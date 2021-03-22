Covid веде у демографічну прірву. Чому локдаун не збільшив народжуваність

Стефані Хегарті

Кореспондентка з питань демографії

10 хвилин(и) тому

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Коли світ зачинився на карантин, всі почали чекати бебі-буму. Здавалося, що партнери знайдуть, чим себе зайняти у режимі ізоляції. Але вийшло інакше - локдауни не лише не призвели до сплеску народжуваності, а навпаки - сприяють її падінню.

Дослідження показують, що США охопив найбільший спад за століття, а в деяких частинах Європи ситуація ще гірша.

Коли на початку пандемії Фредеріке переїхала до батьків, щоб доглядати за літнім родичем, вона сприймала це як подарунок, можливість провести час з родиною.

Але за кілька місяців 33-річну німкеню охопило відчуття глибокої втрати.

Незаміжня Фредеріке зрозуміла, що пандемія позбавляє її можливості створити сім'ю.

"Це мої найкращі роки, а життя стоїть на паузі", - каже вона.

Вона спробувала знайомитись в інтернеті, але зимові прогулянки за мінусової температури не дуже сприяють романтиці.

"У свої фертильні роки я сиджу вдома. А коли все це закінчиться, я вже не зможу народити", - скаржиться Фредеріке.

Однак для демографів падіння народжуваності не стало сюрпризом.

"Зважаючи на важкість пандемії, я не здивований, - каже Філіп Коен, професор соціології в Університеті Меріленда. - Але мене досі шокує те, що це відбувається в реальному часі".

У червні минулого року економісти Брукінгського інституту у США підрахували, що через кризу в країні не народиться від 300 тисяч до пів мільйона немовлят.

Водночас опитування щодо планів народжуваності в Європі виявило, що 50% мешканців Німеччини та Франції, які мали намір народити дитину в 2020 році, поки що відклали це "до кращих часів". В Італії 37% заявили, що повністю відмовилися від цієї ідеї.

Звіт Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) вказує, що лише в грудні минулого року народжуваність в країні впала на 8%.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Експерти прогнозують, що падіння народжуваності в США триватиме до серпня

У різних частинах Італії народжуваність знизилася на 21,6% станом на початок 2021 року, тоді як Іспанія повідомляє про падіння на 20%, що є найнижчим показником за весь час ведення статистики в країні.

За дев'ять місяців з початку пандемії Франція, Корея, Тайвань, Естонія, Латвія і Литва заявили, що щомісячні показники народжуваності в грудні та січні були найнижчі за понад 20 років.

Схожі цифри фіксують і в Україні, але це дані зачать до локдауну.

Дані Google-пошуку

Джошуа Вайлд і його команда з німецького Інституту Макса Планка з демографічних досліджень прогнозували це зниження, а їхній аналіз показує, що воно триватиме (принаймні в США) впродовж кількох місяців.

Вчені дослідили частоту Google-запитів, таких як "тест на вагітність" або "ранкова нудота". У жовтні вони прогнозували, що до лютого народжуваність в США знизиться на 15,2%. А нині вони кажуть, що падіння триватиме до серпня.

За словами вчених, це буде найбільше падіння народжуваності за понад сторіччя, яке перевершить навіть кризу 2008-го та часи Великої депресії 1929 року.

За словами Вайльда, в кризові часи народжуваність спочатку знижується, а потім доволі швидко відновлюється.

Але цього разу все інакше. "Я виявив, що люди відкладають народження дітей дуже надовго".

А деякі взагалі відмовляються від цієї ідеї.

Приміром, для Стіва це не просто слова. Останні три роки вони з дружиною постійно обговорюють цю тему. Вона хоче ще одну дитину: сестричку для двох їхніх хлопчиків. А його влаштовує нинішній склад родини.

"Тому щороку я вигадую виправдання", - каже Стів.

Він намагався переконати дружину, що економічна ситуація в Нігерії, де вони живуть, надто непередбачувана, але це не працювало.

"І лише Covid-19 змусив її змінити думку".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вчені дослідили частоту Google-запитів, таких як "тест на вагітність" або "ранкова нудота"

Для подружжя середнього класу, як Стів і його дружина, діти - це їхній вибір. Але цей вибір мають не всі.

Агентство ООН з сексуального та репродуктивного здоров'я заявляє, що через пандемію майже 12 мільйонів жінок у 115 країнах втратили доступ до послуг з планування родини. Це може стати причиною 1,4 млн незапланованих вагітностей.

Тільки в Індонезії влада прогнозує, що через пандемію народиться пів мільйона незапланованих дітей.

Під час карантину уряд розсилав автівки по містах, які через гучномовці поширювали їхній заклик.

"Батьки, будь ласка, тримайте себе в руках. Ви можете займатися сексом. Ви можете одружуватись. Але не завагітніти".

Національне агентство з планування сім'ї повідомляє, що до 10 мільйонів індонезійців припинили користуватись протизаплідними засобами, тому що не могли потрапити до клініки чи аптеки.

Але чому Європі й США загрожує демографічна криза?

Як свідчить одна з теорій, під час пандемії люди менше займаються сексом.

Звіт Інституту Кінсі при Університеті Індіани в США свідчить, що 40% опитаних, незалежно від статі й віку, заявили про зниження сексуального життя під час пандемії. Невелике опитування в Китаї дало аналогічні результати. У Південній Азії опитування не виявило зниження.

Однак до цих результатів слід ставитися обережно, вважає Маріке Девітте, психолог і сексолог з Маастрихтського університету.

"Люди по-різному реагують на те, як пандемія впливає на їхню сексуальність і стосунки. У деяких стрес збільшує сексуальне бажання, а в інших - вбиває".

Впродовж історії в різних країнах економічна стабільність призводила до зростання народжуваності, а невизначеність - до її зниження.

Дослідження планів народжуваності в Європі показало, що люди в Німеччині, Франції та Великій Британії, які мешкали в районах, що найбільше постраждали від Covid-19, з більшою ймовірністю відкладали народження дітей.

Водночас низка багатших країн Північної Європи, що відносно добре впоралися з пандемією, такі як Нідерланди, Норвегія, Данія та Фінляндія, не повідомляли про падіння народжуваності.

"Висока ціна"

Все це є ознакою значно серйознішої тенденції до зниження народжуваності.

Науковці прогнозують, що у майбутньому буде менше людей працездатного віку, менше податкових надходжень на виплату пенсій і медичне обслуговування для літніх людей. У цієї проблеми є рішення - наприклад, підвищити пенсійний вік або заохочувати імміграцію, але такі дії матимуть політичні наслідки.

Багато країн без успіху намагалися збільшити кількість новонароджених. Однак, коли рівень народжуваності знижується, важко переконати жінку мати більше дітей.

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"Після великої рецесії 2009 року було певне пожвавлення, але до колишніх показників повернутися не вдалося, - каже професор Філіп Коен. - А в Сполучених Штатах народжуваність так і не повернулася до докризового рівня".

На цьому тлі жінки вирішують народжувати у більш зрілому віці, тому можливість зачати і виносити малюка зменшується.

Фредеріке відчуває, що має все менше часу, щоб стати мамою, але не втрачає оптимізму.

Жінка замислюється про те, щоб заморозити свої яйцеклітини або народити від друга-гея. Вона також припускає, що взагалі не матиме дітей.

"Я щаслива, що підтримую літніх родичів у часи пандемії, але це доволі висока ціна".