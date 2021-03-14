"Жива русалка" досліджує океан біля берегів Шотландії
Кейт Маклауд досліджує акваторію Зовнішніх Гебридських островів у костюмі русалки.
24-річна плавчиня народилась на півночі острова Льюїс-енд-Гарріс у Шотландії. Вона захоплюється плаванням у морі з дитинства.
Протягом останніх 10 років Маклауд здійснює запливи в морях і озерах - як улітку, так і взимку.
"Коли живеш на острові, тебе неодмінно тягне до моря. Це у мене в крові", - розповідає Кейт.
Нещодавно вона знялася в чотирисерійному документальному фільмі Mermaid Tales ("Історії русалки") для шотландського телеканалу ВВС Alba.
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