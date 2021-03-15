Навальний опублікував перше фото з колонії і розповів про тюремне життя

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Олексій Навальний у себе в інстаграмі підтвердив, що його доправили у виправну колонію номер 2 у місті Покров у Владимирській області.

Про те, що його планують етапувати саме туди, неофіційно повідомлялося давно. Але при цьому точної інформації про його фактичне місце перебування до останнього моменту не було ані в його адвокатів, ані в родичів.

12 березня адвокати Навального повідомили, що політика забрали з СІЗО "Кольчугіне" й відвезли в невідомому напрямку. Агентство "ТАСС" писало, що Навального відправили до колонії номер 2, посилаючись на анонімне джерело.

У понеділок адвокат політика Ольга Михайлова сказала BBC, що вона та ще один адвокат - Вадим Кобзєв - уже кілька годин сидять в авто біля колонії в Покрові.

"Періодично запитуємо, нам відповідають: чекайте. При цьому вони не кажуть, що Навального в них немає. Я телефонувала і в прокуратуру, і в службу виконання покарань - ніхто нічого не каже. Працівниця колонії на в'їзді вийшла до нас, коли ми тільки приїхали, щоб дізнатися, хто ми".

Зрештою джерело "ТАСС" повідомило, що Навальний дійсно перебуває в колонії номер 2. Трохи згодом "Відкриті медіа" написали, що грошовий переказ на ім'я Навального дійшов до адресата. Це підтверджує, що він перебуває саме в цій колонії.

У своєму пості Навальний пише, що російська тюремна система змогла його здивувати.

"Не уявляв, що можна влаштувати справжній концтабір за 100 кілометрів від Москви", - пише він. При цьому зазначає, що насильства в колонії він не бачив.

"Методи змінилися, і, чесно скажу, я навіть не пригадаю місця, де всі розмовляють настільки ввічливо і в якомусь сенсі навіть привітливо", - зазначає опозиціонер.

"Режим, устав, розпорядок дня. Буквальне виконання нескінченних правил. Лайка і жаргонні слова заборонені. І цієї заборони суворо дотримуються. Уявляєте тюрму, де не лаються? Відеокамери всюди, за всіма спостерігають і за найменших порушень складають рапорт", - розповідає Навальний.

У цій же колонії не так давно терміни відбували російський націоналіст Дмитро Дьомушкін та громадський активіст Костянтин Котов. Вони розповідають, що в цій колонії їм було дуже непросто.

"Політичних" не б'ють?

Упродовж останніх років колонією керує Олександр Муханов. За чутками, регулярні тортури та жорстокі побиття ув'язнених з його приходом припинилися, розповіла адвокат Марія Ейсмонт.

"Політичних" під арештом зазвичай взагалі не б'ють: настільки очевидне порушення закону приверне увагу суспільства до відомого в'язня.

Дмитро Дьомушкін і Костянтин Котов розповідали, що не мали справу з прямим насильством, але перебування в колонії номер 2 згадують як дуже важкі часи. З їхніми словами, на них тиснули іншими способами.

Колонії в Росії неформально діляться на "чорні" та "червоні".

У "чорних" стан справ контролюють кримінальні авторитети - там можливі послаблення, наприклад, у вигляді нелегального доступу до мобільних телефонів.

У "червоних" колоніях вся повнота влади - в адміністрації. Режим тут більш суворий.

Виправна колонія номер 2 у Покрові - "червонюща", сказала "Відкритим медіа" адвокат Костянтина Котова Марія Ейсмонт. За її словами, там усе спрямовано на те, аби людина відчувала свою повну залежність від адміністрації.

В колонії, розповідають правозахисники і колишні в'язні, важливу роль відіграють "активісти" - засуджені, які співпрацюють з адміністрацією і контролюють інших ув'язнених.

Саме вони слідкують за дотриманням правил - наприклад, щоб людина дивилася "в підлогу", коли їй забороняють дивитися убік; роздають завдання і записують усі слова в'язнів, щоб згодом показати їх адміністрації.

За це "активісти" отримують привілеї на кшталт душу, яким можна користуватися не раз на тиждень, як усім, а коли завгодно.

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В інтерв'ю виданню "Медіазона" Дмитро Дьомушкін називав колонію в Покрові найжорсткішою в Росії з точки зору "ломки людей".

А Костянтин Котов запевняє, що хоча формально це колонія загального режиму, фактично режим там суворий.

Холод, заборони і ніяких передач

Дьомушкін провів 8 місяців у "Секторі посиленого контролю А" - своєрідній тюрмі всередині колонії, де умови ще суворіші. Він розповідає, що схуд там більш як на 40 кілограмів і часто непритомнів.

У цьому секторі Дьомушкіну не дозволяли бачитися з відвідувачами, отримувати передачі, навіть з адвокатом поговорити можна було лише "через скло" - до того ж у присутності працівників колонії.

"Сон був сім з половиною годин. Відвідування храму і всього іншого йому заборонили. На секторі посиленого контролю він нічого не буде бачити. Чіпати руками його там ніхто не буде. Будуть карати інших в'язнів, якщо він не буде дотримуватися режиму, - прогнозує Дьомушкін. - Будуть робити зарядку по чотири години в душній кімнаті, а потім гуляти вулицею мокрими, поки ще холодно".

Холод - окрема тема для скарг засуджених.

Дьомушкін згадує, що в його бараку температура була всього 11-13 градусів тепла - але спати в одязі їм не дозволяли. Тож ув'язнені всю ніч прокидалися від холоду.

Через 8 місяців Дьомушкін перевели в інше місце, де умови були м'якшими.

Змушують дивитися ТБ

Дмитро Дьомушкін розповідав, що в колонії навмисно створюють умови, аби засуджені постійно поспішали.

"Здавалося б, у вас повно часу має бути, а у вас його зовсім немає. Вам дають кілька хвилин на те, щоб встати і рівненько застелити ліжко. Вам дають дві хвилини, щоб одягнути зимовий одяг і вибігти на вулицю. Ви завжди бігом усе робите", - заявляв Дьомушкін у розмові з "Медіазоною".

Костянтин Котов також помічав, що в колонії засуджених намагаються позбавити вільного часу. Він був серед тих, хто не працював на виробництві - в колонії є швейне виробництво, є деревообробка, є фарбувальний цех.

Попри це, на увесь вільний час в'язнів саджали дивитися телевізор, згадував Котов.

"Цілий день організовано в кімнаті сидить загін і дивиться телевізор під наглядом. Ти не можеш заснути, заплющити очі, тебе змушують дивитися телевізор. Навіть якщо тобі не хочеться", - розповідав він.

На особистий час, коли можна було б почитати книгу чи написати листа, для Котова відводилася лише година.

А Дьомушкіну в "секторі посиленого контролю", за його словами, на написання листів виділяли всього 15 хвилин на тиждень, тому на один лист він витрачав місяць. Іншим засудженим адміністрація забороняла спілкуватися і з Котовим, і з Дьомушкіним.

Політв'язні там опинилися в ізоляції.

Тим часом жителі міста, де тепер покарання відбуває знаменитий опозиціонер, сподіваються, що тут нарешті відремонтують дороги.