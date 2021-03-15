"Психоделічна терапія". Як галюциногени можуть побороти депресію

Рейчел Шраєр

Кореспондентка з питань здоров'я

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Потужний галюциногенний препарат, який використовують у шаманських ритуалах, вперше випробовують як потенційні ліки проти депресії.

Учасники отримуватимуть препарат ДМТ (диметилтриптамін) і сеанс розмовної психотерапії.

Вчені сподіваються, що таке лікування може стати альтернативою для значної кількості людей, на яких не діють звичайні пігулки від депресії.

Деякі дослідники вважають, що психоделічна терапія може полегшувати симптоми на тривалий час.

Дедалі більше доказів вказують на те, що інші психоделічні препарати, зокрема у поєднанні із розмовною терапією, безпечні та можуть бути ефективними для лікування низки психічних захворювань.

Вперше людям із середньою та важкою депресією даватимуть ДМТ у рамках клінічного дослідження.

"Ми вважаємо, що результат буде майже миттєвим і тривалішим, ніж від звичайних антидепресантів", - каже Керол Рутледж, наукова керівниця компанії Small Pharma, яка керує дослідженням.

"Духовна молекула"

Цей препарат відомий як "духовна молекула" - через те, що він змінює людську свідомість і спричинює галюцинації, які вважають подібними до тих, які мають люди на межі смерті.

Це також активний інгредієнт аяхуаски, традиційного рослинного препарату Амазонії, що використовують для духовного просвітлення.

Дослідники вважають, що препарат може допомогти "послабити" фіксовані зв'язки в мозку, який потім можна "перезавантажити" за допомогою розмовної терапії.

Але цю гіпотезу ще потрібно довести.

Команда консультує Імперський коледж Лондона, який керує новаторським Центром психоделічних досліджень.

В рамках дослідження вони сподіваються вивчити, чи можна препарат приймати одноразово або як частину курсу.

За учасниками дослідження спостерігатимуть протягом щонайменше пів року, щоб побачити, як довго триватимуть наслідки лікування.

"Кетамінова клініка"

Тим часом наступного тижня у Бристолі має відкритися клініка кетамінової терапії.

Хоча цей препарат вже використовується для лікування депресії, його прийом не супроводжується психотерапією.

Натомість його використовують для тимчасового полегшення симптомів у людей, які страждають на дуже серйозну депресію, стійку до лікування.

Наразі не опубліковане дослідження, представлене на конференції професоркою психофармакології з Університету Ексетера Селією Морган, свідчить про те, що вживання кетаміну, що супроводжується терапією, має набагато триваліший ефект.

Професорка Морган заявила, що існує безліч доказів того, що наркотики, зокрема псилоцибін, ЛСД, кетамін та МДМА (екстазі), є безпечними та можуть зіграти певну роль у лікуванні психічних розладів.

З'являються також докази того, що вони можуть мати триваліший ефект, ніж ті ліки, які звичайно призначають як антидепресанти, відомі як СІЗЗС. Однак для підтвердження цього потрібні додаткові дослідження.

"З обережністю"

Хоча звичайні ліки можуть приглушити негативні почуття, ці препарати, на думку професорки, дозволяють усвідомити та проаналізувати травматичний досвід.

"Можливо, вдасться дістатися до чогось більш фундаментального", що було першопричиною проблеми, каже професорка Морган.

"Завдяки цьому, на нашу думку, можна досягти набагато триваліших змін", - каже вона.

Професор Майкл Блумфілд, психіатр-консультант з Університетського коледжу Лондона, каже, що, хоча це "справді захоплива" сфера досліджень, до потенціальної користі наркотиків варто підходити з обережністю.

На його думку, така терапія дуже відкрита до зловживань.

Професорка Морган також наголошує на важливості того, що препарати використовують лише в контексті терапії, адже існують побоювання, що "люди можуть подумати, що вони можуть просто спробувати рекреаційні наркотики".

"Але насправді це так не працює", - каже вона.

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