Криголам зміг обійти мега-айсберг A74 по вузькому льодовому каналу

Джонатан Амос

Науковий кореспондент ВВС

Автор фото, RALPH TIMMERMANN / AWI

Німецьке дослідницьке судно Polarstern ("Полярна зірка") змогло здійснити видатний маневр - обійти навколо найновішого мега-айсберга в Антарктиці.

На вихідних німці зробили повне коло навколо льодового масиву, відомого як айсберг A74.

Для цього Polarstern довелося пройти дуже вузьким каналом, який зараз розділяє А74 від шельфового льодовика Бранта - крижаної платформи, від якої айсберг відколовся два тижні тому.

Цей процес зафіксував європейський супутник Sentinel-2.

Автор фото, COPERNICUS DATA/SENTINEL-2/EO BROWSER Підпис до фото, У деяких місцях тріщина між айсбергом і льодовиком лише 500 метрів

Криголам Інституту полярних та морських досліджень Альфреда Вегенера не міг втратити таку унікальну нагоду. Судно якраз було неподалік у запланованій раніше експедиції й змогло відволіктися для такого випадку.

Щоб розуміти контекст - айсберг А74 має площу Великого Лондона. Таких великих брил льоду не з'являлося у цій частині Антарктики з 1971 року.

А його поява означає, що морське дно і маса води над ним, які займав шельфовий льодовик щонайменше останні 50 років, знову будуть відкриті для впливу сонця, вітру та коливань температури.

Polarstern пройшов по льодовому каналу, який у деяких місцях був лише 500 метрів завширшки, щоб дослідити умови там, перш ніж вони неминуче зміняться.

Зазвичай цей регіон досліджували вчені з Британської антарктичної служби (BAS), адже лише за 23 км від новоутвореного каналу розташована британська база "Галлей". Але зараз людей на ній немає.

Частково це викликане Covid-19, адже через пандемію більша частина наукових досліджень Антарктики призупинили.

Але у Британській антарктичній службі також хотіли подивитися, як поводитиметься шельфовий льодовик Бранта, коли від нього почнуть відколюватися айсберги.

А74 - один з двох найбільших, чию появу тут прогнозували вчені. Другий великий айсберг, якщо він справді відколеться, буде ближче до "Галлея".

На супутникових знімках, які зробив Sentinel-2 у неділю, видно позицію Polarstern під час його маневру. Фото підготував доктор Берт Воутерс з Делфтського технологічного університету в Нідерландах.

Автор фото, BIG OCEAN DATA Підпис до фото, Маршрут навігації Polarstern

Зараз німецький криголам повернувся до свого планового маршруту в Морі Веддела.

Цього тижня Інститут досліджень Альфреда Вегенера обіцяє опублікувати деталі спостережень Polarstern, тож варто слідувати за його німецьким та англійським акаунтами в Twitter та вебсайтом.

Де це все точно в Антарктиці?

Все відбувається біля шельфового льодовика Бранта - крижаного масиву, що спускається з континенту в Море Веддела (Українська станція "Академік Вернадський" розташована в іншій частині Антарктики і на неї поява А74 наразі ніяк не впливає. - Ред.).

На мапі це море розташоване одразу на південь від Атлантичного океану.

Льодовик Бранта на сході Моря Веддела.

Як і від всіх льодовиків, періодично від нього відколюються айсберги.

Підпис до фото, Все відбувається на південь від Атлантичного океану

Наскільки великий цей айсберг?

За супутниковими розрахунками, площа A74 близько 1290 квадратних кілометрів.

Великий Лондон (Адміністративна одиниця Англії, куди входить столиця Лондон з найближчими околицями. - Ред.) за площею 1500 квадратних кілометрів, а валлійська область Монмутшир - 1300 квадратних кілометрів.

Тобто, айсберг безумовно дуже великий, хоча й менший від монстра A68, що відколовся у липні 2017 року від шельфового льодовика Ларсен C на заході Моря Веддела - початково він мав площу близько 5800 квадратних кілометрів, але потім розпався на багато маленьких частин.