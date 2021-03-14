"Жива русалка" досліджує океан біля берегів Шотландії

Автор фото, BBC Alba/MacTV

Кейт Маклауд досліджує акваторію Зовнішніх Гебридських островів у костюмі русалки.

24-річна плавчиня народилась на півночі острова Льюїс-енд-Гарріс у Шотландії. Вона захоплюється плаванням у морі з дитинства.

Протягом останніх 10 років Маклауд здійснює запливи в морях і озерах - як улітку, так і взимку.

Автор фото, BBC Alba/MacTV Підпис до фото, Кейт говорить, що любов до моря у неї в крові

"Коли живеш на острові, тебе неодмінно тягне до моря. Це у мене в крові", - розповідає Кейт.

Нещодавно вона знялася в чотирисерійному документальному фільмі Mermaid Tales ("Історії русалки") для шотландського телеканалу ВВС Alba.

Автор фото, BBC Alba/MacTV Підпис до фото, Хвіст русалки зроблений на Гаваях, його можна надягати на моноласти

Автор фото, BBC Alba/MacTV Підпис до фото, Кейт розповіла, що плавання в образі русалки привернуло увагу місцевих рибалок, які не відразу зрозуміли, що відбувається

Автор фото, BBC Alba/MacTV Підпис до фото, Кейт плаває в морях і озерах у будь-яку пору року

Автор фото, BBC Alba/MacTV Підпис до фото, Плавчиня знялася у документальному фільмі про Гебридські острови у Шотландії

Автор фото, BBC Alba/MacTV Підпис до фото, Зовнішні Гебридські острови

Автор фото, BBC Alba/MacTV Підпис до фото, Гебриди відомі своїми піщаними пляжами

Автор фото, BBC Alba/MacTV Підпис до фото, Перепочити від моря Кейт можуть змусити тільки дикі коні або поні

Автор фото, BBC Alba/MacTV Підпис до фото, Кейт говорить, що плавати з русалчиним хвостом набагато важче, але це надає процесу більше магії

Автор фото, BBC Alba/MacTV

Автор фото, BBC Alba/MacTV