"Мене викрали, закували в кайдани та видали заміж у 12 років"

Майк Томсон

BBC News

55 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Фара з батьком

12-річна християнка Фара розповіла, що минулого літа її викрали з дому в Пакистані, закували в кайдани, змусили прийняти іслам і взяти шлюб із викрадачем. Така доля щороку спіткає сотні молодих християнських, індуїстських та сикхських жінок та дітей у цій країні.

25 червня Фара була вдома у Файсалабаді, третьому за чисельністю населення місті Пакистану, разом із дідом, трьома братами та двома сестрами, коли вони почули стукіт у двері. Вона пам'ятає, як її дідусь збирався їх відкрити. Потім увірвалися троє чоловіків, схопили Фару та змусили її вийти на вулицю до фургона.

Вони попередили родину, що якщо вони спробують її повернути, то "вони змусять нас шкодувати про це", говорить батько Фари, Асіф, який у той час був на роботі.

Асіф поїхав до найближчого відділення поліції, щоб повідомити про злочин - навіть вказавши ім'я одного з викрадачів, якого впізнав дід Фари, - але, за його словами, офіцери не були налаштовані їм допомагати.

"Вони не хотіли співпрацювати і відмовились реєструвати злочин. Більше того, вони штовхали мене і ображали", - згадує Асіф.

Попри неодноразові скарги до поліції, зареєстрували інцидент вдалося лише через три місяці. І навіть після цього поліція не вжила заходів.

У цей час 12-річну Фару, яку відвезли за 110 км до сусіднього міста Хафізабад, ґвалтували, закували у кайдани і поводилися з нею як із рабинею.

"Більшість часу я була закута у кайдани, мене змушували прибирати будинок викрадача, а також доглядати за тваринами у дворі. Це було жахливо", - каже вона.

"Вони надягали мені ланцюги на щиколотки і зв'язували мене мотузкою. Я намагалася перерізати мотузку і зняти ланцюги, але мені це не вдалося. Я щовечора молилась і казала: "Боже, будь ласка, допоможи мені".

На момент останнього перепису населення в Пакистані було близько двох мільйонів християн, трохи більше 1% від загальної кількості населення.

За даними правозахисних організацій, щороку викрадають близько 1000 християнських, індуїстських та сикхських дівчат. Багато з них змушені прийняти іслам, оскільки в Пакистані поширена думка, що шлюби у віці до 16 років є прийнятними згідно із законами шаріату, якщо обоє тих, хто одружується, мусульмани.

Саме так і сталося з Фарою: її змусили навернутися в іслам, а потім видали заміж за викрадача.

Національна рада церков Пакистану (НРЦП) заявляє, що кількість таких викрадень збільшується.

"Це сотні, сотні, дуже, дуже багато дівчат. Цей злочин коїть багато людей, а влада нічого не робить", - говорить генеральний секретар НРЦП, єпископ Віктор Азарія.

У відчаї батько Фари звернувся по допомогу до місцевої церкви, яка організувала правову допомогу для сім'ї.

На початку грудня після п'яти місяців відчайдушних спроб змусити поліцію заарештувати викрадача і звільнити Фару поліція нарешті вжила заходів.

"Четверо поліцейських прийшли до будинку викрадача і сказали, що за наказом суду я маю піти з ними до поліцейського відділку", - говорить Фара.

5 грудня її справа надійшла до окружного та сесійного суду Фейсалабада, і магістрат відправив її до притулку для жінок та дітей, на час проведення подальшого розслідування.

Підпис до фото, Після кайданів у Фари залишились рани

Але погані новини на цьому не закінчились.

Поки сім'я чекала остаточного рішення суду, поліція сказала батькові Фари, що вони припиняють розслідування - адже Фара сказала, що вона погодилася і на шлюб, і на навернення.

Потім Фара повторила це в суді 23 січня. Але судді підозрювали, що її, можливо, змусили зробити таку заяву - і Фара каже, що насправді так і було.

"Я сказала це, бо викрадач погрожував мені, що якщо я цього не зроблю, він спочатку вб'є мене, а потім вб'є мого батька, а потім моїх братів і сестер. Усю мою родину. Я дуже боялася, що він це зробить, тому я погодилася сказати те, що він мені наказав".

Через три тижні, 16 лютого, майже через вісім місяців після того, як її забрали з дому, судді вирішили, що шлюб Фари не був зареєстрований належним чином і тому був недійсним.

Її врятувала проста формальність - і дозволила їй возз'єднатися з родиною.

Підпис до фото, Фара обіймає сестру біля суду

Навіть коли викрадених дітей рятують, їхні випробування часто на цьому не закінчуються. У багатьох випадках їм погрожують викрасти їх знову або вбити членів їхніх родин.

Так сталося з Марією Шахбаз, 14-річною християнкою, якій вдалося врятуватися після викрадення та насильного шлюбу. Разом із родиною вона була змушена сховатися після неодноразових погроз смертю.

Щоб допомогти Марії, благодійна організація Aid to the Church in Need, що базується у Британії, "Допомога Церкві в нужді", заснувала петицію, яку підписали 12 500 людей і передали на розгляд уряду Британії. Петиція, яку підписали 30 британських парламентарів та єпископів, вимагає надати їй притулок.

Речник Aid to the Church in Need Джон Понтіфекс каже, що ситуація, з якою стикаються багато викрадених дівчат та їхніх сімей у Пакистані, стає безвихідною.

"Травма, яку переживають ці діти, часто ускладнюється загрозами, з якими стикаються вони та їхні сім'ї після звільнення від викрадачів. Для деяких, таких як Марія, притулок у Британії є єдиною надією на безпеку", - каже він.

Прем'єр-міністр Пакистану, колишній гравець у крикет Імран Хан, наказав розслідувати примусове навернення релігійних меншин у переважно мусульманській країні.

Його спецпредставник з питань релігійної гармонії Тахір Мехмуд Ашрафі нещодавно заявив: "Примусові шлюби, примусова зміна релігії та викрадення неповнолітніх дівчат інших релігій заради шлюбу не толеруватимуться".

Однак досвід спілкування Асіфа з поліцією свідчить про те, що треба пройти ще дуже довгий шлях. Він пообіцяв продовжувати спроби притягнути до кримінальної відповідальності трьох чоловіків, звинувачених у викраденні його дочки.

Фара, якій зараз 13, з радістю повернулась додому і відновлюється після травми за допомогою психолога. Вона гаряче сподівається, що нарешті будуть вжиті заходи, щоб така ж доля не спіткала інших дівчат.

"Я молюсь, щоб Бог захистив усіх дітей у Пакистані, щоб він дивився за ними усіма".

Фото надані організацією Aid to the Church in Need