Хто такий Влад Сорд, якого судять за розбите скло в офісі Зеленського

В'ячеслав Шрамович

BBC News Україна

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Влад Сорд Підпис до фото, Влад Сорд більше 4 років провів на війні, де був у найгарячіших точках. А потім почав писати "мілітарі-горор"

Затриманий після гучної акції біля Офісу президента Влад Сорд - ветеран та письменник, що пише містичні історії про війну на Донбасі - "мілітарі-горор".

Товариші припускають, що на самій акції у нього проявився посттравматичний синдром.

А у поліції заявляють - він бив вікна "заздалегідь заготовленим" знаряддям. На відео, яке виклав заступник керівника МВС Антон Геращенко, видно, що скло чоловік розбиває рукою.

Що ж відомо про Влада Сорда, якого тепер можуть посадити до в'язниці на сім років. Сам він вже перебуває за гратами, а суд обере йому запобіжний захід вже 22 березня.

"Один з найбільш агресивних учасників"

Автор фото, МВС

За кілька годин після завершення акції поліція відзвітувала про затримання за хуліганство "одного з найбільш агресивних учасників", який розбив два вікна на вході до Офісу президента.

Правоохоронці додали, що це 25-річний вінничанин, якого вже судили за зберігання нелегальної зброї та боєприпасів.

Чи затримували ще когось за підсумками акції, наразі невідомо.

Мова йде про Владислава Гранецького-Стафійчука - ветерана війни на Донбасі та письменника, більше відомого як Влад Сорд з позивним "Змій".

На війні

Автор фото, "Дім химер"

До 2014 року Влад Сорд жив у Криму, потім був активістом Майдану, через що втратив квартиру на півострові.

Далі більше чотирьох років воював на Донбасі у складі добровольчих формувань "ДУК Правого сектору" та "ОУН", а потім на контракті у 93-й бригаді.

Був у найбільш гарячих точках - Савур-Могилі, Іловайську, Донецькому аеропорті, Пісках та шахті "Бутівка".

Автор фото, Влад Сорд

В Іловайську отримав важку травму спини - в окоп від вибуху "Граду" влетів "Камаз".

"Він робить три оберти і влітає бортом у наш окоп. Він просто змішав із землею десять людей, вони загинули, моєму напарнику відрізало ноги, а мені пощастило - просто кузовом "погладило" по спині", - розповідав Влад Сорд "Укрінформу".

Лікарі давали прогноз 60%, що не ходитиме, але він відновився.

Поки лікувався, у ДАПі загинув друг Влада - 18-й річний боєць "Правого сектору" Сергій Табала з позивним "Сєвєр", якого називають наймолодшим "кіборгом".

Автор фото, memorybook.org.ua Підпис до фото, Сергій Табала - друг Влада Сорда, який загинув від влучання артилерійського снаряду в листопаді 2014 року під час захисту диспетчерської вежі в аеропорту Донецька

"Треба було приїжджати в Піски за його останками, а те, що від нього залишилося, могло б поміститися у ящик від гранат - кусок голови і рука. Ми з ним познайомились ще на Майдані й постійно були на зв'язку. І ось треба забирати його останки і везти до мами…" - пригадував Влад Сорд.

Сам він згодом повернувся на фронт, у ті ж Піски, а потім перейшов у 93-ю бригаду, де воював до 2018 року.

Став автором гімну бригади та одним з ініціаторів того, щоб підрозділу дали почесну назву "Холодний яр".

Містика про війну і корупцію

Автор фото, chimeraspublisher.com.ua

Після демобілізації разом з дружиною Вікторією Гранецькою Влад Сорд започаткував "ветеранський бізнес" - видавництво "Дім химер".

Сам Влад Сорд пише вірші, а також прозу.

Його книга "Безодня" у 2019 році увійшла до довгого списку "Книги року BBC".

Книга дуже своєрідна - це воєнна містика, приправлена чорним гумором.

Наприклад, одна з історій розповідає про примару бійця, який впав у стовбур шахти "Бутівка", інша - про блокпост "Айдару" на місці могильника жертв НКВС.

А оповідання "Цитадель" - це така собі українська версія Марвіна "Кіллдозера" Гімеєра, реального американця, який на броньованому бульдозері боровся проти місцевих чиновників.

У творі Влада Сорда колишній боєць 72-ї бригади ще більш жорсткими методами мститься "корумпованій вінницькій поліції".

До семи років

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Організатори акції на підтримку Стерненка кажуть, що будуть слідкувати і за тим, як розгортатиметься справа Влада Сорда

У реальному житті Влад Сорд був саме тим чоловіком у кепці, який розбив два скла у дверях на вході до Офісу президента.

"Сорд не пам'ятає частини подій, не одразу згадав прізвище. Висока ймовірність, що дії викликані ПТСР через вибухи петард", - припускають товариші чоловіка на Facebook "Дім химер".

На відео видно, як він цілеспрямовано розбиває два скла, а один з активістів зупиняє його.

Роман Сініцин, який входить до числа організаторів суботньої акції, вважає, що побиті вікна - прояв злості людей на те, що відбувається у країні.

Хоча бити скло в ОП від самого початку ніхто не планував.

"Це ж не якась вистава, де ми розподілили ролі: той запалює фаєр, а той кричить. Це великий масовий захід", - відзначає Роман.

"Так, це Змій на відео розбиває дві шибки у дверях. Так, це було необов'язково. Проте вчорашній протест - протест проти свавілля поліції та мовчання влади", - додають у "Домі химер".

Там також кажуть, що Влада Сорда затримали з порушеннями: "Про жодне правове затримання і протокол мова не йде, людей, що питають у невідомих посвідчення - штовхають на землю".

Є інформація також про застосовану силу до товаришів чоловіка, які прийшли вночі під відділок.

Підпис до фото, Так виглядає вхід в Офіс президента України після акції

У поліції ж кажуть, що чоловіка затримали на основі 208 статті Кримінально-процесуального кодексу, яка дозволяє затримувати без ухвали суду на місці злочину чи безпосередньо після його скоєння, якщо підозрюваний може втекти.

Тепер за статтею про хуліганство "із застосуванням холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень" Владу Сорду загрожує від трьох до семи років в'язниці.

Згадану поліцією попередню справу про нелегальні боєприпаси, ймовірно, також згадають у суді.

Наразі він залишається в ізоляторі тимчасового утримання.

У понеділок ввечері йому мають обрати запобіжний захід.

Організатори акції на підтримку Стерненка, з якими спілкувалися BBC News Україна, кажуть, що будуть слідкувати за процесом Влада Сорда.

"Ми його підтримаємо, він ветеран", - каже Роман Сініцин.

Тим часом товариші затриманого кажуть про те, що деякі книжкові магазини вирішили прибрати його книжки зі своїх сайтів.