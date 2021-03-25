Соратники олігархів і націоналіст. Хто лідирує на довиборах у Верховну Раду

Світлана Дорош

ВВС News Україна

34 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

У неділю, 28 березня, у двох виборчих округах - на Прикарпатті і на Донбасі - відбудуться проміжні вибори до Верховної Ради.

В одному з них серед лідерів соратник олігарха Ігоря Коломойського, а в іншому лідера підтримують бізнес-структури найбагатшої людини країни - Ріната Ахметова.

Колишній власник лижного курорту "Буковель", найсильніша людина світу, колишній віцеспікер, лікарка і волонтерка, яку підозрюють у причетності до вбивства Павла Шеремета, адвокат підозрюваного у державній зраді Анатолія Шарія та мер, котрого звинувачували у низці злочинів та в отриманні російського паспорта - це неповний перелік кандидатів, що беруть участь у виборах у двох округах.

Вибори призначили після того, як депутатів парламенту Зиновія Андрійовича і Руслана Требушкіна обрали міськими головами у Надвірні Івано-Франківської області та Покровську Донецької області. Обидва вони до приходу у Верховну Раду були на цих ще посадах.

ВВС News Україна аналізує шанси кандидатів на перемогу.

Прикарпаття. Лідери та технології

В окрузі № 87, до якого входять Яремче, частина Коломийського та Богородчанського районів, а також Надвірнянський район, депутатом був представник партії "Слуга народу" Зиновій Андрійович.

Але на виборах 28 березня найбільші шанси на перемогу мають кандидати від інших політичних сил, хоча представник провладної партії входить до трійки лідерів.

Відповідно до соціологічних опитувань групи "Рейтинг", проведених 10-13 березня, перемогу може здобути співзасновник курорту "Буковель", нині - директор зі стратегічного розвитку та інвестицій дорожнього підприємства ПБС Олександр Шевченко. Він є кандидатом від партії "За майбутнє", яку пов'язують із Ігорем Коломойським, і йому соціологи дають 24,5%.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Як кажуть місцеві журналісти, виборча кампанія Олександра Шевченка найпотужніша серед усіх кандидатів

Претендує на перемогу також представник "Свободи", учасник АТО і колишній віцеспікер парламенту Руслан Кошулинський із 22,4%.

Висуванець "Слуги народу", найсильніша людина світу Василь Вірастюк посідає третю позицію із 21,8%.

Ще місяць тому Олександр Шевченко був незаперечним лідером із понад 40% підтримки і суттєво випереджав суперників. Але за два тижні до голосування він втратив частину прихильників, у той час, як Руслан Кошулинський та Василь Вірастюк навпаки, здобули нових.

Нині між трьома кандидатами різниця у рейтингах - у межах статистичної похибки.

Не виключено, причиною зниження підтримки Олександра Шевченка була ситуація із лижним курортом "Буковель", який не закривали на карантин, аж поки Івано-Франківська область не стала "червоною зоною".

У той самий час, значну його підтримку місцеві оглядачі пояснюють внеском у розвиток регіону: нові дороги, робочі місця для місцевих жителів, підтримка церков - це те, чим багато років займається Шевченко.

Як вказують у громадських організаціях "Опора" та "Чесно", його виборча кампанія найпотужніша в окрузі. Він агітував у церквах, лікарнях, дарував кисневі концентратори, допомагав школам. Місцевим священникам УГКЦ навіть увірвався терпець і вони закликали Олександра Шевченка не використовувати церкви для агітації.

Автор фото, UNIAN/"Європейська солідарність" Підпис до фото, Руслана Кошулинського підтримує мер Івано-Франківська від "Свободи", та екскандидатка від "ЄС" Маруся Звіробій

Виборці Руслана Кошулинського - це передусім ті, хто голосує з ідеологічних міркувань. Окрім того, позиції "Свободи" на Прикарпатті доволі сильні.

А відмова від участі у виборах на його користь близької ідеологічно Марусі Звіробій-Біленької, якій давали 7-8% підтримки, також збільшують його шанси на успіх.

Окрім того, Кошулинського публічно підтримує мер Івано-Франківська, теж свободівець та рекордсмен за підтримкою на місцевих виборах Руслан Марцінків.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Василь Вірастюк

Для місцевих жителів висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк - "свій хлопець", він народився на Івано-Франківщині. Його плюсом називають те, що він - нове, незаплямоване обличчя в українській політиці.

Громадський рух "Чесно" каже, що на 87-ому окрузі не обійшлося без брудних технологій. Зокрема, висунення кандидатами у депутати "клонів" з метою відбирати голоси у головного суперника - Олександра Шевченка.

У бюлетені виборці побачать ще двох Олександрів Шевченків, причому один із них - повний тезка головного претендента. Обидва кандидати - із Києва і області, безробітний та електрозварювальник.

Ще двоє кандидатів посідають четверте і п'яте місця. Це Юрій Голіней і Михайло Ноняк.

Нещодавно Прикарпаття відвідала лідерка БЮТ Юлія Тимошенко, яка закликала голосувати за висуванця місцевої партії "Платформа громад" Юрія Голінея, який раніше брав участь у виборах від "Євросолідарності". У разі обрання, заявила в Івано-Франківську Юлія Тимошенко, він увійде до фракції "Батьківщина".

А у соцмережах і місцевих ЗМІ з'явилися суперечливі повідомлення про зростання рейтингу голови Всеукраїнської профспілки військових, працівників правоохоронних органів та учасників бойових дій Михайла Ноняка.

Це саме він з іншими активістами перекривав дорогу на курорт "Буковель" і називав це місце епіцентром коронавірусу на Прикарпатті.

Ці два кандидати можуть відібрати голоси у головних суперників: на середину березня соціологи разом давали їм близько 5% підтримки.

Донбас. Один лідер перегонів

В окрузі №50, який охоплює частини Краматорського та Покровського районів, депутатом парламенту був Руслан Требушкін, якого на місцевих виборах восени 2020 року обрали Покровським міським головою.

Соціологічні опитування на території округу не проводилися, але результати останніх місцевих виборів засвідчили, що у цих районах найбільшу підтримку мають дві політичні сили - "Опозиційна платформа - За життя!" та місцева партія "Порядок".

ОПЗЖ восени 2020 року виграла місцеві вибори у більшості районних рад області, у тому числі й у Покровську райраду, а "Порядок" переміг на виборах до Покровської міської ради.

Тож кандидати від цих двох політичних сил мали найбільші шанси на перемогу.

Однак висуванець ОПЗЖ, генеральний продюсер закритого рішенням РНБО телеканалу "112 Україна" Артем Марчевський зняв свою кандидатуру через сімейні обставини.

Автор фото, Ukrinform Підпис до фото, Андрія Аксьонова підтримують мери міст округу та працівники шахтоуправління "Покровське"

Відтоді головним претендентом вважають висуванця партії "Порядок", Добропільського міського голову Андрія Аксьонова.

Саме він був головним суперником Руслана Требушкіна на парламентських виборах у 2019 році і програв йому усього 1,5% голосів. Тепер Требушкін його підтримує, як і мери інших міст округу.

Загалом на 50-му округу балотується 19 кандидатів.

"Найбільш активним є Добропільський міський голова Андрій Аксьонов: за його підтримки відбуваються концерти, роздають продуктові набори, його білбордів та сітілайтів візуально більше, ніж інших кандидатів", - каже ВВС News Україна координаторка мережі "Опора" у Донецькій області Наталія Боровська.

Деякі ЗМІ пишуть, що Аксьонов перебуває в орбіті впливу бізнесмена і одного зі спонсорів партії "Опозиційний блок" Ріната Ахметова, проте прямих підтверджень цій інформації немає.

Як зазначає громадський рух "Чесно", висував Аксьонова кандидатом у депутати лідер партії "Порядок", депутат парламенту Муса Магомедов, який балотувався до Верховної Ради від "Опозиційного блоку".

Руслан Требушкін також ішов до парламенту від цієї політсили. І, нарешті, контрольний пакет акцій містоутворювального шахтоуправління "Покровське", працівники якого підтримують Аксьонова, належить Рінату Ахметову.

Хоча від "Опозиційного блоку" є офіційний кандидат - Надія Масло.

У біографії Андрія Аксьонова чимало суперечливих епізодів. Громадський рух "Чесно" нагадує, що кілька років тому проти нього порушувалися кримінальні справи за статтями про підробку документів і розтрату держмайна, але він не брав участі у судових засіданнях.

Покровське управління поліції навіть оголошувало його у розшук. Згодом з'ясувалося, що Андрій Аксьонов нібито залишав Україну на період лікування в Німеччині.

У ЗМІ також писали про те, як Андрій Аксьонов їздив до Криму у 2014 році, аби отримати російський паспорт.

Від партії "Слуга народу" кандидатом є голова Покровської райдержадміністрації Андрій Бондаренко. Однак, як кажуть місцеві журналісти, він, на відміну від Андрія Аксьонова, не має політичного бекграунду і його не знають виборці так, як головного претендента на мандат, у якого за плечима кілька виборчих кампаній.

Автор фото, Ukrinform Підпис до фото, Замість Юлії Кузьменко агітацію в окрузі ведуть депутати "Європейської солідарності"

Серед кандидатів також дитячий кардіохірург, волонтер і підозрювана у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко.

Через домашній арешт вона не залишає Київ і не може проводити агітаційну кампанію в окрузі, але це роблять представники "Європейської солідарності". Саме ця партія висунула її кандидатом у депутати.

До парламенту балотується Валентин Рибін, адвокат лідера однойменної партії Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді.

Окрім того, Рибін захищав інтереси бразилійця Рафаеля Лусваргі, який воював на боці проросійських сил на Донбасі, а також керівника організації "Офіцерський корпус" Володимира Рубана та блогерку Вікторію Даскаліцу, яку підозрюють в антиукраїнській діяльності.

Від партії "Голос" до Ради балотується очільниця Донецької обласної парторганізації Юлія Гакова, від "Батьківщини" - депутатка Мирноградської міськради Лариса Ревва, а також керівник громадської організації "Антивійна" Вікторія Шилова, яка, за свідченням місцевих журналістів, брала участь у ток-шоу на російських телеканалах.

Решта кандидатів, переважно самовисуванців, практично не займаються виборчою кампанією.