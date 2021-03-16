Серія зґвалтувань у Рівному. Жертви протестують проти звільнення обвинуваченого

Олексій Бухало

для BBC News Україна, Рівне

Автор фото, Unsplash

У Рівному жертви ґвалтівника та небайдужі активісти протестують проти легкого запобіжного заходу чоловіку, якого поліція звинувачує у серії сексуальних нападів.

Процес не може розпочатись вже понад рік, і суд тим часом звільнив підозрюваного з-під варти, що викликало обурення жертв та їхніх родичів.

Одна з жертв нападу впізнала у чоловіку нападника. Поліція стверджує, що зібрала достатньо доказів, проте суд затягнувся.

Сам підозрюваний заперечує свою вину. Коментарі журналістам не дає.

Зґвалтування у Рівному

15 березня під міським судом рівняни збирались на акцію підтримки жертв ґвалтівника.

Понад рік справа перебуває у суді, проте жодного засідання по суті не відбулося.

У грудні обвинуваченому змінили запобіжний захід - з тримання під вартою на домашній арешт, чим викликали обурення у потерпілих. Одна з них закликала підтримати їх перед початком судового засідання 15 березня.

Серія зґвалтувань у місті почалась ще далекого з 2013 року. Тоді до поліції почали надходити повідомлення про зґвалтування, які відбувалися біля міського парку - Гідропарку. Взимку у темну пору доби ґвалтівник відстежував жінок, нападав ззаду і душив.

Автор фото, Олексій Бухало Підпис до фото, Місце, поряд з яким відбувалися зґвалтування

"Він проігнорував вмовляння та будь-які пропозиції відкупитися", - розповідає жертва Ольга.

Вона згадує, що чоловік тягнув її у кущі. Їй пощастило, адже поруч проїжджав велосипедист.

Цей випадок, як припускає жінка, ймовірно був одним із перших, адже згодом ґвалтівник діяв впевненіше і жорстокіше.

Два роки тому нападник швидко підбіг до Людмили, сходу схопив захватом і душив. "Перше, що почула "Зараз я тебе вб'ю!" Я казала, що я бабуся, але він поставив на коліна і ґвалтував так, як хотів".

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Поліція шукала підозрюваного кілька років і не могла встановити, адже випадки траплялися безсистемно і нерегулярно: подекуди двічі на рік, а інколи навпаки з перервою у кілька років.

Як стверджує слідство, знайти ґвалтівника допоміг випадок. Правоохоронці стверджують, чоловік напав на свою сусідку у серпні 2019 року.

Підозрюваний і суд

Жінка впізнала нападника і ним виявився 32-річний сім'янин, який одружений та виховує дитину і жодних проблем із законом не мав.

Саме його поліція звинувачує у цілій серії нападів.

Тоді ж поліція повідомила чоловікові про підозру у скоєнні чотирьох зґвалтувань і двох спробах зґвалтувань.

Сам він всі звинувачення відкидає.

Автор фото, Олексій Бухало

Правоохоронці провели експертизи ДНК, зібрали інші необхідні докази і передали їх до суду. Заступник керівника поліції Рівненщини Олександр Панасюк наполягає, що зібраних доказів цілком достатньо, аби обвинуваченого належним чином притягнули до кримінальної відповідальності за всі напади.

Однак, попри те, що справа перебуває в суді понад рік, не відбулося навіть підготовчого засідання.

Потерпілих часто не повідомляли, вони були за кордоном, а прокуратура чи суд не подбали про засідання у режимі відеоконференції, розповів адвокат потерпілої Олег Савич.

Крім того, прокурор, що займався справою, не пройшов атестації восени.

У грудні 2020 року суддя задовольнила клопотання адвокатів обвинуваченого та відпустила чоловіка під домашній арешт - навіть без електронного браслета.

Аргументами адвоката стало те, що у нього на утриманні є безробітна дружина, малолітня дитина і він позитивно зарекомендував себе у слідчому ізоляторі.

Це рішення приголомшило потерпілих, тим більше, що ухвалювалось воно без участі потерпілих, розповідає адвокат Олег Савич.

Через два місяці суд залишив запобіжний захід без змін і обвинувачений залишається під домашнім арештом до кінця квітня.

Такий перебіг подій обурює потерпілих: Ольга записала відеозвернення, яке опублікувала на власній сторінці у Facebook. Вона закликала рівнян прийти до суду і підтримати жінок перед початком чергового засідання у справі.

Кілька десятків людей зібралися перед приміщенням суду, однак засідання вкотре не відбулося. Як повідомив прокурор Рівненської окружної прокуратури Вадим Гуменюк, захисник обвинуваченого заявив клопотання про відвід судді. Він вважає, що вона упереджена у даній справі.

Автор фото, Олексій Бухало

Судові перипетії викликали хвилювання під судом. Обвинувачений залишив приміщення через чорний хід, але протестувальники перегородили дорогу його автівці.

Дружина вийшла з машини і у суперечці з мітингарями намагалася звільнити проїзд. Проїхати допомогли проїхати правоохоронці, але услід полетіли яйця.

Під час суперечок сам обвинувачений кілька раз наполягав на своїй невинуватості за пред'явленими йому обвинуваченнями.

Адвокат від детальних коментарів відмовляється і позицію захисту журналістам не озвучував.