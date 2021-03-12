Дванадцять вивержень за три тижні. Як живуть люди коло підніжжя Етни

Франческа Марчезі

Катанія, Сицилия

Автор фото, Getty Images

Ірен Корсаро ніколи не забуде свій перший урок водіння, який пройшов під дощем з чорного попелу з вулкана Етна. Як і багатьом сицилійцям з Катанії, 18-річній Ірен довелося швидко навчитися кермувати дорогою, вкритою вулканічним пилом. Вулкан проявляє небачену активність: 12 вивержень за три тижні, останнє почалося в п'ятницю.

Виверження Етни не рідкість: час від часу чотири основних кратери вулкана прокидаються і гримлять на всі околиці потужними одночасними вибухами.

Це схоже на феєрверк з фонтанами, бульбашками та потоками розпеченої лави. У лічені хвилини прилеглі міста і села вкриваються попелом.

"Лава текла просто на дах машини"

Поїздка Ірен з матір'ю безлюдними вулицями її рідного міста Ніколозі на схилах Етни обернулося кошмаром, коли їй довелося зупинити сімейний "пежо" через звук, який вона ніколи раніше не чула.

"Це було схоже на такий стук, наче йде град. Спочатку я подумала, що це хрускотить попіл під колесами машини. Але насправді звук видавали шматки лави, які падали на дах і скло з гігантської багряної хмари прямо наді мною" , - говорить Ірен.

Автор фото, Irene Corsaro

Це сталося 16 лютого, на заході дня. Перше потужне виверження, за яким були ще одинадцять, з кожним разом все сильніші. Етна була активна цілодобово попри погоду: посеред ночі, на сході сонця, під час шторму.

Насамперед Ірен Корсаро подумала, як їй стала в пригоді маска, яку всі носять для захисту від коронавірусу. "Повітря навколо стало червоним, було дуже важко дихати", - розповідає Ірен. Вони з мамою поспішили додому збирати речі на випадок, якщо доведеться евакуюватися.

Хмари діоксиду сірки, помітні з космосу, досягли навіть Китаю. Але попіл та уламки лави занадто важкі, щоб кудись полетіти. Тому вони вкривають щільним шаром принаймні 16 міст, розташованих недалеко від Етни.

Автор фото, Francesca Marchese

Форнаццо, Джарре і Дзафферана постраждали найбільше. Дісталося також крихітним прибережним селам Ріпосто і Торре Арчірафі.

"В останні тижні Етна викинула близько 40 мільйонів кубометрів вулканічної породи", - говорить вулканолог Національного інституту геофізики і вулканології Борис Бенке, який уважно стежить за активністю сицилійського вулкана.

Автор фото, Reuters

Це дуже багато. Для порівняння, під час виверження Етни, яке загрожувало зруйнувати місто Рандаццо в 1981 році, в атмосферу викинуло 20 мільйонів кубометрів лави.

Спостерігаючи Етну

Виверження починається зі стовпа пилу, який може підійматися на висоту до 12 км, за ним фонтани лави, пірокластичні потоки і навіть блискавки. Чотири кратери іскрять та палають.

Попіл лежить всюди.

Лобове скло машини постійно вкрите нальотом бруду, але змивати водою його не можна. Попіл містить гострі частки металу, які при спробі його змити залишають на поверхні глибокі подряпини.

Автор фото, Getty Images

Тож не дивно, що деякі закутують свої машини простирадлами, щоб захистити їх від попелу.

Коли йде дощ, лавова пилюка перетворюється на щось, що нагадує цемент. Ця субстанція блокує вуличні стоки, в результаті вода заливає будинки.

Виверження Етни генерують інфразвукову хвилю, вона невловима для людського вуха, але шибки у вікнах її відчувають і починають дрібно тремтіти. Тому жителі підніжжя Етни знають, що виверження почалося, ще до того як з кратера почне здійматися стовп попелу і пилу.

Дванадцять тонн пилу

Останні виверження Етни завдали величезної шкоди регіону. Влада Сицилії оголосила надзвичайний стан більш ніж в 40 містах в радіусі вивержень.

Вулкан знищив апельсинові гаї та інші насадження. Владі довелося перекрити автомагістраль між Фьюміефреддо і Джарре, щоб очистити її від попелу.

Місцевих жителів попросили збирати пил в пластикові пакети і не змішувати його зі звичайним сміттям.

"На кожному квадратному метрі ми зібрали шість кілограмів вулканічного пилу - в цілому 12 тонн", - розповів ВВС мер Джарре Анджело Д'Анна.

Автор фото, Reuters

"Останній чорний дощ лив протягом 30 хвилин і залишив річний обсяг сміття. Прибирання обійдеться в 600 тисяч євро, і велика ймовірність, що це не останній дощ. Де взяти гроші?" - журиться мер.

Регіональний уряд пообіцяв виділити мільйон євро і попросити владу країни про додаткову допомогу, але затвердженого плану боротьби з пилом немає. Це природне явище, і прибирання після нього не закладене в бюджет з управління відходами.

Чорні дахи, тераси, веранди і балюстради з геранню стали звичною картиною. Навіть сади перестали бути зеленими.

Що незвичайного в останніх виверженнях Етни?

Жителям в околицях Етни не звикати до вивержень.

І на цей раз, попри величезну кількість вулканічної породи, викинутої на поверхню, експерти сходяться на думці, що вулкан просто повторює попередні моделі поведінки. Але їх турбує потужність виверження, яка набагато сильніша колишніх.

"Цього разу кожен викид сильніший за попередній. Але зараз Етна стабільна", - говорить Борис Бенке.

Втім зміни помітні неозброєним оком. Раніше виверження нагадувало вогник запальнички, воно спалахувало і гасло. Останні виверження виглядали як фонтани з безперервним полум'ям і потоками лави на схилах Етни.

Поки активність триває на вершині вулкана, небезпеки для людей немає. У тому, що Етна буде вивергатися ще і ще, сумнівів немає, але коли це станеться, не можуть передбачити навіть вулканологи.