Чоловік повівся на фальшивий твіт Ілона Маска і втратив $500 тисяч

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Момент, коли він втратив 564 тисячі доларів, Себастіан завжди буде згадувати з відчуттям гніву і сорому.

Того дня вони з дружиною дивилися серіал на Netflix, потім вона пішла спати, а він лишився на дивані з телефоном. І в якийсь момент побачив новий твіт від Ілона Маска.

"Маск написав "Dojo 4 Doge?", і мені стало цікаво, що б це означало, - розповів Себастіан у розмові з BBC. - Знизу було посилання, я натиснув на нього і побачив, що він роздає біткоїни!".

Автор фото, Bongkarn Thanyakij / EyeEm/ BBC Підпис до фото, Себастіану не вдалося відрізнити справжні твіти Ілона Маска від твітів шахраїв

На сайті, на який вело посилання, був увімкнений таймер: відвідувачам обіцяли, що вони зможуть подвоїти свої кошти.

Все виглядало як гра, влаштована командою Tesla під керівництвом Ілона Маска. Учасникам пропонували відправити будь яку суму від 0,1 до 20 біткоїнів (приблизно від 6 тисяч доларів до 1,2 мільйона доларів) і обіцяли повернути виплату у подвійному розмірі.

Гра на максимум

Себастіан іще раз перевірив позначку про підтвердження особи в акаунті Ілона Маска, а потім став вирішувати: відправляти для подвоєння 5 чи 10 біткоїнів.

Він і гадки не мав, що насправді Ілон Маск жодного стосунку до всього цього не має.

"Треба робити ставки по максимуму, адже це справжня гра, вирішив я. І відправив 10 біткоїнів", - згадує Себастіан.

Наступні 20 хвилин, поки працював секундомір, він сидів у себе вдома в Кельні і кожні 30 секунд оновлював сторінку, чекаючи, коли ж приз потрапить в його електронний гаманець.

Підпис до фото, За словами Себастіана, шахрайський сайт був оформлений дуже професійно

Потім він побачив іще один твіт в акаунті Маска, який переконав його в тому, що гра справжня.

Але коли таймер на екрані оновився, Себастіан усвідомив: усе це було шахрайством.

"Я відкинувся головою на подушку, серце так і колотилося, я подумав: ну ось, я щойно позбавив свою родину статку, попрощався з активами, які відкладав на ранню пенсію. Я піднявся у спальню, розбудив дружину і розповів їй, що я щойно зробив помилку. Жахливу помилку".

Тієї ночі Себастіан (він попросив BBC не розкривати його справжнього імені) так і не зміг заснути.

Натомість він провів кілька годин, відправляючи повідомлення на адресу шахрайського сайту і акаунту Ілона Маска, сподіваючись повернути хоча б частину грошей.

Проте зрештою Себастіан змушений був визнати: він розпрощався зі своїми біткоїнами.

Тим часом аналітики з компанії Whale Alert в Амстердамі з жахом спостерігали, як Себастіан переводить свої 10 біткоїнів, а через кілька днів хтось анонімно ними заволодів - технологія блокчейн дозволяє відкрито слідкувати за всіма транзакціями.

Whale Alert намагалася змусити владу вжити заходів проти шахраїв, але так і не дочекалася жодної реакції.

До завдання таких блокчейнових компаній, як Whale Alert, входить аналіз відкритих даних про рух криптовалют в реальному часі для виявлення тенденцій і відслідковування цих валют.

Аналітики вже виявили, якими електронними гаманцями користуються зловмисники, і зауважили, що ті отримують все більше грошей на своїх махінаціях. Але 10 біткоїнів, відправлені Себастіаном, стали найбільшою сумою, поцупленою в рамках однієї транзакції.

Рекордні крадіжки

Дослідники кажуть, що 2021 рік за прибутками вже став для шахраїв, що використовують подібну схему, рекордним. Лише за перші три місяці вони загалом поцупили понад 18 мільйонів доларів, тоді як за увесь минулий рік їхня "здобич" склала 16 мільйонів.

За попередніми даними, кількість жертв таких шахраїв цього року також стане рекордною. Якщо у 2020 році йшлося про приблизно 10 500 людей, то цього року зі своїми грошима таким чином розлучилися вже 5 600 довірливих користувачів.

За словами засновника Whale Alert Франка ван Вірта, важко сказати, чому такі шахрайські схеми не лише поширюються, але й стають усе більш успішними.

Технологія подібного шахрайства - коли жертвам обіцяють безкоштовні кошти - виникла у 2018 році і відтоді особливо не змінилася.

Шахраї створюють у Twitter фейкові акаунти знаменитостей, чекають поки на справжніх сторінках з'явиться твіт, і публікують ретвіт, що містить фальшивку, - на перший погляд, він виглядає так, ніби це самі знаменитості відправили його мільйонам своїх підписників.

Хоча Twitter залишається однією з найпопулярніших платформ у зловмисників, шахрайство з "безкоштовною роздачею" можна знайти і в Youtube, і в Facebook, і в Instagram.

Активність на ринку біткоїнів

"Ми не маємо точних даних, щоб це пояснити, але справа може бути в розширенні ринку біткоїнів. Коли ціна на біткоїни починає зростати, люди божеволіють. При цьому багато хто з них - новачки на цьому ринку, які хапаються за ідею швидких грошей", - каже ван Вірт.

"До того ж історія про те, як який-небудь Ілон Маск, великий прихильник криптовалюти, починає роздавати біткоїни, звучить цілком правдоподібно. При цьому людей, які стають жертвами шахраїв, не можна назвати неосвіченими. Ми отримували листи від людей, в яких поцупили біткоїни, і вони були навіть дуже "просунутими".

На думку експерта, ненавмисно збити людей з пантелику могли й великі та відомі криптовалютні сайти, які дійсно час від часу влаштовують безкоштовну роздачу, щоб розрекламувати свої послуги.

"Я не ідіот"

Через три тижні після того прикрого інциденту Себастіан усе ще дуже засмучений.

Листування електронною поштою з BBC він почав із того, що попросив не вважати його найбільшим ідіотом у світі.

"В мене пристойна освіта і хороша робота в IT-індустрії, в мене дружина і двоє дітей, в нас чудовий будинок із садком. Але того вечора мене здолала жадібність, яка мене осліпила".

Себастіан, якому зараз 42 роки, вперше вклав 40 тисяч доларів у біткоїни у 2017 році і швидко відбив свої вкладення, оскільки вартість криптовалюти на ринку швидко пішла вгору. А потім він із захопленням спостерігав, як його 10 біткоїнів зростали в ціні і сягнули позначки в 500 тисяч євро.

Сьогодні Себастіан хоче, аби проти шахраїв виступила міжнародна влада, а власники криптовалютних бірж їм у цьому активно допомагали.

"Біткоїни занадто легко вкрасти. Всі платформи криптовалют мають знати своїх клієнтів і які електронні гаманці використовуються шахраями", - вважає він.

Один із найгарніших скандалів з "безкоштовною роздачею" біткоїнів стався влітку 2020 року, коли стався масштабний злам Twitter, Хакери отримали доступ до справжніх акаунтів таких знаменитостей, як Білл Гейтс, Кім Кардаш'ян і все той же Ілон Маск.

Того разу шахраям вдалося поцупити біткоїнів на 118 тисяч доларів, але трьох зловмисників все ж змогли арештувати.