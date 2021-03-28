Британія модернізує армію. Чи зашкодить найбільше скорочення в історії

Павло Аксьонов

ВВС

30 хвилин(и) тому

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Нова концепція національної безпеки Британії, представлена ​​на початку тижня, викликала критику з боку експертів і політиків через передбачене у ній скорочення чисельності армії і зменшення витрат на деякі озброєння.

У самій концепції йдеться про зростання обороноздатності збройних сил у протистоянні новим загрозам, яких не було раніше.

Представляючи документ у Палаті громад, міністр оборони Британії Бен Волліс сказав, що зміни, яких зазнають збройні сили Сполученого Королівства, знаменують собою "перехід від масової мобілізації до швидкостей інформаційного століття".

Нова британська армія готується до військових операцій у всьому світі, й не лише у трьох звичних для армії середовищах - на морі, суші, у повітрі - але й у космосі та кіберпросторі.

При цьому уряд планує скоротити чисельність армії приблизно на 10 тисяч осіб, що стане своєрідним 200-річним рекордом. Крім того, скоротять деякі програми озброєнь.

Згідно з новою концепцією, збройні сили Британії ще далі відійдуть від готовності до воєн часів протистояння з СРСР, коли Схід і Захід готували до масованих танкових ударів на європейському континенті і битві на морі за прорив до Атлантики.

У цієї програми чимало критиків у Британії та США, зокрема серед колишніх високопосадових військових, які ставлять питання - а що буде, якщо супротивник все ж вирішить почати війну у стилі протистояння з СРСР і знадобиться масова мобілізація?

Усі ці скорочення відбуваються на тлі збільшення військового бюджету, до якого у найближчі чотири роки додатково увіллють 24 мільярди фунтів (33 млрд доларів). Про це офіційно оголосили в листопаді 2020 року, і вже тоді стало відомо, що на британські збройні сили чекає масштабне оновлення.

Кібер- і гібридні війни

Згідно з урядовим документом, військові загрози безпеці Британії йдуть у першу чергу з боку іноземних держав. Небезпечну діяльність недержавних груп, екстремістських або злочинних, згадують в огляді не тільки як окрему загрозу, а й у формі поєднання з державними органами.

В "огляді" найсерйознішою загрозою безпеці Британії в Європі названа Росія, тоді як Китай з його дедалі більшою військовою потужністю - найсерйознішим геополітичним чинником у світі та країною, яка кидає виклик іншим державам.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Британські солдати пересядуть у німецьку бронемашину Boxer

При цьому самі загрози, як йдеться у документі, можуть бути "вищими або нижчими традиційного порога війни", тобто відкрито агресивними, які підпадають під міжнародні визначення військових дій, або прихованими, які останнім часом називають "гібридними бойовими діями".

Загрози ці можуть бути як у фізичному світі, так і в кіберпросторі. При цьому нові технології можуть бути настільки небезпечними, що наслідки від їхнього застосування можна порівняти зі зброєю масового ураження.

Така оцінка військових загроз визначила принципи будівництва збройних сил Сполученого Королівства і нові доктринальні принципи розміщення і застосування як звичайних збройних сил, так і сил стратегічного ядерного стримування.

Менше танків і солдатів

У документі йдеться про те, що збройні сили скоротять на 10 тисяч осіб - до 2025 року їхня чисельність становитиме 72 500 військовослужбовців.

Це викликало невдоволення і у багатьох політиків, і в пресі, адже таким чином британська армія вперше з 1714 року виявиться настільки малою.

Скорочення чисельності армії створить певні проблеми у разі початку повномасштабної війни. Брак розгорнутих професійних солдатів призведе до того, що треба буде призивати, готувати й оснащувати більше резервістів.

Крім того, в документі йдеться про скорочення танкового парку - з 227 до 148 одиниць.

Скорочення зазнають й інші озброєння - британська армія втратить транспортні літаки Lockheed Martin Hercules C-130J, які використовували для спецоперацій, 24 винищувачі Typhoon ранніх модифікацій, дев'ять транспортних вертольотів Boeing CH-47 Chinook, а також згорнуть програму розробки БМП Warrior.

Однак ці скорочення компенсують новими закупівлями. Замість транспортних "Геркулесів" закуплять Airbus A400M, замість БМП Warrior уряд прискорить роботу над локалізацією виробництва німецької восьмиколісної важкої бронемашини Boxer, 148 танків Challenger 2, які залишаться, модернізують.

Втім, не усі скорочення будуть цілком компенсовані новими закупівлями. У документі йдеться, що Британія закупить 48 винищувачів F-35B, які вже замовили, однак там нічого не говорять про раніше озвучені обіцянки купити 138 літаків.

Втім, аналітики пов'язують це з планами закупівлі в майбутньому свого винищувача нового покоління, прототип якого показали у 2018 році на авіасалоні "Фарнборо".

Нечисленна армія, як обіцяють в міністерстві оборони, стане в результаті більш боєздатною за рахунок кращої підготовки, оснащення різними сучасними бойовими системами, зокрема безпілотними літальними апаратами і системами зв'язку.

"Одноразова армія"

Це скорочення вже критикують колишні військові начальники, причому з обох боків океану.

Видання Daily Mail цитує слова двох колишніх начальників британського генерального штабу - сера Девіда Річардса, який очолював армію з 2010 по 2013 рік, і Ніка Хотена, який обіймав цю посаду з 2013 по 2016 роки.

"Я не думаю, що Росія сильно непокоїтиметься, коли дізнається, що ми робимо. Там побачать, що наші звичайні [неядерні] сили стали набагато меншими. Як я вже говорив раніше, для країн з великими збройними силами така асиметричність може стати дуже привабливою - використовувати армії звичайним способом, поки ми їх стримуємо у високотехнологічних галузях", - цитує видання слова Річардса.

Хотен узагалі назвав оновлені збройні сили "одноразовими", зауваживши, що вони не дуже підходять для масштабних конфліктів.

Колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Майк Маллен в інтерв'ю ВВС сказав, що скорочення чисельності британської армії для нього, як для союзника - велика проблема: "Відверто кажучи, ви дуже близькі до того, щоб не мати можливості зробити свій внесок".

Більше ядерних боєголовок

Стратегічні ядерні сили збільшать - арсенал ядерних боєголовок зросте до 260 одиниць. Залежно від того, скільки зарядів є зараз, збільшення арсеналу може становити понад 40%.

10 років тому уряд вирішив скоротити арсенал з 225 до 180 ядерних боєзарядів до середини 2020-х років.

Зміну цих планів в "огляді" пояснюють міркуваннями ядерного стримування. "Деякі країни наразі значно збільшують і роблять більш різноманітними свої ядерні арсенали. Вони вкладають гроші в технології та розробляють нові бойові ядерні системи, під які потім змінюють свої стратегії та доктрини і які формують політичну риторику загроз", - йдеться у тексті документа.

Міністр оборони Бен Воллес сказав ВВС, що збільшення кількості боєголовок пов'язано з тим, що "роблять Росія та інші країни", уточнивши, що має на увазі розвиток російської протиракетної оборони протягом останніх п'яти років.

Воллес при цьому додав, що навіть після збільшення кількості боєголовок до 260 ядерний арсенал Британії не буде більшим за російський, американський чи китайський.

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Британія продовжує підтримувати принцип незастосування ядерної зброї проти країн, які підписали Договір про нерозповсюдження і не мають ядерної зброї, але при цьому залишає за собою право переглянути такі гарантії в разі, якщо будь-яка держава буде загрожувати застосуванням зброї масового ураження.

На кшталт хімічної або біологічної, або використанням технологій, які зможуть завдати шкоди, яку можна порівняти зі шкодою від ЗМУ.

Система ядерного стримування Британії наразі складається з чотирьох атомних підводних човнів класу "Венгард", з яких один постійно перебуває на бойовому чергуванні в морі.

Така субмарина озброєна 16 ракетами Trident II з вісьмома боєголовками кожна.

Ці підводні човни замінять на нові АПЧ класу "Дредноут", які увійдуть до складу Королівського військово-морського флоту на початку 2030-х років.

Поки що планують чотири субмарини. Щоправда, кількість пускових установок для балістичних ракет у них скоротиться до 12.

"Інформаційна доба"

Британія збирається інвестувати значні кошти в кібернетичну і космічну безпеку.

У Британії з'являться своє Космічне командування і Національні кібернетичні сили, у створенні яких братимуть участь розвідувальні служби.

При цьому в 2021-2022 буде окремо реалізована велика Національна програма кібербезпеки з бюджетом у 305 мільйонів фунтів (421 млн доларів). В її рамках розроблятимуть різні проєкти щодо захисту різних державних департаментів, приватного сектора.

П'ять мільярдів фунтів (майже 7 млрд доларів) виділять на розробку і розгортання комунікаційної супутникової програми Skynet 6. Партнером британського міністерства оборони в ній є корпорація Airbus.

Крім того, фінансуватимуть створення різних супутників зв'язку, розвідки і спостереження.

Морська держава

Як ідеться у документі, Британія збирається діяти за межами Європи і Атлантики на глобальному рівні, зокрема - в Індійському і Тихоокеанському регіонах. Тому великі зміни чекають і на Королівський військово-морський флот.

Його також "скоротять", списавши два фрегати 23-го типу, а також кілька інших кораблів. Натомість у наступному десятилітті він отримає есмінці і фрегати нового класу.

Королівська морська піхота у складі КВМФ для проведення спецоперацій в рамках цих змін буде трансформована в окремий рід військ спеціального призначення, подібний до SAS або SBS. При цьому вони отримають модернізовані десантні кораблі класу "Бей".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Британія купить 48 винищувачів F-35B

Флот також отримає новий дослідницький корабель, до завдання якого входитиме, зокрема, захист трансатлантичних кабелів.

Як вважає молодший науковий співробітник центру північноамериканських досліджень ІСЕМВ РАН Ілля Крамник, виконувати глобальні завдання британський Королівський військово-морський флот може тільки за участю американців, які допомагають комплектувати авіаносні групи.

"Щоб зазначений склад флоту до початку 2030-х років утримати, їм у найближчі п'ять років доведеться закласти багато різних кораблів. А я не впевнений, що вони будуть повторювати суднобудівні подвиги 1980-х і 1990-х", - сказав експерт.

За його словами, в першу чергу це стосується кораблів класу фрегат, які необхідні для створення повноцінної авіаносної групи.

За його словами, у британському флоті може виникнути гостра нестача кораблів, оскільки багато фрегатів у найближчому майбутньому втратять актуальність і будуть списані.