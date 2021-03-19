РНБО запровадила санкції проти Януковича, Азарова, Табачника

56 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Рада національної безпеки і оборони України запровадила персональні санкції проти низки колишніх українських високопосадовців. Серед них - експрезидент Віктор Янукович, колишній прем'єр Микола Азаров, ексміністр освіти Дмитро Табачник.

Про це після засідання РНБО повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Частина з цих людей, які були громадянами України, на 99% зараз є громадянами РФ", - зазначив він.

Санкцій застосували, заслухавши доповіді від голови Служби безпеки Івана Баканова та Кабінету міністрів.

Під санкції також потрапили російська депутатка та колишня кримська прокурорка Наталія Поклонська, український олігарх-утікач Сергій Курченко, колишній генпрокурор Віктор Пшонка, голова анексованого Криму Сергій Аксьонов.

А також:

Сергій Абісов

Олександр Бобков

Валерій Грицай

Костянтин Затулін

Петро Зима

Андрій Іванцов

Олег Кірілин

Вадим Колесніченко

Володимир Костянтинов

Сергій Кусюк

Павло Лебедєв

Леонід Пасічник

Олександр Піддубов

Дмитро Саламатін

Ігор Соркін

Микола Ткаченко

Микола Фідорян

Микола Фіськов

Олександр Черпіцький

Ольга Чичелімова

Санкції починяють діяти цього ж дня, додав пан Данілов.

Проти багатьох людей з цього переліку вже діють санкції, запроваджені ЄС після анексії Криму.

Санкції проти компаній

Крім того, під час засідання РНБО запровадила санкції проти 19 компаній, які використовують укранські надра.

Серед них - "Геоконнект", "Глобал Геоінвест", "Транссетгео", "Геопост", "Геовертикаль", "Геотаргет", "Надрапрайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надравестгруп", "Бест ойл компані", "Надрапростір", "Інфогеотренд", "Ейджин марка, "Екогазальянс", "Епівал енерджі", "Юноліт Ойл", "Профіннафт", "Бестгеотек".

За словами пана Данілова, Україна також проведе аудит всіх дозволів на надрокористування з 1994 року, і "поверне надра народу" у разі порушення умов.

До того, РНБО запровадила санкції проти двох компаній з Гонконгу, які є власниками 49,9% "Донецькоблгазу".

"Ми не можемо допустити, щоб подавали тепло... і маніпулювали таким способом, щоб припинили, як ви знаєте, 13 березня,... газопостачання на частину Донецької області", - пояснив це рішення пан Данілов.

Що РНБО ухвалила раніше

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Фотоколаж. Віктор Медведчук та Оксана Марченко

Попередні три гучні засідання РНБО також були присвячені протистоянню з Росією та обмеженням її впливу.

2 лютого українська влада запровадила санкції проти народного депутата ОПЗЖ Тараса Козака, а також телеканалів "112", "ZIK" та "NewsOne", які йому належать. Ці канали припинили мовлення.

Другий пакет санкцій РНБО запровадила 19 лютого. Фігурантами списку стали: Віктор Медведчук - один з лідерів ОПЗЖ та кум Володимира Путіна, Оксана Марченко - дружина Медведчука та телеведуча та Наталія Лавренюк - цивільна дружина вже підсанкційного Тараса Козака.

На наступному засідання РНБО запровадила санкції проти десяти колишніх високопосадових військовослужбовців та силовиків, які зрадили українській присязі під час анексії Росією Криму.