.

Знімки розіслали кільком групам у WhatsApp. Але, перебуваючи на віллі шоу без телефона, Зара нічого не помітила.

Їй пізніше розповів пресагент "Острова кохання", однак на той час історія вже потрапила в пресу.

"Навіть не можу передати, що я відчула. Уявила, як моїм батькам буде соромно за мене, - зі слізьми на очах згадує Зара. - Було дуже ніяково. Я просто хотіла померти".

Зара стверджує, що фото поширив чоловік, з яким вона зустрічалась до участі в шоу. Але він все заперечував.

Розголос

У документальному фільмі BBC Three "Зара МакДермотт. Порнопомста" дівчина розповідає, як почуваються люди, коли їхні інтимні фото оприлюднюють без дозволу, і шукає способи їх підтримати.

Пройшовши через таке випробування двічі, Зара, звичайно, відчуває гнів і образу.

Вона сердиться не лише на тих, хто поділився інтимними зображеннями, але й на реакцію інших - на тролінг в інтернеті. За її словами, людей більше цікавить те, що вона надіслала комусь свої фото, а не те, що їх оприлюднили без її згоди.

Автор фото, BBC Three Підпис до фото, Зара зі своїм хлопцем Семом

"Люди поводяться зверхньо і запитують: а навіщо вона ділилася своїми сексуальними фото".

"Не розумію, що її обурює, якщо вона викладає в Instagram свої фото в бікіні", - читала я в коментарях у соцмережах.

Але вони не зрозуміли головного. Викласти фото в бікіні в Instagram не забороняється. А оприлюднити інтимні зображення без моєї згоди - це не просто підірвати мою довіру, це протизаконно".

Зара - не єдина жертва порнопомсти. За даними центру допомоги постраждалим від сексуального насильства Safeline, таких випадків чимало серед підлітків та молоді до 25 років.

Ось історія Хлої, яка також підлітком опинилась у подібній ситуації.

Хлоя їхала додому в автобусі, коли отримала повідомлення у Snapchat з невідомого номера.

Вона побачила свою оголену фігуру на фото і завмерла. Далі була погроза: "Якщо не скинеш на цей номер інші відверті знімки, твоє фото побачать усі".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Історія Хлої почалася з повідомлення з невідомого номера у Snapchat

За кілька годин їй зателефонувала подруга.

"Хлоя, що, чорт забирай, ти виклала у себе в Instagram?" - здивовано кричала вона.

За одну мить в голові промайнув мільйон думок. Вона каже, що та світлина у стилі "ню" була тільки у її колишнього хлопця.

Крізь сльози Хлоя згадує, як пережила свою першу панічну атаку, тому що боялася розповісти про це своїм батькам.

"Я пам'ятаю, як прийшла того вечора додому. Сиділа і думала: як же так? Щосили намагалася знайти вихід і не знаходила. Я не могла більше довіряти людям, - згадує дівчина. - Почувалася нікчемою і хотіла померти".

Кілька тижнів Хлоя боялася з'являтись на людях, аж поки хтось із друзів не вмовив її сходити в паб. Там до неї підійшли хлопці, які були на кілька років старші.

Вони розповіли, що її фото скинули їм в групу в WhatsApp і прокоментували її "великі цицьки".

Хлоя хоче, щоб люди зрозуміли, як сильно зловживання інтимними фото може вплинути на психічне здоров'я жертви.

"Ніколи в житті я не почувалася такою приниженою й ображеною, знаючи, що ці випадкові хлопці побачили мої фото і подумали, що їх можна ось так просто скинути у груповий чат", - додала вона.

Що каже закон?

У Британії поширення матеріалів сексуального характеру без дозволу власника є злочином, але тільки якщо доведуть, що зловмисник дійсно хотів нашкодити. Закон почав діяти у 2015 році й передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до двох років.

Кейт Айзекс - модераторка кампанії Not Your Porn, що закликає посилити контроль за розповсюдженням порно на комерційній основі.

"Цей закон складно втілити в життя, - пояснює вона. - Ви маєте довести в суді, що фото поширили зі злим наміром. Це дуже важко зробити, а зловмисника можна легко захистити, заявивши, що він просто хотів показати якісь фото друзям і помилився.

Що ж до поширення інтимних фото у школах, як це було з Зарою, то діти мають знати: якщо вони стануть жертвами таких дій, їх не будуть звинувачувати у тому, що вони зробили фото в стилі "ню". Вони не повинні боятися розповісти про це в школі або в поліції".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Активісти по всьому світу підвищують обізнаність про порнопомсту

Порнопомста може зруйнувати усі сфери життя людини, жертва відчуває сором і приниження не зі своєї вини. Часто це завдає тривалої шкоди психічному здоров'ю.

Згідно з даними, що надали BBC Three, у 2020 році кількість звернень на гарячу лінію Revenge Porn Helpline зросла на 87%.

Понад половину постраждалих доправили до служби охорони психічного здоров'я, а 45 людей заявили, що мали суїцидальні думки.

Менеджер служби підтримки Софі Мортімер розповіла BBC Three, що зловживання інтимними фото зростає тривожними темпами.

"Ми ледве справлялися з дедалі більшим потоком жертв ще до пандемії", - каже вона.

"Це огидний злочин, і ми безмежно співчуваємо постраждалим, - заявив представник міністерства внутрішніх справ Британії. - У 2015 році ми заборонили цю жорстоку практику, і з того часу понад 900 правопорушників було засуджено, 190 з яких відбувають тюремне покарання".

"Підтримка жертв залишається нашим пріоритетом, тому ми додатково інвестуємо 40 мільйонів фунтів (55,3 млн доларів) у спеціалізовані послуги та продовжуємо фінансувати гарячу лінію Revenge Porn Hotline".

"Я почувалася злочинницею"

Хлоя заявила на свого колишнього в поліцію, але там її попередили: якщо висуне проти нього обвинувачення, може отримати проблеми. Створення та надсилання відвертих зображень (навіть своїх) особами молодше 18 років можуть розцінити як поширення фото сексуального насильства над дітьми.

"Я подумала, це, безумовно, моя провина, я ж сама надіслала те фото, а це злочин", - згадує дівчина.

Хлоя каже, що тільки зараз її психіка почала відновлюватись після тривалого стресу і самозвинувачень.

Автор фото, BBC THREE Підпис до фото, Зара сподівається, що її документальний фільм допоможе краще зрозуміти наслідки порнопомсти

Як і Хлоя, Зара також почувалася винною за інцидент, що трапився з нею у 14 років. Саме її тоді виключили зі школи, а не хлопчика, який поширював зображення.

"Я ж була "злочинницею", тому навіть і не думала про те, як допомогти собі, - каже вона. - Людей притягають до відповідальності за те, що з ними сталося, тому вони не шукатимуть допомоги, адже звинувачують самих себе".

Представник Королівської прокурорської служби додав: "Притягти до відповідальності дітей одного віку, що перебувають в романтичних стосунках, за спільне використання фото - не в інтересах суспільства, але за інших обставин це цілком можливо".

Зара каже, що не зверталась за психологічною підтримкою, але вважає, що не завадить, хоча б поговорити про те, що вона пережила.

"Порнопомсту не сприймають як серйозну форму сексуального насильства, - додає Кейт з Not Your Porn. - Це потрібно припинити, ми повинні зняти тягар з людей, що створюють інтимні фото, і дати зрозуміти злочинцям (які діляться зображеннями), що це правопорушення, яке може завдати важкої моральної та емоційної шкоди".

Зара сподівається, що її документальний фільм допоможе подивитись на цю проблему під іншим кутом.

"Я хочу, щоб жертви порнопомсти знали, що вони не одні, - каже вона. - Хочу, щоб люди почали обговорювати цю тему відкрито і висували менше претензій до тих, хто постраждав від цієї жорстокої практики".