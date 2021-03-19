Ліна Костенко - 91: українську поетесу номінують на Нобеля

47 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

19 березня легендарній українській письменниці та поетесі Ліні Костенко виповнився 91 рік.

Ліна Костенко є моральним авторитетом для багатьох українців, її називають "совістю нації".

Вона одна з небагатьох культурних діячів країни, яка відмовилась отримувати звання Герой України.

Цього року її хочуть номінувати на Нобелівську премію з літератури.

Таке рішення напередодні підтримав Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.

"Підтримаємо для номінації на присудження Нобелівської премії з літератури у 2022 році кандидатуру української поетки та письменниці Ліни Костенко", - написала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook.

Нобель і українці

Розмови щодо висування на Нобеля Ліни Костенко ідуть давно.

Виявляється, у 1967 році кандидатуру поетеси пропонували на отримання нагороди. У списку з 70 авторів також були прізвища Павла Тичини та Івана Драча.

Їхні імена зазначені в документах, які у 2017 році оприлюднила Шведська академія наук. Адже вся документація Нобелівського комітету тримається в секреті саме протягом 50 років.

Твори Костенко перекладалися словацькою, французькою, білоруською, англійською, естонською, італійською, німецькою мовами.

Українських письменників і поетів впродовж ХХ століття неодноразово номінували на Нобелівську премію з літератури. Однак це жодного разу не увінчалося успіхом. Згадаймо Івана Франка, Миколу Бердяєва, Олеся Гончара, Уласа Самчука, Івана Багряного, Миколу Бажана і Василя Стуса.

Автор фото, УКРІНФОРМ

Ми зібрали для вас фотогалерею і десятку показових висловлювань та віршів Костенко.

Віруси і Чорнобиль

І страшно, і не віриться, - невже не спам'ятаються?

А часом вже і думаєш, - а може, люди віруси,

от просто собі віруси на цій живій Землі?!

Автор фото, УКРІНФОРМ Підпис до фото, Ліна Костенко на почтаку 90-х брала участь в експедиціях у зону відчудження в Чорнобилі й відобразила це у своїй творчості

Ми атомні заложники прогресу.

Вже в нас нема ні лісу, ні небес.

Так і живем од стресу і до стресу,

абетку смерті маємо - АЕС.

Автор фото, УКРІНФОРМ

Взаємна краса

Люди, будьте взаємно ввічливі! —

і якби на те моя воля,

написала б я скрізь курсивами:

— Так багато на світі горя,

люди, будьте взаємно красивими!

Автор фото, УКРІНФОРМ

Страшні слова, коли вони мовчать,

коли вони зненацька причаїлись,

коли не знаєш, з чого їх почать,

бо всі слова були уже чиїмись.

Автор фото, УКРІНФОРМ

Хто не має власного таланту,

того присутність генія гнітить.

Любов

Я дуже тяжко Вами відболіла.

Це все було як марення, як сон.

Любов підкралась тихо, як Даліла,

А розум спав, довірливий Самсон.

Автор фото, Wikipedia Підпис до фото, Ліна Костенко у 1948 році

Двори стоять у хуртовині айстр.

Яка рожева й синя хуртовина!

Але чому я думаю про Вас?

Я Вас давно забути вже повинна.

Автор фото, УКРІНФОРМ

Політика та Україна

Номенклатурні дурні, бюрократи,

пласкі мурмила в квадратурі рам!

Ваш інтелект не зважать на карати,

а щонайбільше просто на сто грам.

Автор фото, УКРІНФОРМ

Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову.

Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас актуальна і на початку 21 століття.

Автор фото, УКРІНФОРМ

Всі люблять Польщу в гонорі і в славі.

Всяк московит Московію трубить.

Лиш нам чомусь відмовлено у праві

Свою вітчизну над усе любить.

Життя як позиція

Ліна Костенко народилася 19 березня 1930 у Ржищеві Київської області. Була активною учасницею дисидентського руху.

Ліну Костенко називають беззаперечним моральним авторитетом, бо у 1965 році вона підписала лист-протест проти арештів української інтелігенції та виступила на захист В'ячеслава Чорновола у відповідь на наклеп на нього в газеті.

Поетеса відмовилася від звання Героя України, кажучи, що ці нагороди "як політична біжутерія", їй не потрібні, адже в неї є ім'я.

У 2010 році вона видала свій перший роман "Записки українського самашедшого".

З початку війни на сході України письменниця приєдналася до гуманітарної акції "Другий фронт АТО" і передавала на фронт збірки своїх поезій.

Ліна Костенко - почесний професор Києво-Могилянської академії, почесний доктор Львівського та Чернівецького університетів.

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