Як продають будинки з кривавим минулим

Меган Джанецкі

Медельїн

1 година тому

Автор фото, Megan Janetsky

Оголошення про нерухомість виглядають, як на будь-якому іншому вебсайті нерухомості.

Трикімнатна квартира з двома ванними кімнатами з бірюзовим басейном в оренду на узбережжі Карибського моря в Колумбії. Будинок із дерев'яною підлогою з чотирма спальнями та чотирма ванними кімнатами поряд із вкритим джунглями панамським кордоном. Особняк у стилі ар-деко у самому центрі другого за величиною міста Колумбії - Медельїна.

Є лише одна відмінність: ці будинки колись належали колишнім бійцям правих воєнізованих формувань та лівим партизанам Революційних збройних сил Колумбії (Фарк), які воювали між собою протягом десятиліть збройного конфлікту в Колумбії.

У лютому уряд Колумбії заснував інтернет-агенцію з нерухомості Bienes FRV, щоб продати понад 1600 будинків, квартир, ферм та земельних ділянок, які були або конфісковані урядом, або передані збройними угрупованнями, демобілізованими протягом останніх років.

Гроші, зароблені на продажі нерухомості, вартість якої, за оцінками, складає близько 140,3 млн доларів США, підуть на виплату репарацій понад семи мільйонам жертв збройного конфлікту.

Але в той час як гроші та золото, передані в рамках мирного процесу, можна легко перетворити на кошти для жертв, деякі будинки та квартири було "неможливо" продати або здати в оренду, пояснює Мігель Авенданьо, який очолює репараційний фонд Colombia's Victims' Unit.

"Фонду потрібно було щось на зразок агенції з нерухомості, - сказав пан Авенданьо. - Ми не можемо пасти задніх лише тому, що було так мало продажів і оренди. Наявність такої агенції означає більше ресурсів для жертв".

Від початку виставлення нерухомості на ринок у 2018 році, Victims' Unit вдалося продати лише 12 об'єктів, які раніше належали учасникам бойових дій.

Пан Авенданьо пояснює, що агенція нерухомості намагається зробити продажі прозорими, водночас змістивши акцент із кривавого минулого будинків на відбудови країни після війни.

Багато об'єктів розташовані у сільській місцевості, де конфлікт досі триває - через п'ять років після того, як партизани Фарк підписали мирну угоду з урядом.

Автор фото, Megan Janetsky Підпис до фото, Інженер-будівельник Серхіо Ортіс замість темного минулого маєтку хоче створювати його майбутнє

Інші розташовані у безпечніших районах, але мають криваву історію - як-от маєток Монтекасіно у Медельїні.

Облицьований мармуром особняк, розташований у самому серці густонаселеного гористого міста, пропонують в оренду за 4700 доларів США на місяць. Він має 12 кімнат, 13 ванних кімнат, гвинтові сходи, лаунж-бар, винний льох, декілька басейнів та фонтанів, розлогі сади та золоту ванну у формі морської раковини.

Попередні власники маєтку були засновниками наразі розпущеної правої воєнізованої групи Об'єднані сили самооборони Колумбії. Земля, на якій він побудований, колись була місцем кровопролиття та трагедій.

Це було місце, де ватажки бойовиків планували одні з найстрашніших звірств тривалого конфлікту в Колумбії, зокрема вибухи та різанину. Тут катували людей та навчали найманих убивць.

"Це єдиний у своєму роді маєток, розташований на трьох гектарах землі у найкращому районі Медельїна, проте продати його було неможливо", - говорить пан Авенданьо.

Інженер-будівельник Серхіо Ортіс мав закрити очі на криваву історію будинку, щоб використати його потенціал.

52-річний чоловік, чия власна сім'я стала жертвою збройного конфлікту, сподівається орендувати будинок та перетворити його територію на тренувальний майданчик та відкритий для відвідування парк.

Якщо їхню пропозицію приймуть, родина пана Ортіса хоче перетворити особняк на фізіотерапевтичний центр, а сусідню будівлю - на музичний.

За його словами, їхній план полягає у тому, щоб працевлаштувати жертв конфлікту та рухатися уперед від минулого.

"Ми хочемо запропонувати громадянам простір для спорту та відпочинку", - каже пан Ортіс, прогулюючись зарослими садами та занепалими коридорами маєтку.

"Це наш спосіб допомогти країні - створивши простір миру та спокою", - додає він.

Автор фото, Megan Janetsky Підпис до фото, За кілька останніх місяців агенція вже продала 10 об'єктів нерухомості та сподівається відродити ще більше

Автор фото, Megan Janetsky

Автор фото, Megan Janetsky

Але хоча нерухомість у більших містах є відносно безпечною, купівля землі в районах, де продовжують діяти збройні угруповання і практично немає державних органів, може бути дуже ризикованою, говорить Елізабет Дікінсон, старша аналітикиня організації Crisis Group у Колумбії.

"Усі знають, кому вони раніше належали, і, звичайно, є певні думки в тих областях щодо того, кому вони досі насправді належать", - пояснює пані Дікінсон.

Бували випадки, коли орендарів змушували виїжджати з нових будинків, а потенційним покупцям погрожували.

Але пан Авенданьо сподівається, що з часом більша кількість об'єктів, які колись належали партизанам чи бойовикам, перетворяться на звичайні будинки, і такі проблеми стануть менш актуальними.

За два місяці з моменту запуску агенції нерухомості вона вже продала 10 об'єктів.

Пан Ортіс теж сподівається на краще.

"Тут ми плануємо сад, - каже він, вказуючи на смугу дерев і густого хмизу. - Ми хочемо квітів, дуже багато квітів, адже вони символізують життя".