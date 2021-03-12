Морква та ЛГБТ. Як книга про секс для юнаків спровокувала скандал в Україні

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В українському сегменті Facebook розгорівся скандал довкола шведської книги про сексуальність хлопців-підлітків. У видавництва виникли сумніви щодо розділів, які стосуються ЛГБТ-стосунків. Їх задумали відредагувати відповідно до українських реалій, але у багатьох користувачів це викликало справжнє обурення.

Дискусію спровокувала книга шведського письменника та секс-педагога Інді Чавеса Переса "Повага. Хлопцям про любов, секс та згоду".

На Amazon ця книга має вікову позначку - від 12 років. Відповідно до опису, ця книга має на меті показати як чоловікам слід підходити до сексу і стосунків у 21 столітті та розкрити питання "від згоди і стосунків до тілесності, гендерної ідентичності та сексуальної орієнтації".

"Книга робить це без осуду", - йдеться в описі.

У книзі є, зокрема, розділи про секс з дівчатами, секс з хлопцями, мастурбацію, порно та анальний секс.

Саме цю книгу мало видати в травні цього року українське видавництво "Книголав". Книгу вже переклали та перейшли до етапу редагування. І саме на цьому етапі ситуація неочікувано загострилася.

Морква, секс-іграшки та "веселка" посеред вулиці

На початку березня секс-педагог Юлія Ярмоленко у своєму Instagram повідомила, що займалася редагуванням книги "Повага". Вона заявила, що начебто книгу "в Україні не можна видавати в тому вигляді, в якому вона вийшла у Швеції та США", а "текст треба переписати". Вона також додала, що "автор з цим погодився".

"Розділ про секс з хлопчиками буде повністю видалений", - додала вона.

Згодом ці пости Ярмоленко видалила, поскаржившись, що в соцмережах її та видавництво "звинуватили в гомофобії".

"Вони навіть не в курсі, який розділ ми хочемо видалити, а вже вищать. Йдеться не про главу про стосунки чи безпеку, а про розробляння ануса морквою та інші небезпечні практики. Проктологи підтвердили, що дістати з прямої кишки овочі - справа непроста", - пояснила Ярмоленко.

7 березня Анна Топіліна, якій "Книголав" замовив переклад книги зі шведської, разом зі скрінами постів Ярмоленко висловила обурення з приводу того, що з книжки хочуть видалити розділи про ЛГБТ-стосунки. Ініціативи видавництва вона назвала "цензурою", "гомофобією" та "порушенням авторських прав".

На захист та проти позиції перекладачки користувачі написали тисячі коментарів. Одні розкритикували видавництво, інші погоджувались, що не варто перебирати з відвертістю або і взагалі виступали проти виходу такої книги в Україні.

Ситуацію у Twitter прокоментував також автор - Інді Чавес Перес. Він написав, що йому стало відомо, що "у певній країні" хочуть видалити інформацію про ЛГБТ з його книги.

"Як власник авторських прав, я можу заявити, що цього не буде", - написав він.

Видавництво "Книголав" випустило окрему заяву, запевнивши, що йдеться лише про "можливу адаптацію певних абзаців тексту", на яку видавництво "отримало офіційну згоду у правовласників". Але конкретних правок ще не узгоджували.

"Хочемо зазначити, що видавництво не змінює текст без дозволу перекладачів чи авторів. Це дуже важливо розуміти, - підкреслили в "Книголав". - Просимо не звинувачувати видавництво у гомофобії та газлайтингу, оскільки ми до цього не вдавались. А також не цькувати наших редакторів, які є надзвичайно професійними та толерантними у цій ситуації".

Свою позиція також роз'яснила і редакторка Юлія Ярмоленко.

"Видавництво запитало мою думку про книгу в цілому, і я відповіла, що книга крута і рада, що вона вийде в Україні", - написала вона у Facebook.

Ярмоленко запевнила, що надала 23 пропозиції для книги, але виключно рекомендаційного характеру.

Щодо ЛГБТ, за її словами, йшлося лише про два ключових моменти.

Зокрема, вона розкритикувала пораду "розробляти анус напівсирою морквою".

До того ж, за її словами, для дослідження свого тіла "краще все ж використовувати секс-іграшки", "щоб не тривожити зайвий раз проктологів".

Окрім того, Ярмоленко поставила під сумнів пораду автора хлопцям-геям носити веселкову стрічку та не приховувати свою сексуальну орієнтацію, щоб знайти партнера.

"Ці поради дуже небезпечні для нашої країни. Я б прибирала або переписувала під Швецію, де можна так. Але у нас процвітає гомофобія, тому ця порада нам не підходить", - пояснює свою точку зору Ярмоленко.

Із зауваженням Ярмоленко погоджується і співзасновниця видавництва Світлана Павелецька.

"Як видавець я не хочу нести відповідальність за 14-15 річного хлопчика, який отак вийде на Троєщині, Відрадному чи в індустріальному районі Кривого Рогу і замість сексуальності перевірить на міцність череп. Не хочу ламати стереотипи його кістками", - заявила вона.

Павелецька підкреслила, що "книга вийде, але узгоджена з автором та правовласником".

Якщо згоди з автором дійти не вдасться, видавництво взагалі книгу не випускатиме, додала вона в коментарях.