"Роман" 8-річної блогерки з 13-річним хлопцем сколихнув Україну. Чому діти в небезпеці

Галина Корба

ВВС News Україна

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8-річна блогерка з України та її недитячий блог у соцмережах спровокував хвилю обурення в країні та зацікавив правоохоронні органи. Психологи ж попереджають - зловживання гламурним, сексуалізованим образом небезпечне не лише для конкретної дівчинки-блогерки, але й для мільйонів її юних підписників.

Фотографії 8-річної дитини в образах, які більше пасували б щонайменше вдвічі старшій дівчині, облетіли соцмережі у середині березня.

Суперкороткі шорти, високі гольфи-панчохи, макіяж, пози з відверто сексуальним підтекстом, а головне - численні фото в обіймах 13-річного хлопця, з яким, як переконують діти у своїх соцмережах, юна блогерка зустрічається.

У деяких сторіз та постах в Instagram діти цілуються, обіймаються в ліжку та демонструють флешмоб, під час якого пара начебто провела разом цілу добу, з'єднавши свої руки ланцюгом. З етичних міркувань BBC News Україна не публікує імен та фото з соцмереж цих дітей.

8-річна блогерка - надзвичайно популярна. У Instagram вона має понад пів мільйона підписників, у соцмережі Likee, яка розрахована на наймолодшу аудиторію, - кілька мільйонів.

Хлопчик поки що поступається популярністю своїй подрузі. В його Instagram лише близько 50 тис. підписників, але аудиторія стрімко зростає.

Судячи зі сторінки дівчинки, вона активно веде свій Instagram близько двох років, позиціонує себе та навчається як модель. Часто буває в Росії та охоче фотографується неподалік від Кремля.

Також на сторінках дівчинки багато постів, схожих на рекламу, - переважно вона просуває бренди одягу, але зустрічається також сфера послуг, іграшки та навіть валізи.

І це попри те, що за правилами Instagram, користуватися соцмережею можуть лише особи від 13 років.

"До її життя є великий інтерес"

Після того, як провокаційний контент зі сторінок дітей гостро розкритикували в мережі, випадком зацікавився дитячий омбудсмен Микола Кулеба. Зокрема, він повідомив у Facebook, що вже звернувся до генпрокуратури, МВС та кіберполіції.

"Це дуже провокативні матеріали, які можуть мати негативний вплив не тільки на цих самих дітей, але і на всю дитячу аудиторію України, - заявив Кулеба у коментарі "Суспільному". - Це може збільшити кількість сексуального насильства і сексуальної експлуатації в дитячому середовищі. Це може збільшити кількість педофілів, які отримують у свої руки світлини і відео, якими зможуть скористатися".

Він переконаний, що цей "роман" між дітьми зрежисували дорослі. Може йтися про "професійних продюсерів з Москви", додає дитячий омбудсмен.

У поліції Київської області підтвердили, що почали кримінальне провадження за статтею про виготовлення, збут і розповсюдження порнографії.

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16 березня поліція допитала батьків обох малолітніх блогерів, повідомляє "Сегодня". Батьки дівчинки розлучені, вона живе з мамою.

У коментарі цьому ж виданню мама дівчинки, яка досі уникала публічних коментарів і постів, заявила, що "нічого незаконного" не скоювала.

"Вона (дівчинка - Ред.) - блогер-мільйонник, займається моделлінгом. До її життя є великий інтерес", - пояснює мати.

Жінка запевнила, що дівчинка зі своїм так званим хлопцем не живе. А найбільш провокаційні фото в ліжку зробили, коли поїхали на "ночівлю" до хлопця, але "це був сімейний візит", тобто в житлі перебували, окрім дітей, також батьки.

Пізніше у коментарі для програми "Вікна-новини" жінка заявила, що інформацію подають у викривленому форматі.

"Роблять з дітей, які просто діти-діти, якихось збоченців, - підкреслила мама. - Ніяких стосунків, окрім дружніх, у них немає. Дитяча аудиторія зараз налаштована всіх зводити між собою, дівчаток-хлопчиків".

"Він не розглядає її як якогось партнера сексуального. Це просто дитина, яка до неї ставиться трепетно, як до дитини", - додала вона.

Втім юристка Тамара Бугаєць підкреслює, що як раз до хлопчика питань немає, адже він теж ще дитина.

З точки зору букви закону, статеві відносини, якщо вони відбуваються між дітьми та за взаємною згодою, не є кримінальним злочином, пише у Facebook юристка.

Інше питання, чому діти поводяться саме так.

"Хто за це має відповідати та контролювати? Батьки, так. Суспільство, так. Держава, так. Це наша спільна відповідальність", - написала вона.

Комплекси, кордони і небезпечний світ

Дитячі психологи солідарні в тому, що провокаційна та показна "доросла" активність юних блогерів - зрежисована.

"У дітей в такому віці немає ще критичного мислення, у них несформована префронтальна кора головного мозку, завдяки якій вони можуть думати про наслідки і прогнозувати свої дії, - пояснює Анна Покровська, дитячий та підлітковий психолог. - Це емоційно незрілий контент, який споживають емоційно незрілі діти".

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Але, судячи зі стрімкого зростання підписників в останні дні, такий контент має популярність, а отже добре монетизується, припускає Христина Шабат, керівниця Центру гідності дитини.

"Я спеціально "скріню" їхні сторінки. І ось пройшло два дні, і в дівчинки +25 тис. підписників, в хлопчика +12 тис., - каже вона. - Коли ми говоримо по дитину, якій вісім років, її головною діяльністю має бути навчання і гра, а виглядає, що її провідна діяльність - це робота і полювання за визнанням".

"Ми розуміємо, що історія є зрежисованою і про приватність не йдеться. Дітей заковують в наручники на добу і знімають на відео. Це жахливо, бо це справді знущання з дітей, - додає Шабат. - Але, очевидно, це вибір мами, вона в гарних фарбах це дитині подає і дитячу працю використовує".

У сервісі аналітики 22nd Floor BBC News Україна не змогли розповісти, наскільки успішно монетизується контент саме дитячих блогерів. Водночас, за попередніми оцінками, дорослий блогер з аудиторією в 200-500 тис. підписників може заробляти до пів мільйона гривень на місяць.

Але дитячий контент такого роду може завдати значно більше шкоди, каже дитячий психолог Ольга Катрич.

Якщо говорити саме про юних блогерів, то така сексуалізована поведінка в ранньому віці може відбитися на їхньому дорослому сексуальному житті та на їхньому емоційному і психологічному стані.

"Для цієї дівчинки світ буде дуже небезпечним, вона буде його боятися, тому що кордони вибудовують дорослі, кордони це наш захист, а ця дівчинка буде беззахисною, - вважає Катрич. - Їй доведеться взяти всю відповідальність за себе, але в неї немає для цього ні вмінь, ні ресурсів у її 8-річному віці".

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Загалом такий контент може нести справжню небезпеку, особливо якщо говорити про багатомільйонну аудиторію прихильників цих блогерів. І не тільки тому, що гламурні образи ідеально вбраних та зачесаних дітей, як з картинки, можуть викликати комплекси і переживання у їхніх маленьких підписників.

Сексуалізована поведінка в нормі не властива дітям молодшого шкільного віку, пояснює Анна Покровська. Але діти з несформованим критичним мисленням захочуть в усьому наслідувати свого кумира.

"Ми навчаємо дітей розпізнавати кривдників, розпізнавати, де порушили їхні тілесні кордони, - каже вона. - Коли в блозі показують пози відверто сексуального характеру, різні доторки до цієї дівчинки, наші діти також опиняються в зоні небезпеки, вони не розпізнають сексуального агресора. Бо будуть брати це за норму".

"Дитяча сексуальність є вже в дитячому садочку, вже там дівчатка закохуються в хлопчиків, а хлопчики в дівчаток. Але ми їх вчимо, що не можна торкатися до тіла тощо. А тут ці заборони стерті, оце найстрашніше. Немає меж, з твоїм тілом можуть робити що завгодно", - погоджується Катрич.

Христина Шабат називає Instagram - "полем для педофілів", де "дуже легко дістати дітей".

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Відповідно до дослідження Служби порятунку дітей, яке провели серед 4 тисяч дітей від 6 до 17 років на всій території України, кожна четверта дитина повідомила, що отримувала в соцмережах запит, який стосувався сексуального насильства та експлуатації.

Психологи радять батькам, які помітили, що їхні маленькі діти "підсіли" на такий контент, не забороняти його, а пояснювати і проговорювати, пропонувати розумну альтернативу, проводити час зі своїми дітьми.

"Діти, які мають девіантну поведінку в підлітковому віці, це діти, у яких часто не було кордонів, біля них не було турботливих дорослих. Не було "сенсеїв", які могли б супроводжувати і допомагати дитині зріти", - підсумовує Покровська.