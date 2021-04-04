Хто така доула і як вона допомагає в пологах

Євгенія Ковалевська

ВВС News Україна

1 година тому

Автор фото, Фото з особистого архіву Тамари Зейналли Підпис до фото, Доула Тамара Зейналли радить народжувати в пологовому під наглядом лікаря

На початку року Україну сколихнула історія зі смертю породіллі у Рівному. 34-річна жінка народжувала вдома під наглядом так званої "духовної акушерки". У породіллі почалася кровотеча. І коли її привезли до лікарні, то врятувати вже не змогли.

Цей випадок спричинив шквал суспільного гніву. Люди обурювалися як діями прихильників домашніх пологів, які в Україні поза законом, так і діяльністю "духовної акушерки", яку ще помилково називали доулою.

Насправді доула не надає медичної допомоги, тому присутність лікаря є обов'язковою.

То хто така справжня доула? Як вона допомагає жінці народжувати? Чи обов'язкова для доули медична освіта і що думають про їхню присутність на пологах лікарі?

Відповіді на ці питання ВВС News Україна шукала у лікарів, у самих доул та у жінок, які народжували з такими помічницями.

"Почувалася спокійно і захищено"

Галина неодноразово чула історію свого народження від мами. "Це був кінець СРСР, методи були відповідні, емпатія акушерки просто на нулі. Як наслідок, психологічна травма для моєї мами й фізичні наслідки для мене", - розповідає жінка.

Автор фото, Getty Images

Тому у своїх перших пологах їй було важливо убезпечити себе. Пологовий і лікаря обирала дуже відповідально, разом з чоловіком відвідувала спеціальні курси підготовки до пологів. Там і знайшла доулу.

"Мені було спокійно знати, що вона має великий досвід і медичну освіту. А не лише володіє практиками масажу, розслаблення чи дихання. Завдяки їй почувалася захищеною", - каже Галина.

Принциповим моментом жінка називає довіру і психологічний комфорт у спілкуванні з доулою.

Професія, якої немає

Офіційно професії доули в Україні не існує. Так само не існує пренатального психолога чи консультанта з грудного вигодовування.

Доула - це кваліфікована помічниця, яка надає інформаційну, побутову і емоційну підтримку на різних етапах підготовки до пологів, в пологах і в післяпологовий період.

Автор фото, Фото з особистого архіву Тамари Зейналли

Тамара Зейналли як доула супроводжувала понад 800 пологів. У неї психологічна освіта і великий досвід роботи психологом в пологових будинках.

"Для мене партнерство важливо у всьому. І в підготовці дитини, і в зустрічі дитини, і в періоді після народження. Важливо не "помагати мамі", а розділяти батьківство. Це і є основою щасливих стосунків у майбутньому", - переконана Тамара.

Людина-невидимка

Доула невидима в пологах. Її найголовніше правило - не нашкодь, наголошує Тамара Зейналли.

"Примітивно думати, що доула - це людина, яка гладить спинку і подає воду. Тому що немає якогось універсального інструменту, який присутній в кожних пологах. Кожні пологи - це чистий аркуш", - розповідає вона.

Автор фото, Фото з особистого архіву Тамари Зейналли

"Є мами, з якими ми танцюємо і співаємо, а є такі, з якими я мовчу і спостерігаю збоку. У жінок, в яких попередні пологи закінчилися смертю дитини, є свої тригери. Тому тут інший супровід, інші інструменти", - пояснює Тамара.

Доула завжди підтримує вибір жінки, але Тамара Зейналли наголошує: вона - проти домашніх пологів.

"Це велика небезпека. Останні три роки у багатьох пологових з'явилися умови, які за рівнем комфорту не поступаються дому. Але в медзакладі жінка перебуває під наглядом лікаря", - додає вона.

Хто може бути доулою

Медична освіта для доули не є обов'язковою. Адже вона не проводить жодних медичних маніпуляцій, не ставить діагнози, не скасовує і не призначає лікування.

Достатньо мати розуміння про нормальний фізіологічний процес пологів.

У пологах доула - це частина команди жінки. У той час, коли лікар підходить і відходить, доула весь час залишається з жінкою.

Доулою може бути й чоловік. Такі випадки є, але за кордоном - у США та Італії. В Україні поки що всі доули - жінки.

Автор фото, Фото з особистого архіву Тамари Зейналли Підпис до фото, Доула Тамара Зейналли разом з лікарем Романом Вороною та батьком, який тримає немовля

Трапляються ситуації, коли в пологах підтримка доули більше потрібна не породіллі, а її партнеру.

"Чоловіки часто йдуть в партнерські пологи, бо їх попросили, а не тому, що вони до цього готові. Або ж вони йдуть контролювати, а в пологах це неможливо. У пологах важливо довіряти", - пояснює Тамара Зейналли. Тому доула готова і до такого варіанту.

Що кажуть лікарі

Роман Ворона - лікар акушер-гінеколог одного з київських пологових будинків. Він неодноразово приймав пологи за присутності доули, тому знає, якою є її допомога.

Лікар переконаний, що найголовніше - це інформація, яку майбутні батьки отримують на курсах підготовки до пологів, які ведуть більшість доул.

"Інформаційна підтримка допомагає навіть якщо доула не присутня на пологах. Розуміння ситуації - це на 50% успіх пологів", - каже Роман Ворона.

Водночас якщо жінка приходить в пологи непідготована інформаційно, то страх заважає самим пологам і прогресу в них, додає фахівець.

Роль доули, за його словами, полягає у тому, щоб підтримати жінку, створити для неї комфортну атмосферу. Але усе це може робити і майбутній батько або хтось, кому жінка довіряє.

Водночас лікар наголошує - в Україні багато медиків поки що упереджено ставляться до доул.

"Багато доул декілька років ставлять кордони між лікарями і світом умовного "комфортного акушерства". Розбити ці кордони надзвичайно складно. Кожен маленький конфлікт в пологах, коли лікар каже зробити одне, а доула чи партнер - інше, кидає негатив на усю доульську спільноту", - розповідає Роман Ворона.

Розв'язання цієї проблеми, на його думку, полягає комунікації та об'єднанні, створенні правил взаємодії й санкцій за їх порушення.

Як вибрати доулу

В Олени був не дуже гарний досвід перших пологів. Їй прискорювали перейми окситоцином, а дитину видавлювали руками, через це у сина були пологові травми.

"Я вирішила, що вдруге так не хочу. Почала цікавитися у дівчат. Спочатку мені порадили один з пологових, який працює за програмою "домашні пологи". І розказали про опцію доули — людини, яка супроводжуватиме тебе психологічно. Але мені "не зайшла" їхня доула. Дуже важливо, щоб був емоційний контакт", - ділиться Олена.

"І тут мені три різні людини порадили Тамару. З нею якраз був нормальний контакт", - додає жінка.

Автор фото, Getty Images

Водночас іноді найідеальніший план змінюється в останній момент.

Олена народила за 20 хв з черговою бригадою у той час, коли її чоловік і доула мчали дорогою в пологовий. Увесь цей час вона була на зв'язку зі своєю доулою, яка її підтримувала.

Тамара Зейналли радить під час вибору доули спробувати її обійняти - якщо відчуття будуть приємні, значить "є контакт".

"Жінка має відчувати, що вона в безпеці. Якщо таке відчуття є, тоді це ваша доула", - додає вона.

Як стають доулою

В Україні є дві організації, які офіційно навчають доул і за результатами видають сертифікати. Одна з них — це Асоціації фахівців з природного батьківства (АФПБ). Її членкиня — доула-ментор з 15-річним стажем Марина Шимкова.

Також Марина перинатальна психологиня і консультантка з грудного вигодовування.

Автор фото, Фото з особистого архіву Марини Шимкової Підпис до фото, Марина Шимкова вчить інших жінок, як стати доулою

"Жінка, яка хоче стати доулою, має пройти навчання, тому що у доули є чіткі і серйозні кордони в професії, які вона не має порушувати", - пояснює Марина Шимкова.

На курсах майбутні доули вивчають техніки дихання, різновиди масажу, основи психології, методи акупунктури, техніки контакту і зняття стресу та багато іншого. Навчання триває до року і лише після цього можна отримати сертифікат доули.

"Сертифікат - це доказ навчання. Людина може себе назвати будь-як, поводитися по-різному і надавати послуги, на які вона не має права. Сертифікат - це насамперед безпека породіллі", - переконана голова громадської організації АФПБ.

Організація, яка видала доулі сертифікат, курує її роботу. І якщо доула порушує кордони професії, вона втрачає сертифікат.

Доули в Україні

Доули вже звичне явище в пологових будинках України, якщо йдеться про обласні центри і столицю.

У Києві лікарі вже знають, хто така доула, і знають доул, які часто супроводжують пологи.

Також в Україні стає більше жінок, що народжують з доулами.

Автор фото, Фото з особистого архіву Тамари Зейналли Підпис до фото, Команда малюка - лікар (ліворуч), доула (праворуч) і батьки з новонародженим (по центру)

"Часто коли після пологів жінку запитують, що робила її доула, вона відповідає: не знаю, але мені було добре", - Марина Шимкова вважає таку відповідь високою похвалою.