Сім країн призупинили щеплення AstraZeneca. Що відбувається?

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Нідерланди стали сьомою країною, де припинили використання вакцини AstraZeneca через занепокоєння про можливі побічні ефекти.

Уряд Нідерландів заявив, що цей крок є запобіжним заходом. Вакцинацію AstraZeneca відклали до 29 березня.

Раніше схожі рішення ухвалили Ірландія, Данія, Норвегія, Болгарія, Ісландія та Таїланд через повідомлення про можливі проблеми зі згортання крові, а саме утворення тромбів.

Проте Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що немає жодних ознак зв'язку між вакциною та утворенням тромбів.

Європейська агенція з лікарських засобів (EMA), яка розслідує випадки утворення тромбів, стверджує, що користь вакцини перевищує її ризики.

Розповідаємо, що відбувається з вакцинацією AstraZeneca.

Чи є ризик тромбозу?

Щеплення принаймні однією дозою AstraZeneca отримали близько 17 мільйонів людей у Європейському Союзі та у Великій Британії.

При цьому виявили менше ніж 40 випадків утворення тромбів у людей, які отримали вакцину.

Ці випадки дали підстави урядам кількох країн призупинити вакцинацію AstraZeneca.

Уряд Нідерландів заявив, що вирішив зробити паузу у щепленнях після повідомлень з Данії та Норвегії про можливі серйозні побічні ефекти.

"Ми не можемо допустити жодних сумнівів щодо вакцини", - сказав міністр охорони здоров'я Нідерландів Уго де Йонге.

Країна замовила 12 мільйонів доз AstraZeneca.

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Прем'єр Таїланду, який збирався публічно зробити щеплення AstraZeneca в п'ятницю, 12 березня, щоб дати приклад своїм співгромадянам, передумав це робити.

Близько 30 людей скаржилися на проблеми з тромбами після вакцинації в Данії. В Італії та в Данії померли двоє чоловіків. Але зв'язок цих смертей з вакцинацією не доведений.

Уряд Ірландії теж заявив, що доказів зв'язку вакцини і тромбозу, як і раніше, немає, але після повідомлень з Норвегії про одну смерть і три випадки госпіталізації, вони з обережності вирішили призупинити використання вакцини.

Що кажуть в AstraZeneca?

Розробник вакцини англо-шведська компанія AstraZeneca заявила, що немає жодних доказів зв'язку підвищеного ризику згортання крові і щеплення.

Там зазначили, що у ЄС та Британії зареєстрували 15 випадків тромбозу глибоких вен і 22 випадки легеневої емболії.

Як заявила Ен Тейлор, головна медична директорка компанії, це менше, ніж сто випадків на групу у 17 млн людей, тобто менше, ніж можна було очікувати.

Водночас за її словами, пандемія призвела до підвищеної уваги до людей, які отримують щеплення.

Розробник вакцини наполягає, що препарат пройшов дуже ретельну перевірку під час клінічних випробувань і є цілком безпечним.

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Що кажуть у ВООЗ?

Не існує жодних доказів зв'язку між вакциною AstraZeneca і утворенням тромбів, а отже, немає і причин від неї відмовлятися, заявила представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Харріс.

За її словами, це хороша вакцина, якою потрібно і далі щепити людей.

Європейська агенція з лікарських засобів також стверджує, що не має доказів, що щеплення призводить до виникнення тромбів, і додає, що "користь в цьому випадку перевищує ризики".

Щеплення роблять і далі

Вакцина AstraZeneca схвалена для використання Всесвітньою Організацією Охорони здоров'я.

Попри новини про призупинення вакцинації у кількох державах, низка країн, включаючи Велику Британію, Німеччину, Австралію, Португалію, Південну Корею, Мексику і Філіппіни, заявили, що продовжать вакцинувати своє населення AstraZeneca.

Щеплення індійською версією AstraZeneca Covishield з кінця лютого триває і в Україні. Але коли в інших країнах кількість щеплених людей вимірюється мільйонами, в Україні їх лише 50 тисяч. Доступ до вакцин в Україні - дуже обмежений. В Україну привезли лише 500 тисяч індійської AstraZeneca (CoviShield). Але багато людей, особливо лікарів, від неї відмовляються.

Як працює вакцина?

Вакцину AstraZeneca розробили в Оксфордському університеті. Її використання дозволили у десятках країн світу, серед яких Канада, ЄС, Велика Британія та Україна. В Україні роблять щеплення AstraZeneca, яку виготовляють за ліцензією в Індії.

Вакцину роблять на основі ослабленого варіанту звичайного вірусу застуди (аденовірусу), який беруть у шимпанзе.

Його дещо модифікують, щоб наблизити до коронавірусу.

Потрапивши в організм людини, він "навчає" імунну систему боротися з коронавірусом.

Аналіз від Мішель Робертс, кореспондентки ВВС з питань здоров'я

Хоча від коронавірусу у всьому світі високими темпами вакцинується дуже багато людей, деякі з них мають якісь хвороби, не пов'язані з вакциною.

Ці паузи у щепленнях AstraZeneca уряди деяких країн ввели не тому, що щепити - небезпечно. Це дає час експертам з'ясувати, чому у невеликої групи людей, які нещодавно отримали укол, виникли тромби.

Коли хвороба виникає відразу після вакцинації, правильно ставити питання, чи могло її спричинити щеплення.

Однак наразі немає жодних ознак чи доказів того, що хвороба пов'язана з вакциною чи була спричинена нею.

У Великій Британії понад 11 мільйонів людей вже отримали принаймні одну дозу вакцини AstraZeneca, і не було жодних ознак надмірної смертності або утворення тромбів.

Європейський регулятор також підтримав вакцину, заявивши, що її користь очевидна. Covid-19 може бути смертельним, а вакцинація рятує життя.