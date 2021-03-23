Британія та ЄС сперечаються через AstraZeneca. Що відбувається

10 хвилин(и) тому

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Європейський Союз пригрозив заблокувати експорт вакцини AstraZeneca у Велику Британію. ЄС твердить, що сам недоотримує від компанії обіцяні їм обсяги препарату, це уповільнює процес вакцинації на континенті.

Суперечка стосується вакцин, які виробляються на заводі AstraZeneca в Нідерландах.

У тамтешньому уряді напередодні заявили, що хочуть уникнути ситуації, коли вироблені в ЄС вакцини експортуються в інші країні в той час, як у самому Євросоюзі їх бракує.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що з технічної точки зору блокування можливе, але наголосила, що ЄС готовий до діалогу.

На четвер запланована відеоконференція низки європейських лідерів та прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

Того ж дня можливу заборону на вивезення вакцини за межі Євросоюзу будуть обговорювати й на саміті ЄС у Брюсселі.

ЄС наполягає на тому, що AstraZeneca дала Брюсселю та Лондону різні і суперечливі обіцянки щодо поставок вакцин.

З одного боку, компанія обіцяла поставляти в країни Європи вакцини, зроблені як усередині ЄС, так і у Великій Британії. Також, запевняють у Брюсселі, представники AstraZeneca переконували їх у тому, що не мають інших контрактів, які могли б завадити компанії виконати свої обов'язки перед ЄС.

"Водночас AstraZeneca, схоже, пообіцяла Великій Британії пріоритет щодо перших мільйонів вакцин - з використанням виробничих потужностей у Європі. Тобто обіцянки для ЄС і для Лондона суперечать одна одній", - каже європейський дипломат, з яким поспілкувалася кореспондент BBC Катя Адлер.

Він наголосив, що претензії Брюссель має передусім саме до компанії AstraZeneca, а не до влади Великої Британії.

"20 мільйонів доз вакцини AstraZeneca обіцяла поставити нам іще в грудні, а до кінця цього місяця ми, за початковими домовленостями, мали б отримати загалом уже 120 мільйонів доз. Якщо зрештою ми матимемо 30 мільйонів, то будемо вважати, що нам пощастило", - додав дипломат.

Представники самої AstraZeneca тим часом заперечують звинувачення у невиконанні контракту з ЄС. В ньому, мовляв, йдеться, що компанія має докладати усіх "розумних зусиль" до виконання зобов'язань - що AstraZeneca і робить, маючи певні виробничі проблеми.

Заводи з виробництва вакцини не встигають впоратися з обсягами замовлень, і з затримками у поставках справу мають усі без виключення країни Європи.

Попри напруженість, яке виникла через можливу заборону експорту вакцин за межі ЄС, співрозмовники BBC у Лондоні та Брюсселі все ж кажуть, що жодна зі сторін не зацікавлена в нагнітанні конфлікту, шукають компроміс.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також заявив, що ЄС не має наміру запускати "війну вакцин".

"Спілкуючись із партнерами з ЄС упродовж останніх місяців, я переконався в тому, що вони не хочуть допустити блокади поставок. Це дуже-дуже важливо", - цитує Джонсона агентство Bloomberg.

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Єдиної думки щодо правильності блокування експорту вакцин у керівництва країн ЄС наразі немає.

Приміром, прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін у понеділок заявив, що такий захід буде "кроком назад".

Більшість лідерів ЄС також кажуть, що не хотіли б іти на блокування експорту і зацікавлені у вирішені проблеми шляхом перемовин.

Подальший розвиток подій має прояснитися після запланованих на четвер перемовин Лондона і Брюсселя.