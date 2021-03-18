Як президенти США раніше ображали Путіна

Кирило Белянінов

BBC, Вашингтон

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Офіційний Кремль ще не відреагував на слова президента США про те, що він вважає Володимира Путіна вбивцею. До цього і Джо Байден, і його попередники неодноразово виступали з подібними звинуваченнями, але за весь час в Москві лише одного разу зажадали вибачень, щоправда, не від політика, а від журналіста.

Коротка відповідь президента Байдена на питання про те, чи вважає він Володимира Путіна "вбивцею", не стала особливою сенсацією у Вашингтоні.

"Так, вважаю", - сказав після затримки на мить президент США ведучому телекомпанії ABC Джорджу Стефанополусу, який займав свого часу посади речника і політичного радника в адміністрації президента Клінтона.

Питання стало несподіваним для президента США. У своєму першому великому телевізійному інтерв'ю Байден вирішив цю тему далі не розвивати, пообіцявши лише, що російський лідер "заплатить" за свої дії проти США.

Водночас він підкреслив, що у Москви і Вашингтона все ще залишаються "спільні інтереси".

Що говорили про Путіна президенти США?

Іншої відповіді на подібне питання, втім, від Байдена в Вашингтоні не дуже чекали.

"Під час виборчої кампанії він постійно відгукувався про російського лідера, як про "бандита з КДБ", який зробив Трампа своєю "маріонеткою", тож саме така відповідь ні для кого не стала новиною", - сказав Російській службі ВВС експерт вашингтонського Інституту Брукінгса Марвін Калб.

Попередники Байдена, щоправда, також не стримувалися, коли мова йшла про президента Росії.

Президент Обама, наприклад, ще в 2016 році висловлювався про свого російського колегу як про "бандита та головоріза", а за три роки до цього стверджував, що під час перемовин Путін справив на нього враження "школяра, який нудьгує на задній парті" замість того, щоб стежити за розмовою.

Джордж Буш-молодший назвав російського лідера "погано поінформованим", а міністр оборони в його адміністрації, а потім і в адміністрації Обами Роберт Гейтс в мемуарах стверджував, що він "подивився в очі Путіну і, як і очікував, побачив холоднокровного вбивцю".

Дональду Трампу довелося щонайменше тричі публічно відповідати на питання про те, чи вважає він російського лідера "вбивцею".

Вперше його запитав про це ведучий телеканалу MSNBC Джо Скарборо. Він уточнив, що, на його думку, Путін "вбиває журналістів і своїх політичних опонентів". На пряме запитання Трамп тоді відповідати не став, зазначив лише, що очільник російської держави "керує своєю країною" і є "лідером".

Кілька днів по тому з таким само питанням до нього звернувся той самий Джордж Стефанопулос, який на днях спитав про це Байдена.

"Ви кажете, що він вбивав людей? - перепитав тоді Трамп. - Я цього не бачив".

Але реакцію Кремля викликало лише одне інтерв'ю Трампа, яке він дав на початку лютого 2017 року ведучому консервативного телеканалу Fox Біллу О'Райлі.

Під час розмови телеведучий запитав, чому президент США так поважає Путіна.

"Він же вбивця, - уточнив О'Райлі. - Путін - вбивця".

"Взагалі існує багато вбивць, - відповів Трамп. - У нас є багато вбивць. Ви що, думаєте, що наша країна така безневинна?"

Це інтерв'ю виявилося єдиним, на яке Кремль вирішив відреагувати. При цьому вибачень вимагали не від президента США, а від тележурналіста.

"Ми вважаємо подібні слова кореспондента Fox News неприпустимими, образливими. І ми вважали за краще б отримати вибачення на адресу президента Росії від такої поважної телекомпанії", - сказав тоді речник президента Росії Дмитро Пєсков.

О'Райлі вибачатися не став.

"Як стало відомо, адміністрація Путіна в Москві вимагає, щоб я, ваш скромний кореспондент, вибачився за те, що назвав старигана Влада "вбивцею", - сказав він в ефірі своєї телепрограми. - Я працюю над цими вибаченнями, але це може забрати трохи часу, тож нумо повернемося до цього питання ... у 2023 році".

Що казали американські політики?

"Бандитом" і "головорізом" називали російського політика майже всі провідні політики в США - і демократи і республіканці.

Нині покійний сенатор Джон Маккейн, наприклад, у 2016 році в інтерв'ю телекомпанії CBS назвав російського президента "бандитом, душогубом, вбивцею та агентом КДБ".

З подібними заявами виступали і колишні кандидати в президенти США, сенатори Мітт Ромні, Марко Рубіо та Берні Сандерс.

У 2018 році нинішня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, яка обіймала тоді посаду лідера демократичної меншості в Конгресі, заявила, що якщо президент Трамп запросить Путіна відвідати Вашингтон, то російського лідера не чекатимуть на Капітолійському пагорбі.

"Ніколи такий бандит, як Путін, не отримає подібного запрошення", - наголосила вона.

Цю заяву тоді підтримали лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл і кілька інших впливових республіканців.

На ці заяви, щоправда, в Москві тоді ніяк не відреагували.