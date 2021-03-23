У Росії затримують прихильників МКУ. Чи пов'язана ця організація з Україною?

Ілля Барабанов, Святослав Хоменко, Андрій Захаров, Оксана Чиж

ВВС

45 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Федеральна служба безпеки Росії з початку 2021 року вже втретє затримує в різних регіонах країни "учасників української радикальної спільноти МКУ".

Як з'ясувала Російська служба Бі-бі-сі, йдеться про групу у соціальній мережі, засновник якої вже понад рік перебуває в українському СІЗО.

Затримувати "прихильників МКУ" по всій країні ФСБ почала після повернення в Росію Олексія Навального, намагаючись вчергове довести, що протестами в Росії керують з-за кордону.

ВВС вивчала, як спеціальна служба вибудовує свої інформаційні кампанії.

Кого затримали?

Про затримання одразу 14 учасників спільноти МКУ Центр громадських зв'язків ФСБ повідомив 19 березня. 13 людей затримали в Геленджику, ще одну людину - в Ярославлі.

На сайті ФСБ уточнюють, що МКУ створив "громадянин України Краснов Єгор, 2000 року народження, який використовує в мережі інтернет псевдонім "Єгор Яковлєв", і що "в 2020 році ватажок МКУ в мережі інтернет закликав своїх прихильників до активізації терористичної діяльності на території Російської Федерації".

На опублікованому силовиками відео один із затриманих розповідає, що є членом "Єдиної російської національної партії", але при цьому отримував якісь інструкції з території України.

Сторінки хлопця у соціальних мережах вже видалені, але ВВС з'ясувала, що там він був зареєстрований під ім'ям Олександр, своїм рідним містом вказав Краснодар і не приховував націоналістичних поглядів.

Коли з'явилася МКУ і до чого тут Навальний?

До 30 січня 2021 року в російських ЗМІ жодного разу не згадували таке українське угруповання. 17 січня з Німеччини повернувся засновник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний. Навального затримали на паспортному контролі, а в Москві через це почалися акції протесту.

Спочатку провладні телеграм-канали "Рокот" і "Кремлівська прачка", а потім газета "Аргументи і факти" та телеканал "Росія-24" опублікували інформацію, що нібито за організацією протестів у Москві стоїть Служба безпеки України і рух МКУ.

На Пушкінській площі, де 31 січня мала відбутися чергова протестна акція, силовики нібито виявили розклеєні флаєри з символікою МКУ.

"МКУ - це створена у 2018 році в Україні організація неонацистського спрямування під назвою "Маніяки. Культ убивць". Їхня ідеологія побудована на прагненні вбивати осіб, які ведуть асоціальний спосіб життя, і осіб неслов'янської зовнішності (бездомні, запійні алкоголіки і наркомани, трудові мігранти та ін.)", - писало видання "АіФ".

"Спочатку організація діяла тільки в Україні. Однак потім її вплив став поширюватися і на Росію. На лідера МКУ Єгора Краснова в Росії завели 10 кримінальних справ за статтею "вбивство". Передбачається, що він має відношення до 11 вбивств на території Московської і Ленінградської областей. До рук правоохоронців Краснов потрапив, щоправда, не у нас, а в Україні. І одразу після цього риторика змістилася в бік необхідності вбивати співробітників правоохоронних органів", - стверджувало видання.

Майже такі самі формулювання використовував телеканал "Росія-24". Як доказ правдивості цієї розповіді глядачам демонстрували оперативний запис затримання 25-річного Олексія Нарзяєва, якого представляли як "московського вбивцю, прихильника МКУ". У сюжеті він розповідає оперативникам ФСБ, як його діяльність координували з території України.

- Хто тебе попросив щось зробити з цією групою?

- Єгор попросив, щоб я зробив цю групу, тому що він адмініструвати не міг ...

- Група як називається?

- МКУ.

- Як?

- МКУ: Маніяки, культ убивці ...

- Єгор звідки?

- Єгор з Дніпропетровська.

Цей діалог мав підтвердити головну думку "розслідування": в "Аргументах і фактах" стаття називалася "Український фронт протесту. Як СБУ розкручує невдоволення в Росії", а сюжет на "Росії-24": "За неузгодженими акціями в Росії стоять західні замовники".

Російській службі Бі-бі-сі вдалося з'ясувати, що затриманий чоловік був прописаний в Ногінську на вулиці Декабристів. Це дев'ятиповерховий будинок у центрі міста за 15 хвилин пішки від міського вокзалу. "Але він тут дуже давно не з'являвся, пам'ятаю його тільки зовсім маленьким", - розповіла одна з сусідок.

У квартирі, де зареєстрований затриманий, зараз живе його бабуся, яка відмовилася обговорювати справу стосовно її онука: "Не дзвоніть мені більше в двері, я не буду відповідати на питання", - сказала вона. Відмовилися від спілкування і батьки Нарзяєва.

Російська служба Бі-бі-сі знайшла в соціальних мережах кількох його родичів, але всі вони також не захотіли обговорювати цю справу.

Кілька адвокатів, ознайомившись зі змістом сюжетів про затримання хлопця, сказали ВВС, що це "справа ФСБ", і тільки родичі, якщо звернуться до Московської колегії адвокатів, можуть дізнатися, де ж перебуває ця людина, коли саме її затримали і в чому конкретно звинувачують.

"Воронезька справа"

Наступна хвиля затримань по "справі МКУ" трапилася у середині лютого. Вранці 18 лютого Слідчий комітет Росії і головне управління МВС у Воронезькій області повідомили про порушення кримінальних справ стосовно трьох місцевих жителів, які створили групу екстремістського спрямування. Одному з них 33 роки, двом іншим - 18 і 19 років.

З квітня по жовтень 2020 року, повідомляли силовики, молоді люди за допомогою трафаретів зробили кілька екстремістських написів на парканах і стінах житлових будинків у Комінтернівському та Лівобережному районах Воронежа.

Автор фото, EPA

У повідомленнях СК і воронезького МВС ніяк не згадували Україну, тож новина про підлітків, які щось написали на паркані, навряд чи широко розійшлася б. Але потім новий пресреліз з'явився вже на сайті Федеральної служби безпеки Росії - і там затримані воронежці були представлені у зовсім іншому світлі: "припинено діяльність прихильників української молодіжної радикальної групи МКУ, причетних до пропаганди ідеології неонацизму і масових убивств, провокування міжнаціональних конфліктів, вчинення насильницьких злочинів".

"Повідомляється, що осередки цього радикального руху в Росії курують спецслужби України", - додав у своєму репортажі телеканал "Росія-24".

Гучний пресреліз ФСБ почали передруковувати усі федеральні російські ЗМІ, а соціальна мережа Facebook почала банити ці публікації, вважаючи новину про прихильників українських радикалів у Воронежі фейковою.

Масовий бан публікацій російських ЗМІ викликав гнів спікера Держдуми В'ячеслава Володіна, який навіть пообіцяв ухвалити нові закони проти західних соціальних мереж, щоб зміцнити російський цифровий суверенітет.

Запобіжний захід щодо затриманих обрали при цьому відносно м'який: Роману Гребенщикову суд заборонив певні дії, Іллю Шмельова відправив під домашній арешт (обидва визнали свою провину), і лише звинувачений в організації угруповання, 33-річний Олександр Симонов, був відправлений у СІЗО до 15 квітня.

Дівчина Симонова Тетяна Половинкіна живе в Ярославлі, познайомилися вони два роки тому, а зустрічатися почали минулого червня. Зійшлися на спільній темі - любові до мотоциклів. "Він працює слюсарем, сантехніком, шабашить - і грошей у нього в принципі було достатньо, щоб забезпечувати нам існування", - розповіла вона ВВС. Разом вони встигли з'їздити до Петербурга, Карелії, анексованого Росією Криму й Адигеї.

Про те, що Олександра затримали, Тетяна дізналася від спільних знайомих, зараз вона допомагає його батькові збирати гроші на адвоката. Вона не приховує, що її хлопець дотримувався націоналістичних поглядів, але каже, що у жодних рухах, пов'язаних з Україною, він точно участі не брав. Разом з друзями Симонов зафарбовував у Воронежі графіті з рекламою наркотиків.

"Ми вперше почули про МКУ і з чим це їдять [після його арешту], - розповідає вона. - Він ніде взагалі не перебував, був сам по собі і до жодного українського руху точно не був причетний. За це я готова усі зуби свої віддати".

За її словами, у них з друзями була команда, щоб "ножики покидати, потренуватися, не більше цього". Тетяна розповідає, що затримані молоді люди прибирали сміття у найближчому лісі, збиралися допомагати будинкам для літніх, готували трафарети "Ні наркотикам".

"Припущення є (з чим можуть бути пов'язані ці затримання). Це чергове показове побиття, - говорить вона. - [Максима] Марцинкевича було мало, тож до всього цього бедламу приєднали мого Сашка, і він буде відповідати за все це. Потрібні люди, які будуть відповідати за якісь проступки, показати, що ФСБ працює, що всі системи працюють, ось вони затримують людей".

Роман Гребенщиков, якого суд не став арештовувати, розповів ВВС, що на угоду він вирішив піти, бо у слідства були відеозйомки, на яких було добре видно усі обличчя.

"Не було сенсу щось приховувати, нічого жорсткого ми не скоїли", - пояснює він, уточнивши, що претензії до них обмежуються написами на стінах і парканах і однієї бійкою з комуністами.

Гребенщиков навіть запитував слідчого, який веде його справу, чому про них пишуть, ніби вони мають якесь відношення до України, на що слідчий сказав, що не має про це жодного уявлення і це, мабуть, помилка журналістів.

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І Симонова, й інших затриманих у Воронежі молодих людей добре знають у націоналістичній організації "Русский корпус", де вони перебували до її розколу, що стався кілька років тому.

Один з лідерів "Русского корпуса" Данила Князєв каже, що після новин з Воронежа вони провели своє власне розслідування і з'ясували: "Узяли їх за написи "Росія для росіян". Ми навіть таке не заохочуємо, щоб не підставляти людей, але як це їх робить причетними до України?"

Князєв розповідає, що "Русский корпус" з'явився кілька років тому, а один з його керівників, навпаки, воював на боці самопроголошеної ДНР проти України: "Зараз усі українські націоналістичні рухи антиросійські, як російські націоналісти могли бути прихильниками якихось українських націоналістів, я не розумію. Змішали в один вінегрет".

Один з лідерів "Русского корпусу" говорить, що вони позиціонують себе як патріотичний громадський рух, спрямований на об'єднання "адекватних правих сил у Росії". "Проводимо якісь збори в деяких містах, організуємо щось на кшталт спортивних клубів. Займаємося тільки хорошими справами: благодійністю, екологічними проєктами, - стверджує Князєв. - Ми тримаємося в рамках закону, але розуміємо, що під удар можемо потрапити".

А чи існують всі ці куратори з України?

Журналістка і авторка проєкту "Заборона" Катерина Сергацкова спеціалізується на текстах про українські ультраправі угруповання. Російській службі Бі-бі-сі вона сказала, що ніколи не чула про МКУ.

Речник забороненого в Росії "Правого сектора" Артем Скоропадський також стверджує, що "в Росії немає жодних українських правих груп хоч трохи серйозних".

"Слідчий комітет штампує цих українських нацистів пачками, - жартує він. - Був рік тому випадок про затримання чергового активіста "Правого сектора", який "перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, стоячи біля ресторану, закликав перехожих вступати до ПС".

У заблокованій в Україні соцмережі "ВКонтакте" Російській службі Бі-бі-сі вдалося знайти сліди того, що російська ФСБ вважає радикальною групою, причетною до десятків убивств. Це вже закрита група, на яку зараз підписано 13 осіб. На піку її популярності підписників було близько п'ятисот.

Один з них, попросивши про анонімність, розповів ВВС, що ще влітку 2020 року до нього приходили з профілактичною бесідою співробітники ФСБ, які під кінець розмови повідомили: "А ти взагалі знаєш, що це все з України йде? Від української розвідки?"

У групи "МКУ" і справді був модератор Єгор з Дніпра. У створеному ним ком'юніті він викладав ролики нападів на осіб без певного місця проживання або випадкових алкоголіків.

10 січня 2020 року 19-річного Краснова затримала українська поліція після того, як він з двома друзями напав з ножем на молоду людину на набережній в Дніпрі. Відтоді він перебуває у дніпровському СІЗО в очікуванні суду.

Прокурор Олександр Карпенко, який коментував справу проти Краснова одразу після його затримання, не зміг уточнити ВВС, на якій стадії перебуває зараз кримінальна справа, і рекомендував звернутися до пресслужби Дніпропетровської обласної прокуратури.

Там ВВС повідомили, що слідство у цій справі завершене і її вже розглядають в одному з міських судів. Організатора МКУ обвинувачують за статтями "замах на вбивство" і "розбій".

За активністю групи МКУ тривалий час спостерігали в "Етнічному національному русі" (ЕНО) - ще одній організації, яка об'єднує російських націоналістів. Представник ЕНО під псевдонімом Ревелін розповів ВВС, що МКУ була "групою підлітків, захоплених насильством, яких не прийняли в нашу організацію через те, що ми не набираємо підлітків".

"Стверджувати, що вони створені кимось там з України і фінансувалися, - дурість", - говорить він і нагадує, що в грудні 2019 року, коли біля будівлі ФСБ влаштував стрілянину житель Подольська Євген Манюров, спецслужби також говорили про український слід, але тоді з Україною ФСБ пов'язувала саме рух ЕНО.

Про затриманого в Москві Олексія Нарзяєва активістам ЕНО нічого не відомо. Краснов, який перебуває у СІЗО, судячи з усього, має там доступ до мобільного телефону, і в лютому передавав своїм знайомим, що два роки тому просто зробив Нарзяєва одним з модераторів групи, але ніяких інструкцій йому не передавав.

У невинуватості затриманих у Воронежі молодих людей націоналісти з ЕНО впевнені: "Могли і простих людей приписати під подібний рух, щоб для статистики "зірочки" на погони зібрати, - написав "Ревелін" кореспонденту ВВС. - Те, що репресивні органи влади подібні підставні акції роблять, також не секрет. Взяти навіть нещодавню справа про "Нову велич".