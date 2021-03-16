"Місць нема, кисень закінчується". Що відбувається у Харкові з Covid-19

Гання Чугай

для BBC News Україна, Харків

Автор фото, unian

Лікарні заповнені вщерть, кисню майже не лишилося. У місті, де від коронавірусу помер мер Геннадій Кернес, лікарі і волонтери б'ють на сполох: Харків не готовий до нової хвилі, кажуть вони.

Водночас харківські чиновники запевняють: панікувати немає причини, ситуація - не критична.

Що ж відбувається у місті і кому вірити?

"Постійно шукаємо місця"

Рідні хворих на ковід часто звертаються по допомогу до волонтерки Наталії Попової, щоб знайти ліжко у лікарні.

Від початку пандемії вона працює з лікарнями, також була радником з медичних питань попереднього харківського губернатора Олексія Кучера.

Пошук місць, щоб покласти людину у лікарню, є основною проблемою останнім часом, каже пані Попова.

Часто, аби не витрачати марно час, люди залишаються вдома і згодом їх вже у дуже важкому стані таки забирають до лікарні, каже волонтерка.

Цими вихідними вільними було лише кілька ліжок у двох лікарнях, розповідає вона. У медзакладах почали доставляти ліжка.

"Пацієнти, стан яких погіршувався і вони терміново потребували штучної вентиляції легень, змогли потрапити до реанімації лише після того, як там померло двоє людей", - каже Наталія Попова.

У коридорах ніхто не лежить, але місць з киснем не вистачає, додає вона.

"У день виписок, коли місце звільняється, на нього відразу кладуть іншу людину. Це такий конвеєр. Вільні ліжка ніби є, але надайте до них лікарів та кисень. А краще ШВЛ, а цього немає", - обурюється пані Попова.

Важкі хворі

У Диспансері радіаційного захисту населення, яку харків'яни називають Чорнобильською лікарнею, пацієнтів багато. Станом на ранок 15 березня їх було 139, при тому, що від початку ковідне відділення розраховане на 130 хворих.

Аби прийняти всіх пацієнтів, вимушені доставляти ліжка у палати, каже головна лікарка медичного закладу Ірина Пірогова.

Тут думають, як збільшити місця для ковідних хворих. Можна доставити ще ліжка або зробити ковідними інші відділення. Проте кисню все одно не вистачає. Зараз усі кисневі точки зайнято, каже Ірина Пірогова.

Автор фото, unian

Якщо будуть розширювати відділення, знадобляться і лікарі. Нині медиків вистачає, але навантаження на них досить велике.

"Одна справа - 20 пацієнтів, інша - 50. Це ж треба кожному приділити увагу, подивитися, послухати, поспілкуватися, аналізи подивитися", - каже медик.

А пацієнти надходять важкі, з високою температурою та вже мають дихальну недостатність.

Автор фото, Facebook Татьяна Цибульник Підпис до фото, Попри зростання кіькості хворих у лікарнях, у місті масово святкували Масницю

Реанімація в обіцянках

Гостро і нецензурними словами описав ситуацію з ковідом у Харкові анестезіолог Володимир Корсунов. Він - професор однієї з кафедр Харківської медичної академії, є консультантом Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні та деякий час очолював там реанімацію.

"Лікарні завантажені вщерть, кисневих місць майже не лишилося, реанімації повні по вуха і хворі на неінвазивній вентиляції знов лежать, де є бодай хоч поточний кисень", - написав він пост у Facebook, який широко розійшовся мережею.

Лікарі у місті неохоче коментують ситуацію з ковідом. Більшість воліє мовчати. Пан Корсунов - один з небагатьох, хто погоджується говорити.

Він упевнений - на Харків чекає нова хвиля Covid-19 і вона буде потужнішою за попередні. Він каже і про те, що ковід "молодшає", бо, за його спостереженнями, все більше тяжкохворих на коронавірус серед молоді. Нині в інфекційній лікарні перебуває троє пацієнтів віком від 31 року. А ще з'явилися діти із важким перебігом хвороби.

Медик опублікував звернення до місцевих чиновників, де з обуренням нагадав про минулорічну обіцянку побудувати нову реанімацію у харківській лікарні та провести кисень у відділеннях.

Справді ще влітку минулого року чиновники від медицини у Харкові обіцяли місту нове реанімаційне відділення. Минув майже рік, а його все ще немає.

За словами професора Корсунова, щоб рятувати важких ковідних хворих не досить кисневих концентраторів, потрібен магістральний кисень, який має бути проведений у лікарні.

"Концентратори не можуть давати потік кисню - понад 10 літрів за хвилину, - пояснює лікар. - Показанням для госпіталізації є середні, середньо тяжкі та тяжкі випадки ковіду. Тобто майже всі ці пацієнти потребують оксигенотерапії. Але з часом їхній стан може погіршуватись, концентратор їм не допоможе".

Кисневі траси - за два тижні, нова реанімація - у травні

Харківські чиновники на критику відповідають так - все буде. Але трохи пізніше.

116 нових кисневих точок планують запустити за два тижні, каже директор обласної інфекційної лікарні Павло Нартов. Затримку пояснює відсутністю обладнання.

Ще 25 точок додадуть з відкриттям нової реанімації. Поки що тут повним ходом йде ремонт - проводять комунікації. Але обіцяну ще минулого року реконструкцію тут почали лише у лютому. Майже піврічну затримку пояснюють відсутністю фінансування.

"Нам реанімація потрібна. Невідомо, коли закінчиться пандемія", - каже Павло Нартов.

Завершити всі роботи та розпочати приймати нових пацієнтів планують у травні.

Автор фото, ВВС

"Ситуація - не критична"

У обласному департаменті охорони здоров'я кажуть - роблять все, що можуть.

10 мільйонів виділили лікарні у грудні 2020 року, каже заступник директора обласного Департаменту охорони здоров'я Геннадій Бондарчук.

Своя арифметика у департаменту і щодо вільних ліжок. І вона дуже відрізняється від того, про що говорять лікарі та волонтери.

За даними пана Бондарчука, у реанімаціях області станом на 15 березня, було сто вільних ліжок, а в цілому у лікарнях було майже 3 тисячі незайнятих місць.

Автор фото, Facebook Татьяна Цибульник Підпис до фото, Так у Харкові святкували Масницю

Ситуацію на Харківщині із ковідом у департаменті з охорони здоров'я не вважають критичною, хоча визнають - хворих побільшало.

"Жодна лікарня не закрилась. Є певний запас ліжок, які заклади мають розгортати у випадку критичної ситуації. Така ситуація була і в жовтні, така ситуація була і в січні, коли був підйом захворювань. Якщо комусь доцільно розганяти ситуацію і казати, що місць у лікарнях немає, це його особиста справа", - каже чиновник.

У лікарнях, тим часом, очікують на збільшення кількості пацієнтів після святкування Масниці, яке у місті провели з розмахом.

У центральному парку з феєрверками прощалися із зимою. А в одному з районів міста тисячі людей вийшли на гуляння.