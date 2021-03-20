Підполковниця проти полковника. Деталі справи про сексуальні домагання в армії

Олена Лазун

для ВВС News Україна, Чернігів

1 година тому

Автор фото, Олена Лазун Підпис до фото, Ольга Деркач (зліва) стверджує, що колишній начальник змушував жінок цілувати його замість привітання

У Чернігові триває протистояння між жінкою-військовослужбовцем та її екскерівником — колишнім військовим комісаром. Вона звинуватила його у сексуальних домаганнях, а він її — у розповсюдженні неправдивої інформації.

Підполковниця ЗСУ Ольга Деркач звинуватила полковника Олександра Криворучка у сексуальних домаганнях. Він натомість подав позов до суду про захист честі, гідності та ділової репутації і вимагає спростувати начебто неправдиву інформацію, яку його підлегла кілька місяців тому розповіла в ЗМІ.

Тим часом чоловік вже звільнився з лав ЗСУ та вийшов на пенсію.

Поки триває розслідування щодо обвинувачень у сексуальних домаганнях (відкрито кримінальне провадження), суд намагається розглянути цивільний позов полковника.

Та вже вдруге підготовче засідання доводиться переносити. Перший раз до зали суду не з'явився ані сам позивач, ані його адвокат. Вдруге Олександра Криворучка теж не було, але захисник прийшов та одразу попросив оголосити у засіданні перерву.

"Розглядається кримінальне провадження. Ми не можемо викликати до суду свідків, які б могли дати покази, бо вони є фігурантами іншого кримінального провадження, і вони мають обов'язок не розголошувати ті відомості, які їм стали відомі, без дозволу прокурора або слідчого", - пояснив свою позицію адвокат Олександра Криворучка Ігор Ананко.

За його словами, ті обставини, які повинні досліджувати у цивільному провадженні, є предметом розгляду й у кримінальному. Тому, якщо буде якесь рішення у цивільному, воно буде мати вплив на кримінальне.

Він говорить про можливу колізію доказів в обох провадженнях.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Олександр Криворучко звинувачує колишню підлеглу в наклепі

Суддя поцікавилася в адвоката, навіщо ж тоді його клієнт подавав позов про захист честі та гідності саме тепер, адже через це і виникають проблеми, на які вказує захисник.

"Нам ніхто не повідомляв, що є кримінальне провадження, тому що ми не є стороною у справі", - пояснив адвокат Ігор Ананко.

Адвокат Ольги Деркач Тетяна Веремій вважає, що позов Криворучка про захист честі, гідності та ділової репутації поки що не може розглядатися у суді, справу потрібно закрити.

"Якщо відомості та факти перевіряються в порядку кримінального судочинства, то позов про захист честі і гідності поданий передчасно. Він не може бути в принципі розглянутий, доки не буде рішення у кримінальній справі", - каже адвокатка.

Вона наполягає, що переносити справи - це не вихід, а тому потрібно закрити справу про захист честі та гідності до розгляду кримінального провадження.

Суддя вирішила оголосити перерву у підготовчому засіданні. Його перенесли на квітень.

Історія конфлікту

Ольга Деркач стала відомою майже на всю країну, коли наважилася розповісти журналістам про сексуальні домагання в українській армії.

Кілька місяців тому жінка звинуватила полковника ЗСУ, військового комісара Олександра Криворучка в тому, що він дозволяє собі зайве в поведінці з жінками.

Сьогодні Ольга вже спокійно, але стримано розповідає, як саме виглядали домагання комісара.

"Тактильно. Словами теж пропонував. Казав, що секс це нормально, для здоров'я добре, не треба відмовляти, якщо пропонують. На шикуванні всі, як вівці, підходили і цілували його. "Доброго ранку", а після шикування йдемо до нього. Всі жінки - підійшли, поцілували і пішли. Ну, я навіть так робила. Тепер мені дорікають - мовляв, ти ж теж так робила! А чого робила? А того, що як ти так не робиш - ти вже погана стаєш".

Напружена ситуація із керівником на роботі почала впливати на здоров'я. Критика та постійні зауваження комісара призвели до погіршення самопочуття жінки.

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"Дійшло до того, що останній рік я мало на службі була. Переживання оці всі, тиск … У мене ні з того ні з сього тиск підіймався. І 200 тиск був, і швидку викликала. Навіть лікарі швидкої коли приїжджали, дивляться - зайвої ваги немає, хронічних хвороб немає. А чого тиск ні з того ні з сього? Головний біль постійний. Таке розбите самопочуття було", - згадує вона.

Ольга Деркач - начальник відділу фінансового забезпечення. З комісаром доводилося зустрічатися безпосередньо.

"Через те, що в нього якісь наміри свої були, він почав казати, що я по службі погано працюю, що я дурна, що те не вмію, се не вмію. Почалися претензії по роботі. Хоча за документами у мене ніяких зауважень немає, по роботі огріх ніяких немає", - згадує Ольга Деркач.

Вона каже, що начальник навіть почав погрожувати і казати, що переведе в іншу військову частину.

Ольга повідомила про те, що відбувається, до оперативного командування "Північ". Почалася внутрішня перевірка, розповідає жінка.

Потім справу передали до поліції.

А там вже внесли її до єдиного реєстру досудових розслідувань та почали розслідування. На цьому етапі підполковник Деркач вирішила розповісти про ситуацію журналістам.

"Уявіть на моєму місці свою доньку"

До відвертості в ЗМІ деякі колеги Ольги поставилися негативно.

"От мені чоловіки казали: "Ти таке заявляєш, ти таке говориш, тобі не соромно?" А я кажу - а ви на моє місце поставте свою дружину чи свою доньку. І продовжуйте далі мовчати, бо це соромно. Продовжуйте мовчати. А ні! Бачте, кажу, коли стосовно себе - не хочеться мовчати. А коли стосовно когось - то це незручно і негарно".

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Після розголосу в ЗМІ Ольга Деркач опинилась в центрі скандалу. Колектив військової частини, де вона служить, розділився. Одні колеги підтримували Ольгу. Інші - військового комісара. Постраждала переконана - підтримують не стільки полковника Криворучка, як самі Збройні сили, з якими його асоціюють.

Якби справа про домагання розглядалася стосовно якогось цивільного колективу, такого б не було, вважає жінка.

"Людину намагаються асоціювати зі Збройними силами. Ну до чого тут це? Збройні сили - це Збройні сили. А те, що там є така людина - це зовсім інша справа. Треба розмежовувати. А багато хто це не розмежовує в своєму розумінні, тому вважають, що таке говорити - це погано, бо це пляма на Збройні сили. Ні! Навпаки на Збройні сили це буде пляма, якщо це замовчувати".

Ольга зізнається - навіть думала дійсно перевестися в іншу частину.

Комісар не коментує

Сам полковник Криворучко спілкуватися з журналістами відмовляється.

Його адвокат в суді на питання преси теж не відповідає. Лише коротко пояснює свою позицію.

"Розслідується кримінальне провадження. Ми в даній справі ніхто - ми не свідки навіть, ми не підозрювані. Про що розмовляти?" - відповідає адвокат Ігор Ананко.

Не намагався полковник Криворучко зустрітися та поговорити і з Ольгою Деркач.

"Останній раз я з ним розмовляла у жовтні. Після того навіть близько не бачилися. Один раз на службі зіткнулися з ним. Я привіталася, а він мене обізвав. Не вітався", - розповідає жінка.

Яким буде фінал?

На сьогодні у справі Ольги Деркач та полковника Олександра Криворучка триває розслідування.

Ольга кілька днів тому успішно пройшла "Поліграф". Про це повідомила її адвокат Тетяна Веремій.

А ось полковник Криворучко в армії більше не служить. У нього закінчився контракт, і він сам написав рапорт.

Таке звільнення з лав ЗСУ Ольга не вважає перемогою.

"Він не визнає провини. Людина звільнилася просто собі на пенсію. Його ніхто не звільняв. Це його особисте бажання було", - каже Ольга.

Мета підполковниці - довести справу про домагання до суду та виграти. Каже, робить це не стільки для себе, як для майбутнього армії.

"Задумуєшся, що діти ростуть, дівчата ті ж самі в формі, курсантки - вони теж прийдуть в армію. І лишати армію з цією ситуацією, з цією проблемою - ну якось негарно. Хай би воно дійшло до якогось логічного фіналу, щоб був механізм, як можна запобігати такому", - каже Ольга Деркач.