"Фірма": хто і як керує королівською родиною Британії

37 хвилин(и) тому

Королівська "фірма" та її складові

Родинні труднощі

Золотий трикутник радників

"Невидимий контракт" з пресою

Крім палацової бюрократії невдоволення Меган викликала і пресслужба, яка, за її словами, не захищала її від нападок таблоїдів. І хоча одна з журналісток, які висвітлюють королівську родину, пізніше заявила, що, згідно з її досвідом, це не так, Букінгемський палац дійсно всю сучасну історію живе за принципом "не скаржся і не пояснюй" (never complain, never explain).

ЗМІ були і залишаються для Букінгемського палацу інструментом спілкування зі своїми підданими, каже професорка Лора Кленсі - авторка книги "Управління сімейною фірмою: як монархія керує своїм іміджем і нашими грошима" (Running the Family Firm: How the Monarchy Manages Its Image and Our Money).