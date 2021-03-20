Вибиті вікна, піротехніка та розмальовані стіни: на Банковій гучна акція за Стерненка

50 хвилин(и) тому

Автор фото, Бакі Г'юберт

У Києві прихильники активіста та популярного блогера Сергія Стерненка влаштували чергову акцію протесту проти його засудження. Цього разу вони зібралися ще й з нагоди його дня народження - сьогодні йому в СІЗО виповинилося 26 років.

Як і анонсували раніше активісти, близько 19.00 вони почали збиратися біля Офісу президента. Цього разу представників правоохоронних органів було лише кілька десятків, не було захисних кордонів. Прихильники Стерненка мали змогу підійти впритул до будівлі.

Гаслом акції було "Не чуєш - то побачиш".

Загалом зібралося кілька тисяч активістів.

Підпис до фото, Так виглядає вхід в Офіс президента України після акції

У підсумку будівлю ОП розмалювали написами, табличку "Президента України" підпалили, а вікна вхідних дверей розбити - працівники Управління державної служби охорони через це закрили другі двері щитами.

Потім організатори акції запустили салют і згодом всі розійшлися.

Підпис до фото, Схоже, учасники акції згадали і про протести в Білорусі

Великих сутичок не відбулося, але в МВС обіцяють знайти і покарати "тих, хто порушував закон".

23 лютого суд в Одесі засудив Стерненка до сімох років в'язниці та вирішив конфіскувати половину його майна.

Його звинуватили у викраденні Сергія Щербича - одеського активіста, який симпатизує проросійської партії "Родіна".

Захист блогера вважає справу політичною. Вирок та взяття під варту Стерненка його захист зараз оскаржує в апеляції.

Стерненко фігурує ще в кількох кримінальних справах. Найбільш резонансна з них - справа про вбивство, яке Стерненко і його прихильники вважають самозахистом.

"Показова розправа"

Акцію протесту на захист Стерненка спершу провели в Одесі. Місцеві ЗМІ та Радіо Свобода повідомляють, що біля місцевого СІЗО зібралися близько 20 активістів.

Автор фото, УНІАН

Серед них були, зокрема, члени громадської організації "Солідарна Молодь" та друзі засудженого відеоблогера.

Співорганізаторка заходу, голова одеського осередку "Солідарної Молоді" Марина Бойко заявила, що засудження Стерненка - це "проросійський реванш і показова розправа над патріотичним активістом".

"Ми прийшли, щоб привітати Сергія із днем народження - йому сьогодні 26 років. Він зараз знаходиться в СІЗО за сфабрикованими обвинуваченнями і про це знає вся країна і не бачить лише президент", - заявила Бойко.

Автор фото, УНІАН

У соцмережах протягом дня користувачі вітали Стерненка з днем народження та закликали небайдужих громадян долучитися до акції.

Серед публічних осіб звернення на захист в'язня оприлюднили, зокрема, музиканти Андрій Хливнюк з гурту "Бумбокс" та Олег Михайлюта (відомий як Фагот з гурту ТНМК).

Гучна акція на Банковій

Автор фото, Sergiy Bartenev

Головна акція відбулася в Києві на вул. Банковій біля Офісу президента. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою.

"Судова влада України прогнила, у нас упереджені рішення приймаються, у нас пакують активістів", - заявила журналістам одна з активісток на початку акції.

Автор фото, Бакі Г'юберт

Близько 19.30 під гучну музику та вигуки "Волю Стерненку", "Свободу політв'язням" та "Аваков - чорт" протестувальники почали застосовувати піротехніку - димові шашки, петарди та фаєри.

Автор фото, Бакі Г'юберт

Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.

Автор фото, Бакі Г'юберт

Журналісти на місці повідомляли, що була спроба підпалити табличку "Офіс президента України".

Коли ситуація загострилася, правоохоронці, які скупчилися біля дверей ОП, наблизилися до протестувальників та намагалися закрити собою будівлю.

Але в цілому не втручалися.

Автор фото, Бакі Г'юберт

Після загострення ситуація дещо стабілізувалася, а потім протестувальники продовжили наступати з новою силою.

Вони били вікна, намагалися підпалити двері Офісу президента.

Автор фото, Бакі Г'юберт

Всередині представники державної охорони заблокували двері, виставили щити та тримають кордон.

Правоохоронці наразі не втручаються.

"Ми не будемо йти на шляху такої провокації"

Підпис до фото, Дісталося й боковому входу в Офіс президента Зеленського

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі Радіо Свободи заявив, що поліція свідомо не втручається в протест. Дії протестувальників він назвав провокацією і аж ніяк не "мирною акцією".

"Замовники цієї провокації мріють, щоб вийшла поліція, застосувала силу, пролилася кров, - пояснив він. - Ми не будемо йти на шляху такої провокації, в нас достатньо сил, щоб захистити громадський порядок. Ті, хто замовляють і проплачують такі акції, хочуть, щоб пролилася кров".

За його словами, більшість мітингувальників поводиться, як належить, лише "кілька десятків осіб" порушують порядок і "будуть нести відповідальність за хуліганські дії".

Геращенко заявив, що за нагнітанням протестів стоїть експрезидент Петро Порошенко.

"Зацікавленою (в дестабілізації - Ред.) особою є Петро Олексійович Порошенко. Це моя особиста думка. Йому чим гірше, тим краще", - заявив Геращенко.

Сам Порошенко такі звинувачення ще не коментував.