Зеленському не треба бути "заляканим Аваковим хлопчиком". Чого чекати від протестів за Стерненка

В'ячеслав Шрамович

BBC News Україна

10 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Акції на підтримку Сергія Стерненка і судової реформи - найбільш масові та активні протести для влади Володимира Зеленського.

Вони завершувалися вже і сутичками з Нацгвардією, і відносно мирним салютом та петардами біля будівлі Офісу генпрокурора Венедиктової.

Але нещодавні розмальовані стіни, розбиті двері та підпалена табличка на Банковій - символ президентської влади - показує, що протест може загостритися.

Активісти пояснюють, що це їхній "останній аргумент" проти дій судів і влади Зеленського (а точніше - відсутності будь-якої його реакції).

Протести навколо справи Стерненка справді коментують вже всі, окрім самого президента: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та його заступник Антон Геращенко, антикризовий радник Офісу президента Михайло Подоляк та провладні блогери.

А депутати "Слуги народу" навіть хочуть позачергово зібрати Верховну Раду через це.

Тим часом влада у вівторок почала вручати повістки організаторам протестів - Сергію Філімонову, який організував салют під ОП, інкримінують обтяжену статтю про хуліганство.

То які перспективи можуть мати такі вуличні акції?

"Останній аргумент"

Автор фото, УНІАН

"У нас не залишається жодних інших інструментів, окрім вулиці", - пояснює в розмові з BBC News Україна один з організаторів акцій, волонтер Роман Сініцин.

"Є ще занепокоєння міжнародної спільноти, але надій на це насправді не так багато. Тому вулиця - останній аргумент", - вважає він.

За його словами, на попередню акцію, "присвячену абсолютно політично мотивованому вироку" Стерненку, президент не відреагував взагалі ніяк.

Тому, як каже інша співорганізаторка протестів, правозахисниця Марина Хромих, акція в суботу "була не радикальною, а логічною відповіддю суспільства на ігнорування президента".

"Це не вперше він "ховається в будиночок". Дуже прикро, адже президент не може постійно мовчати", - пояснює вона.

"Зеленський робить помилку свого попередника - ігнорує вимоги людей", - додає Марина Хромих.

"Замовлення" Порошенка

Автор фото, УНІАН

Петра Порошенка згадують і в іншому контексті - як "сірого кардинала" нинішніх акцій.

Сліди "зацікавленого" Порошенка на стінах Банкової в суботу першим побачив заступник Авакова Антон Геращенко.

А далі про "реваншистську спрагу" п'ятого президента написав Михайло Подоляк: "Суботня потворність організована саме і тільки жадібністю Порошенка".

"Дуже погано, якщо Зеленський чи Подоляк так вважають і в їхній парадигмі нічого не відбувається без того, щоб за цим ніхто не стояв: Порошенко, Ахметов, Коломойський, Росія чи "третя сила", - відповідає на такі закиди Роман Сініцин.

Він запевняє, що жодного стосунку до організації акцій ні Порошенко, ні його представники не мають: "Це нонсенс".

А Марина Хромих припускає, що тези про "проплачені акції від замовника Порошенка" президенту Зеленському нав'язує Арсен Аваков.

"Якщо президент досі вірить у таке, то це дуже сумно. Незрозуміло, як можна було не розібратися за стільки часу, подивитися стріми з акції і зрозуміти, що це справжні люди", - нарікає правозахисниця.

Свастика

Автор фото, УНІАН

У суботу на стінах Офісу Зеленського з'явилося багато написів з різними епітетами, але найбільше питань виникло до свастики, яку помітили в самому кінці.

Її поява особливо дивна на тлі того, що частина найбільш радикальних правих груп демонстративно не ходять на "акції за Стерненка", вважаючи їх "ліберальними".

"Історія про свастику на стіні на Банковій - це не про ту чи іншу упередженість, особисті погляди, політичні зв'язки чи припущення (!) про людей. Це про те, що у нас публіка толерує те, що ніхто не повинен толерувати", - написав після протестів блогер Дмитро Литвин, який у своїх постах нерідко симпатизує владі Володимира Зеленського.

Один з організаторів протестів на Банковій, лідер руху "Гонор" Сергій Філімонов у розмові з BBC News Україна висловив припущення, що свастику намалювали опоненти.

"Є фото, де більшу частину акції свастики не було, а коли вже після салюту люди почали розходитися, вона з'явилася", - каже він.

"Ми вважаємо, що це провокація м..в (поліції)", - додає Сергій Філімонов.

Правозахисниця Олександра Матвійчук зробила аналіз цієї історії, з якого випливає, що свастика "з'явився на стіні орієнтовно між 21.00 та 22.00 годиною" (про завершення акції організатори оголосили близько 21:00).

Автор фото, Olexandra Matviychuk Підпис до фото, Олександра Матвійчук порівняла зображення з трансляції "Радіо Свобода", моніторів ОЗОНу та Twitter журналіста Стаса Юрченка. Свастику видно на останньому

"Епізод зі свастикою" на суботній акції під офісом президента - явно спланована провокація, щоб надати подіям конкретного забарвлення", - вважає Олександра Матвійчук.

Дмитро Литвин, утім, пише: "Свастика була намальована фарбою очевидно того ж кольору, що і ACAB (All Cops Are Bastards - міжнародне гасло протестів проти поліції. - Ред.) і інші написи на тій же частині стіни. Може, звичайно, Аваков підкинув не тільки свастику на стіну, але й напис ACAB і ще точно таким же балончиком, однак сумніваюся".

"Занадто радикальні"

Автор фото, УНІАН

У соцмережах тривають дискусії про те, наскільки радикальними були дії активістів у суботу, чи не маргіналізує це протест і чи не зменшить кількість тих, хто підтримує Стерненка.

"Люди прийшли на мирну акцію. Багато хто не очікував, що в поліцію будуть летіти петарди, двері та вікна офісу розіб'ють, і в кількох місцях здіймуться міні-пожежі", - пише Олександра Матвійчук.

"Звичайним учасникам акції дуже повезло, хоча вони цього і не розуміють. Їм повезло, що у поліції був наказ не втручатися, щоб дати активістам показати свій гнів у всій красі... Мова не про плачі за розмальовану табличку та стіни. А про те, що замість червоної фарби ми могли б відмивати червону кров.", - додає вона.

"Така точка зору має право на життя, можливо, комусь щось не сподобалося. Але я згадую 2013-2014 роки на Майдані, коли була більш пасіонарна частина людей, а були десятки тисяч людей, які просто приходили на віче", - відзначає Роман Сініцин.

"Багато негативних відгуків йде від тих людей, які взагалі не ходять на акції. А зараз критикують одну акцію, яка не була кричуще радикальною", - додає Марина Хромих.

"Ми розуміли, що вийде багато злих людей і думали, що може відбутися протистояння. Але відбулося не так протистояння, як арт-перфоманс, назвемо це так. Постраждалих, на щастя, не було ні серед активістів, ні серед поліції", - каже Роман Сініцин.

"Чи привернули ми увагу? Так, безумовно. Більше уваги, ніж після акції за участі 10 тисяч людей", - вважає він.

Чи будуть сутички

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Речник МВС Артем Шевченко повідомив, що під час акції "посилена група поліцейських" спробувала просунутися до центрального входу в ОП, але потім керівництво вирішило "не вв'язуватися у бійку і дати правопорушникам вчинити заплановане"

Наступна велика акція запланована на день розгляду апеляції на вирок Сергію Стерненку. Суд буде в Одесі, а протест знову планують в Києві біля Офісу президента.

Точної дати ще немає, але орієнтовно це станеться у першій половині квітня.

"Чи будуть бійки з поліцією? Я не знаю, я ж не режисер бійок з поліцією. Це залежить від багатьох факторів: від того, що буде на апеляції і від того, як буде себе вести поліція", - каже Роман Сініцин.

"Якщо нас будуть бити, то буде одна акція. Якщо нас не почують і будуть репресії - то це інший сценарій", - прогнозує Сергій Філімонов.

Автор фото, Telegram-канал "Самозахист" Підпис до фото, Сергію Філімонову інкримінують ту ж статтю про хуліганство, що і Владу Сорду. За неї загрожує до семи років в'язниці

Вже після цієї розмови поліція вручила йому підозру за "хуліганство" на Банковій.

Мова йде про статю про "хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень".

Автор фото, Сергій Філімонов Підпис до фото, Сергій Філімонов опублікував у Facebook підозру - за нею, він підпалив фаеєр, що стало сигналом до початку "хуліганських дій"

Це та сама стаття, за якою судять письменника Влада Сорда, що розбив вікна в Офісі президента - за нею загрожує від трьох до семи років в'язниці.

А Антон Геращенко в ефірі "Свободи слова" пообіцяв підозри, підкріплені відеодоказами, для всіх, "хто завдав шкоди державному майну".

За його словами, організатори хотіли бійки з силовиками, "щоб у темряві робити свої брудні справи".

"Вони очікували побачити оточення поліції і далі було б наступне: поліцейським кидали б в обличчя фаєри, бризкали б в них балончиками зі сльозогінним газом, били", - розповів заступник міністра внутрішніх справ.

"Ми показали громадськості реальне обличчя цих мітингувальників, ким вони є насправді", - так пояснив Антон Геращенко невтручання поліції в суботу.

Все залежить від Зеленського

Автор фото, УНІАН

Організатори протестів сподіваються, що влада зробить кроки назустріч.

Наразі ж, у розмові з BBC News Україна, вони кажуть, що ніхто з команди Зеленського з ними не контактує.

"Бачимо намагання порахувати якісь збитки", - каже Марина Хромих.

Від імені Офісу президента наслідки акції коментував все той же Михайло Подоляк, який знову говорить про політичних суперників: "Я розумію, що це більше політична провокація, яку створили наші політичні опоненти".

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Михайло Подоляк

"Я думаю, що ця провокація не отримала тих дивідендів, на які розраховували", - додав він.

"У нинішньої влади є всі можливості, як і в попередньої, щоб реформувати і правоохоронну, і судову системи. Від них залежить: або вони увійдуть в історію як невдахи, що втратили всі ці можливості, або зроблять щоб корисне і залишаться в історії як реформатори. Від їхніх дій залежать і наші дії", - каже Марина Хромих.

За її словами, акцій протесту не буде, якщо влада почне реагувати на вимоги протестувальників.

Щоправда, список цих вимог досить великий: від "санкцій РНБО для Андрія Портнова" до відставки Ірини Венедіктової і Арсена Авакова.

Автор фото, Telegram-канал Sternenko

"Якщо президент ігнорує те, що відбувалося в суботу, то не здивуюся, якщо на наступній акції будуть ще радикальніші кроки. Це я зараз кажу не як організатор, а як людина, яка дивиться на тенденції", - попереджає Марина Хромих.

"Якщо глава держави не може забезпечувати права громадян і нормально з ними комунікувати, то незадоволення буде тільки зростати. Хтось в оточенні Зеленського мав би йому пояснити, що так не можна роботи і треба діяти як глава держави, а не заляканий Аваковим хлопчик", - додає правозахисниця.