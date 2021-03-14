Як 1700 років тому неділя стала днем відпочинку

Редакція

BBC News Mundo

Підпис до фото, Саме римський імператор Костянтин Великий зробив перший крок, щоб зробити неділі такими, якими вони є зараз

1700 років тому неділі стали такими ж, якими вони є сьогодні у більшості країн світу: днями ​​відпочинку.Це одна з подій, дослідження якої дозволить вам розібратися у багатьох інших цікавих питаннях.Якщо бути точним, все почалося 7 березня 321 року, тобто тисячоліття, сім століть і тиждень тому.Тиждень на той момент вже складався з семи днів. Чому саме сім, а не шість, вісім або навіть десять, як у Стародавньому Єгипті або у французькому республіканському календарі, який використовували між 1792 і 1806 роками?Що ж, хоча це наразі є константою майже у всіх культурах, немає вагомих підстав для її виправдання. Фактично, різні мислителі впродовж всієї історії оскаржували семиденний тиждень за допомогою філософських, математичних та політичних аргументів, але він зберігається.

Вважається, що семиденний тиждень придумали 4000 років тому, коли мешканці Месопотамії вирішили проблему поділу місяців на коротші періоди.Його тривалість прив'язали до обертання Місяця навколо Землі - 29,5 днів (нині це називають синодичним періодом обертання), тому вони просто округлили це число до 28 і розділили його на чотири періоди по сім днів.Тим самим вони встановили штучний математичний ритм, який зробив організацію повсякденного життя більш керованою: якщо вам, наприклад, потрібно, щоб продавці виходили на ринок вісім разів на місяць, ви можете встановити точні дні, які будуть повторюватися незалежно від примх природи.

Ця ідея отримала особливо широке поширення після того, як у VI столітті до нашої ери стало однією з домінуючих вавилонська культура.

Чому вівторок йде після понеділка?

Минули сторіччя. Давні римляни назвали дні на честь своїх богів і організували їх відповідно до складної планетарної системи годин, відповідно до якої кожною годиною дня керував якийсь з богів.

Той, хто керував першою годиною дня, надав йому своє ім'я. Здається, що це досить заплутано, але результат буде досить зрозумілим:

Dies Solaris / День Сонця

Dies lunae / День Місяця

Dies Martis / День Марса

Dies Mercurii / День Меркурія

Dies Jovis / День Юпітера

Dies Veneris / День Венери

Dies Saturni / День Сатурна

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Боги семи днів тижня, мозаїка у будинку Планетарію, 117-138 роки нашої ери. Давньоримське поселення Італіка біля міста Сантіпонсе в іспанській Андалусії

У більшості романських мов, які мають спільного предка - латинську мову, назви днів тижня досі мають цей зв'язок із класичними планетами. Наприклад, в іспанській lunes - це понеділок, martes - вівторок, miércoles - середа, jueves - четвер, viernes - п'ятниця. А от субота та неділя мають особливе походження.

Слово "субота" походить від єврейського слова sabbat (шабат) або "відпочинок".

"Неділя" також має релігійне коріння, але ця назва пов'язана з молодшою релігією.

День відпочинку

Окрім ідеї тижня з усіма названими і організованими днями, блискуча концепція "дня відпочинку" також існувала протягом тисячоліть, і першими, хто ухвалив структуру семиденного тижня з одним днем ​​відпочинку, ймовірно, були євреї. Проте в них таким днем стала субота.Але 7 березня 321 року римський імператор Костянтин Великий видав указ, який проголосив, що неділя має стати днем ​​відпочинку:"У поважний день Сонця нехай відпочинуть магістрати і люди, що живуть в містах, і нехай все майстерні зачинять двері.Однак у полі люди, зайняті в сільському господарстві, можуть вільно і на законних підставах продовжувати свої завдання, тому що часто буває, що інший день не підходить для посіву зерна або посадки виноградників; щоб через нехтування відповідним моментом для таких дій небесна благодать не була втрачена".

Підпис до фото, Sol Invictus ("Непереможне сонце") був офіційним богом сонця у пізній Римській імперії та покровителем військових. 25 грудня 274 року римський імператор Авреліан зробив його культ офіційною релігією поряд із традиційними римськими культами

Як і всі успішні політики, імператор Костянтин був майстром двозначності, і його указ встановив чудовий баланс між релігійними принципами та економічним прагматизмом.

Хоча сьогодні його пам'ятають як першого християнського імператора, він також був пов'язаний з культом "Непереможного Сонця", який з'явився навіть на його монетах.

Вибір неділі як дня відпочинку мав політичний сенс.

Хоча номінально це був робочий день, по всій імперії вже були християни, які присвячували неділю релігійним обрядам, хоча частина з них - ті, хто жив в Римі або Александрії, як правило, віддавали перевагу суботі, тобто єврейському шабату.

Ще більш важливим було те, що більшість нехристиян вважали неділю особливим днем, оскільки зазвичай це був день виплати платні.

І, ймовірно, також було важливим те, що це був особливий день "Непереможного Сонця", офіційного культу в імперії з 274 року, який був особливо популярним серед заможних сенаторів.

Фактично, сам імператор Костянтин, активно просуваючи християнську церкву, протягом всього свого життя визнавав Sol Invictus ("Непереможне Сонце") богом.

Він прийняв хрещення лише напередодні смерті, і досі тривають суперечки про те, чи був імператор справжнім наверненим у віру християнином або скористався церквою як об'єднуючою силою.

Не всі християни вітали указ Костянтина, і століття тому все ще існували групи, які надавали перевагу суботі.

Відпочинок у суботу був настільки поширеним, що Лаодикійський собор, який відбувся приблизно у 363-364 роках нашої ери, ухвалив 29-й канон, в якому наголошується: "християни не мають запозичувати юдейські традиції, відпочиваючи в суботу, але мають працювати в цей день замість того, щоб почитати його, як день Господній".

Тим, хто не підкориться, погрожували "анафемою", тобто прокляттям та вигнанням з громади.

Зі зміною святкування з суботи на неділю ухвалили новий термін "День Господній" або Dies Dominicus, звідси і назва неділі, яка збереглася в романських мовах - domingo в іспанській та португальській, dimanche у французькій та domenica в італійській.