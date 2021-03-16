Криголам зміг обійти мега-айсберг A74 по вузькому льодовому каналу
- Джонатан Амос
- Науковий кореспондент ВВС
Німецьке дослідницьке судно Polarstern ("Полярна зірка") змогло здійснити видатний маневр - обійти навколо найновішого мега-айсберга в Антарктиці.
На вихідних німці зробили повне коло навколо льодового масиву, відомого як айсберг A74.
Для цього Polarstern довелося пройти дуже вузьким каналом, який зараз розділяє А74 від шельфового льодовика Бранта - крижаної платформи, від якої айсберг відколовся два тижні тому.
Цей процес зафіксував європейський супутник Sentinel-2.
Криголам Інституту полярних та морських досліджень Альфреда Вегенера не міг втратити таку унікальну нагоду. Судно якраз було неподалік у запланованій раніше експедиції й змогло відволіктися для такого випадку.
Щоб розуміти контекст - айсберг А74 має площу Великого Лондона. Таких великих брил льоду не з'являлося у цій частині Антарктики з 1971 року.
А його поява означає, що морське дно і маса води над ним, які займав шельфовий льодовик щонайменше останні 50 років, знову будуть відкриті для впливу сонця, вітру та коливань температури.
Polarstern пройшов по льодовому каналу, який у деяких місцях був лише 500 метрів завширшки, щоб дослідити умови там, перш ніж вони неминуче зміняться.
Зазвичай цей регіон досліджували вчені з Британської антарктичної служби (BAS), адже лише за 23 км від новоутвореного каналу розташована британська база "Галлей". Але зараз людей на ній немає.
Частково це викликане Covid-19, адже через пандемію більша частина наукових досліджень Антарктики призупинили.
Але у Британській антарктичній службі також хотіли подивитися, як поводитиметься шельфовий льодовик Бранта, коли від нього почнуть відколюватися айсберги.
А74 - один з двох найбільших, чию появу тут прогнозували вчені. Другий великий айсберг, якщо він справді відколеться, буде ближче до "Галлея".
На супутникових знімках, які зробив Sentinel-2 у неділю, видно позицію Polarstern під час його маневру. Фото підготував доктор Берт Воутерс з Делфтського технологічного університету в Нідерландах.
Зараз німецький криголам повернувся до свого планового маршруту в Морі Веддела.
Цього тижня Інститут досліджень Альфреда Вегенера обіцяє опублікувати деталі спостережень Polarstern, тож варто слідувати за його німецьким та англійським акаунтами в Twitter та вебсайтом.
Де це все точно в Антарктиці?
Все відбувається біля шельфового льодовика Бранта - крижаного масиву, що спускається з континенту в Море Веддела (Українська станція "Академік Вернадський" розташована в іншій частині Антарктики і на неї поява А74 наразі ніяк не впливає. - Ред.).
На мапі це море розташоване одразу на південь від Атлантичного океану.
Льодовик Бранта на сході Моря Веддела.
Як і від всіх льодовиків, періодично від нього відколюються айсберги.
Наскільки великий цей айсберг?
За супутниковими розрахунками, площа A74 близько 1290 квадратних кілометрів.
Великий Лондон (Адміністративна одиниця Англії, куди входить столиця Лондон з найближчими околицями. - Ред.) за площею 1500 квадратних кілометрів, а валлійська область Монмутшир - 1300 квадратних кілометрів.
Тобто, айсберг безумовно дуже великий, хоча й менший від монстра A68, що відколовся у липні 2017 року від шельфового льодовика Ларсен C на заході Моря Веддела - початково він мав площу близько 5800 квадратних кілометрів, але потім розпався на багато маленьких частин.