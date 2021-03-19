Ліна Костенко - 91: українську поетесу номінують на Нобеля
19 березня легендарній українській письменниці та поетесі Ліні Костенко виповнився 91 рік.
Ліна Костенко є моральним авторитетом для багатьох українців, її називають "совістю нації".
Вона одна з небагатьох культурних діячів країни, яка відмовилась отримувати звання Герой України.
Цього року її хочуть номінувати на Нобелівську премію з літератури.
Таке рішення напередодні підтримав Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.
"Підтримаємо для номінації на присудження Нобелівської премії з літератури у 2022 році кандидатуру української поетки та письменниці Ліни Костенко", - написала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook.
Нобель і українці
Розмови щодо висування на Нобеля Ліни Костенко ідуть давно.
Виявляється, у 1967 році кандидатуру поетеси пропонували на отримання нагороди. У списку з 70 авторів також були прізвища Павла Тичини та Івана Драча.
Їхні імена зазначені в документах, які у 2017 році оприлюднила Шведська академія наук. Адже вся документація Нобелівського комітету тримається в секреті саме протягом 50 років.
Твори Костенко перекладалися словацькою, французькою, білоруською, англійською, естонською, італійською, німецькою мовами.
Українських письменників і поетів впродовж ХХ століття неодноразово номінували на Нобелівську премію з літератури. Однак це жодного разу не увінчалося успіхом. Згадаймо Івана Франка, Миколу Бердяєва, Олеся Гончара, Уласа Самчука, Івана Багряного, Миколу Бажана і Василя Стуса.
Ми зібрали для вас фотогалерею і десятку показових висловлювань та віршів Костенко.
Віруси і Чорнобиль
І страшно, і не віриться, - невже не спам'ятаються?
А часом вже і думаєш, - а може, люди віруси,
от просто собі віруси на цій живій Землі?!
Ми атомні заложники прогресу.
Вже в нас нема ні лісу, ні небес.
Так і живем од стресу і до стресу,
абетку смерті маємо - АЕС.
Взаємна краса
Люди, будьте взаємно ввічливі! —
і якби на те моя воля,
написала б я скрізь курсивами:
— Так багато на світі горя,
люди, будьте взаємно красивими!
Страшні слова, коли вони мовчать,
коли вони зненацька причаїлись,
коли не знаєш, з чого їх почать,
бо всі слова були уже чиїмись.
Хто не має власного таланту,
того присутність генія гнітить.
Любов
Я дуже тяжко Вами відболіла.
Це все було як марення, як сон.
Любов підкралась тихо, як Даліла,
А розум спав, довірливий Самсон.
Двори стоять у хуртовині айстр.
Яка рожева й синя хуртовина!
Але чому я думаю про Вас?
Я Вас давно забути вже повинна.
Політика та Україна
Номенклатурні дурні, бюрократи,
пласкі мурмила в квадратурі рам!
Ваш інтелект не зважать на карати,
а щонайбільше просто на сто грам.
Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову.
Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас актуальна і на початку 21 століття.
Всі люблять Польщу в гонорі і в славі.
Всяк московит Московію трубить.
Лиш нам чомусь відмовлено у праві
Свою вітчизну над усе любить.
Життя як позиція
Ліна Костенко народилася 19 березня 1930 у Ржищеві Київської області. Була активною учасницею дисидентського руху.
Ліну Костенко називають беззаперечним моральним авторитетом, бо у 1965 році вона підписала лист-протест проти арештів української інтелігенції та виступила на захист В'ячеслава Чорновола у відповідь на наклеп на нього в газеті.
Поетеса відмовилася від звання Героя України, кажучи, що ці нагороди "як політична біжутерія", їй не потрібні, адже в неї є ім'я.
У 2010 році вона видала свій перший роман "Записки українського самашедшого".
З початку війни на сході України письменниця приєдналася до гуманітарної акції "Другий фронт АТО" і передавала на фронт збірки своїх поезій.
Ліна Костенко - почесний професор Києво-Могилянської академії, почесний доктор Львівського та Чернівецького університетів.
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