Олексій Данілов: жодного документа щодо "вагнерівців" у РНБО немає

В'ячеслав Шрамович

BBC News Україна

41 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Рада нацбезпеки і оборони (РНБО) все більше впливає на політичну ситуацію в Україні - з початку лютого її засідання щоп'ятниці стали стабільним джерелом новин та неприємностей для частини українських політиків.

У деяких рішеннях РНБО опозиція вбачає тиск на політичних опонентів чи просто спроби піару на виграшних темах.

BBC News Україна поговорила з секретарем РНБО Олексієм Даніловим про останні рішення щодо Віктора Медведчука, санкції для Віктора Януковича і перевірку Харківських угод, справу "вагнерівців", Руслана Демченка, а також УПЦ МП й інформаційний тиск Росії.

Про РНБО та санкції проти Медведчука

Автор фото, УНІАН

BBC News Україна: З лютого цього року РНБО стало дуже помітним гравцем на політичному полі. Чому зараз?

Олексій Данілов: Не знаю, чому ви вирішили, що саме з лютого. Ми свою роботу виконували постійно.

Люди чомусь сприймають те, що ми зараз робимо, як щось екстраординарне, але це наша планова робота.

Ми з президентом Володимиром Зеленським проговорюємо, які питання треба підняти. Кожен член РНБО, а їх на сьогодні 21, може запропонувати свій порядок денний і ми обов'язково ці питання маємо розглянути.

Насправді ухвалюється дуже багато рішень, нічого такого тут немає - практична рутинна робота.

BBC News Україна: Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов нам розповідав, що рішення про санкції до каналів "пулу Медведчука" готували ще у 2018 році, але через президентську кампанію-2019 і можливі звинувачення у політичному тиску це питання вирішили відкласти на завершення виборів. Але потім президент Зеленський тягнув ще два роки з санкціями і увів їх, нібито, з огляду на якісь рейтинги. Звідси думки про те, що РНБО зараз використовують саме для політики.

О.Д.: А який стосунок мають санкції до виборів? Якщо були підстави і відповідні документи - то вони мали це розглядати. Навіть за день до виборів треба мати державницьку позицію, якщо у вас на це є документи.

Дивна позиція Олександра Валентиновича.

Що стосується людини, яку ви згадали (Медведчука. - Ред.) - як тільки ми отримали документи, як тільки СБУ зробила подання, то відбулося засідання РНБО і ухвалили рішення.

Там же не лише Медведчук, чому так на кумі Путіна загострюють увагу - там десятки, якщо не сотні людей проходять по санкціях.

Автор фото, Офіс пезидента

BBC News Україна: Чому санкції до Медведчука через звинувачення у фінансуванні тероризму застосовують до рішень суду?

О.Д.: Все просто - треба читати закон про санкції, ухвалений депутатами минулого скликання.

Тому ніякого порушення законодавства [з санкціями щодо Медведчука] сьогодні немає.

А щодо судів - то це точно не до нас. У судовій системі є певні проблеми, і не ми їх створювали.

Володимир Олександрович ставить завдання, що за три роки ми маємо "розгрести", щоб суд нарешті став судом.

Адже у нас дивна ситуація - є подія, є провадження і оголошення підозри. І після цього справа може бути у суді рік, два, п'ять, а потім у будь-який день у ній ухвалять рішення - що ми недавно спостерігали.

(Ймовірно, мова про справу, за якою засудили Сергія Стерненка, яку суд розглядав більше п'яти років і за деякими обвинуваченням сплив строк давності. - Ред.)

Хто тут диригент?

І Медведчук тут ні до чого - питання до системи. Ми стоїмо на захисті національних інтересів і діємо відповідно до закону.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Олексій Данілов є секретарем РНБО з жовтня 2019 року

BBC News Україна: Тобто, РНБО почало діяти щодо Медведчука, як тільки надійшло, умовно, подання від СБУ?

О.Д.: Загалом є п'ять суб'єктів: СБУ, Кабмін, НБУ, Верховна Рада, президент України.

Як тільки ми отримуємо від них документи, ми не можемо зволікати - є чіткий контроль, коли вони зайшли, хто їх обробляв і коли має бути рішення.

Щоб ухвалити рішення ми повинні мати дві третини голосів [складу РНБО] - 14 голосів.

BBC News Україна:Зв'язку з рейтингами Володимира Зеленського чи його політсили та санкціями проти людей з ОПЗЖ немає?

О.Д.: Політсила Володимира Олександровича до апарату РНБО ніякого стосунку точно не має.

Якщо комусь цікаво притягувати якісь рейтинги - то ми цим не займаємося.

BBC News Україна: Хто зараз найбільше дає пропозицій до порядку денного РНБО: президент, Офіс президента, СБУ?

О.Д.: Офіс президента не може давати пропозиції, тому що він не входить до числа таких інституцій.

Тому це безпосередньо президент, з яким ми узгоджуємо всі питання.

Коли мова йшла про телеканали, то це було рішення Верховної Ради, яке треба було інсталювати ще у ті часи, коли при владі були Олександр Валентинович [Турчинов] та Петро Олексійович [Порошенко]. Не знаю, чому вони це не робили.

Автор фото, ОПЗЖ Підпис до фото, Тараса Козака (у центрі) називають партнером кума президента РФ Віктора Медведчука (зліва)

BBC News Україна: Все ж, чому ж саме зараз?

О.Д.: Ми отримали відповідні документи і нам СБУ дала ще по одній компанії.

Коли ми отримали документи щодо власника цих телеканалів, то що ми мали робити?

(Офіційним власником каналів "112", "ZIK" та "NewsOne" є депутат від ОПЗЖ Тарас Козак. - Ред.)

До речі, не знаю, де він зараз - за наявною інформацією, він зараз за кордоном. Але він же депутат, мав би бути в Україні.

BBC News Україна: І це була якась критично нова інформація? Було ж вже рішення Верховної Ради раніше.

О.Д.: Рішення Верховної Ради було щодо двох телеканалів. Далі було подання СБУ ще по одному каналу і щодо їхнього власника.

Так сталося, що людина, яка все життя пропрацювала на митниці (Тарас Козак у 2000-х був заступником голови Держмитниці. - Ред.), виявляється доволі заможною людиною.

BBC News Україна: Медіамагнат?

О.Д.: Так, з'явився медіамагнат.

І дуже багато таких цікавих речей, починаючи від літаків.

BBC News Україна: Якщо, як ви кажете, він за кордоном, то правоохоронні органи мають переживати, чи він повернеться?

О.Д.: Думаю, повернеться, він же громадянин нашої країни. Хоча, може, не тільки нашої.

До речі, це цікаве питання, коли депутати мають паспорти інших країн...

Депутати, міністри чи інші посадові особи такого рівня повинні бути лише громадянами України, адже вони мають певні допуски, з якими не можуть ознайомлюватися громадяни інших країн.

Санкції проти Януковича та перевірка Харківських угод

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Віктор Янукович

BBC News Україна: Кілька недавніх рішень РНБО про позбавлення звань генералів-зрадників, санкції проти Януковича і Азарова - наскільки вони реальні для них? У них багато активів залишилося в Україні?

О.Д.: Після виходу указу президента про санкції є відповідна процедура.

Всі активи цих людей - банківські рахунки, нерухомість, корпоративні, майнові та інші права - верифікуються. І далі їх позбавляють всіх активів.

BBC News Україна: Тож наскільки реально болючі санкції, наприклад, для Януковича?

О.Д.: Важко сказати.

Це людина, яку засудили за 111 статтею (Віктора Януковича заочно засудили за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни до 13 років. - Ред.).

Коли підписувалися Харківські угоди (Домовленість з Росією про продовження перебування російського Чорноморського флоту в Криму. - Ред.), коли свідомо призначали громадян РФ міністрами оборони чи в СБУ - як це могло бути?

Взагалі є дуже багато непублічних речей, адже після Харківських угод багато процесів йшло в СБУ. Там заборонили займатися всім, що пов'язане з Російською Федерацією - ті підрозділи просто знищили.

BBC News Україна: Тобто, не займалися російською діяльністю в Криму?

О.Д.: На все, що стосувалося Росії, наклали табу.

Це неприпустимо. Це і є державна зрада.

BBC News Україна: Все ж активи Януковича залишилися до цього часу в Україні?

О.Д.: Давайте про Януковича поставимо питання по-іншому.

У 2013 році казали, що Янукович має великі активи, [син] Олександр має великі активи. У мене питання: а де вони поділися? Хто сьогодні є власником цих активів і на підставі чого?

Якщо власність цих активів здобута у законний спосіб, то не треба нікому хвилюватися.

Але якщо вони в якийсь інший протизаконний спосіб опинилися в руках тих чи інших ділків, то маємо з цим розбиратися.

Бо на Майдані обіцяли, що все буде справедливо. В 2014 році, коли Петро Олексійович ішов на вибори, обіцяли, що все буде справедливо.

І сьогодні, коли ми цю справедливість пробуємо відродити, починається просто шалений спротив.

BBC News Україна: Щодо рішення РНБО по Харківських угодах - ваші опоненти кажуть, що це політичний піар команди Зеленського, що вирішили на цьому питанні підняти політичний хайп, а насправді це ні до чого не призведе.

О.Д.: Знаєте, почекаємо і подивимося, до чого це призведе. Тому що зараз відповідні органи відпрацьовують всі ці питання.

Щоб Верховна Рада працювала і приймала ті чи інші рішення, у залі має бути зареєстровано 226 депутатів. Як зафіксовано у відповідних матеріалах, тоді (Парламент ратифікував Харківські угоди 236 голосами у квітні 2010 року. - Ред.) у залі було 211 зареєстрованих депутатів.

Як там далі відбувалися події - ми з цим і пропонуємо розібратися: як сталося, що на реєстрації було 211, а потім - 236.

Люди були хто не в залі, хто в Страсбурзі - таких дуже багато…

Тоді треба тим людям, які приймали це рішення, поставити питання: хлопці, а як це?

Тут немає питання про якусь помсту. Є питання про те, що в країні врешті має бути справедливість, щоб у майбутньому унеможливити так вчиняти будь-кому.

І тут не в прізвищах справа.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, 27 квітня 2010 року, спікер Литвин ховався за парасольками від опозиції, яка кидалася яйцями під час голосування за Харківські угоди

BBC News Україна: То це рішення не проти Литвина?

О.Д.: Та послухайте, мені Литвин - як мокре горить. Я взагалі думав, що він там десь на пенсії в Житомирській області.

А виявляється, він в Кончі Заспі на державній дачі під державною охороною. Я взагалі вважаю, що це якийсь нонсенс, такого немає ніде у світі.

Є повага за те, що людина працювала, але таких преференцій - я не знаю...

Автор фото, rnbo.gov.ua Підпис до фото, Руслан Демченко - перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Його називають одним з тих, хто готував Харківські угоди в 2010 році у МЗС України

BBC News Україна: Якщо ми говоримо про підготовку Харківських угод, то вам закидають: подивіться ж на Руслана Демченка, який є вашим заступником. Може, треба щодо нього якесь розслідування? Чи буде цим займатися РНБО?

О.Д.: Дивіться, РНБО не займається розслідуваннями.

По-друге, я вже наголошував, що всі рівні перед законом.

Цим займаються компетентні органи, якщо до Руслана Михайловича будуть якісь питання - він має на них дати відповідь.

А чи це є правда, чи це припущення - у нас сьогодні дуже багато розповідають, а коли дивишся документи, то там нічого немає.

BBC News Україна: Тобто щодо Харківських угод до Демченка у вас немає питань?

О.Д.: Це питання не до апарату РНБО, ми не слідчий орган.

Якщо будуть питання - то тільки у тих, хто цим питанням займається.

Кого вони будуть опитувати, як будуть вести слідство - ми до цього стосунку не маємо, це інша парафія.

Справа "вагнерівців"

Автор фото, "Вести" Підпис до фото, Владі Зеленського закидають "витік" даних, через який зірвалася операція з затримання кількох десятків бійців ПВК, що воювали проти України. Чи була така операція насправді - до цього часу невідомо

BBC News Україна: Так само Руслан Демченко згадується в історії з нібито зірваною операцією щодо "вагнерівців". Цю тему хтось вносив на РНБО?

О.Д.: Це питання не розглядалося.

По-друге, офіційно - жодного документа, який би стосувався операції, яку ви називаєте по "вагнерівцях" (ми так не називаємо), в апараті РНБО немає і ніколи не було.

Жодного питання з приводу цих речей не було.

BBC News Україна: Але щодо аналогічних справ - мали б бути?

О.Д.: Це вже інше питання - чи мали чи не мали.

Взагалі все, що стосується роботи розвідки - це моветон, коли починають публічно розповідати. Так не робить жодна країна в світі.

Якщо ми кажемо, що ми держава і в нас є потужна розвідка (а вона у нас є), то ми не маємо права говорити про те, де вони працюють, як вони працюють, чим вони займаються - це закрита інформація на 100%.

BBC News Україна: Наскільки майбутній фільм від Bellingcat може бути викликом для нацбезпеки України, якщо вийде резонансне розслідування міжнародних журналістів?

О.Д.: Давайте ми відразу зробимо акцент на слові "якщо".

Ми не можемо припущеннями жити - Рада нацбезпеки працює тільки з фактами.

А з домислами і припущеннями ми не можемо працювати, тому що РФ нам кожного дня "підкидає" нові виклики, на які ми маємо реагувати.

Нещодавно, знаєте, було рішення про створення Центру протидії дезінформації.

Тому що дезінформація і раніше була така потужна, а останнім часом, десь із січня, пішла навала - і те, що стосується кіберпростору, і інформаційного простору.

Як хвиля цунамі пішло з РФ.

На початку минулого століття жив такий класик на прізвище Ульянов-Ленін, він розумів, що таке інформація і в нього була газета "Іскра". Він тоді знав, що даючи інформацію людям, "из искры разгорится пламя".

Сьогодні, коли в кожного є гаджети і доступ до соцмереж - то така інформація є вбивчою для країни.

Коли нам починають розповідати нісенітниці, вони починають розповсюджуватися по всіх телеграм-каналах, по фейсбуках, інших мережах - зупинити це вкрай важко.

BBC News Україна: Спростувати важче.

О.Д.: Тому ще раз кажу - що стосується "вагнерівців", то ми взагалі на цю тему не розмовляємо...

До речі, мені не подобається слова "фейк". Раніше було набагато смачніше українське слово "брехня". Як тільки починаєш з кимось з'ясовувати стосунки щодо брехні - просто якийсь жах.

Коли виходить якесь рішення РНБО, то починається не тільки з боку РФ - йде внутрішня українська боротьба, і починають політичні опоненти, перш за все президента, розгортати все в інший спосіб.

Ситуація на Донбасі

Автор фото, ОТУ "ПІВНІЧ"

BBC News Україна: Щодо Росії та ситуації на Донбасі. Останні кілька тижнів мусується тема великої війни на Донбасі.Більше інформації про це надходить саме з Росії і з непідконтрольних територій. Наскільки реальною є можливість активних бойових дій станом на сьогодні?

О.Д.: По-перше, коли ми починаємо використовувати термін "Донбас", то ми відразу потрапляємо в наративи РФ. У нас немає в Україні такого географічного терміну як "Донбас". У нас є Донецька і Луганська області...

Тому що ми починаємо говорити "Донбас", а потім російська пропаганда каже про "народ Донбасса", "разговаривайте с Донбассом". Це доволі небезпечна річ.

Що стосується ситуації на території Донецької і Луганської областей, то вона складна всі сім років.

Після Паризького саміту в грудні 2019 року Україна взяла на себе певні зобов'язання і президент України їх виконав усі без винятку.

Ми побудували нове КП для того, щоб громадянам легше було перетинати, ми дуже багато зробили речей...

На превеликий жаль, з боку РФ не виконано нічого, вони постійно кажуть: "так це ж не ми".

Послухайте, ви в Криму казали "це ж не ми", в Придністров'ї казали "це ж не ми". В багатьох інших точках, де ви розпалювали конфлікт і де, на превеликий жаль, гинуть люди, ви казали, що це не ви.

І коли президент США відповів на питання про те, хто є хто, то тут нема на що ображатися.

Ми не знаємо, що в голові зараз у Путіна, чи може він розпочати щось чи ні.

Єдине, що можна сказати - наші війська готові до будь-якого розвитку подій. У нас армія - це не армія 2014 року, і суспільство у нас дуже зріле.

Свого часу класик написав книгу "Україна - не Росія" (Книга Леоніда Кучми. - Ред.). То і я можу сказати, що український народ і російський народ - це два різних народи.

BBC News Україна: Російський "Комерсант" опублікувавдокументи про "кластери", які обговорюються на ТКГ в Мінську щодо врегулювання війни на Сході України. Наскільки це автентичні документи, як нам їх сприймати?

О.Д.: Якщо з Російської федерації виходить та чи інша інформація, треба з дуже обережно до неї ставитися.

Про УПЦ МП

Автор фото, IGOR PALKIN/PATRIARCHIA.RU

BBC News Україна: Питання про церкву: УПЦ МП, яка фактично має центр у країні-агресорі, це виклик для нацбезпеки України?

О.Д.: Я до церкви не ходжу. Я спілкуюся безпосередньо з Богом.

У мене посередники [між людьми і Богом] завжди викликали питання - нащо вони потрібні?..

BBC News Україна: А взагалі це тема для обговорення на РНБО?

О.Д.: Це дуже складна тема, тому що коли мова йде про віру, тут треба мати певну грань для того, щоб її не перейти.

Це люди, у них свої вірування і своє бачення.

Якщо буде перехід межі дозволеного, тоді ми будемо обов'язково реагувати.

BBC News Україна: Ще не було такого?

О.Д. Ще не було.

Коли буде, ми маємо на це реагувати.

Про "Мотор Січ"

Автор фото, СБУ

BBC News Україна: В двох словах про "Мотор Січ". Яка ситуація, чи пов'язана вона з Китаєм і недавнім візитом китайської офіційної делегації в Крим?

О.Д.: До Криму це не має ніякого стосунку.

Є чітке розуміння і воно підтверджене керівництвом, яке сьогодні є в "Мотор Січі", що свого часу, коли відбувалася процедура приватизації, з невідомих для нас причин величезна кількість об'єктів, обладнання та інших речей не було включено в так званий приватизаційний пакет.

Чому так довго на це ніхто не звертав увагу, не розумів, що у нас це майно є на балансі Фонду держмайна, а фактично є у "Мотор Січі"?

Це стратегічне для нашої держави підприємство. Ми є в стані фактичної війни з РФ, і ми не можемо допустити втрати такого активу, на якому ледь не половина нашого ОПК побудована. Це неприпустима річ.

BBC News Україна: Тобто воно повернеться в державну власність? Коли буде рішення суду?

О.Д.: Рішення вже є.

Єдине, що я хотів би, щоб не плутали слово "націоналізація"...

Жодного разу ми таке слово не використовували. Все має відбуватися згідно з чинним законодавством.

Засідання РНБО залежать від Зеленського

Автор фото, Офіс президента

BBC News Україна: Коли наступне засідання РНБО?

О.Д.: Залежить від голови.

Володимир Олександрович Зеленський визначає дату засідання, це його прерогатива.

BBC News Україна: А які теми ми можемо очікувати? Вже говорили, що будуть санкції проти Фірташа, очікували проти Порошенка...

О.Д.: Не знаю, звідки береться інформація про те, що готується в апараті - це закриті дані.

Хтось починає щось фантазувати, купувати якісь телеканали (Відсилка до офіційного придбання Петром Порошенком каналу "Прямий". - Ред.)...

Я не можу зупинити фонтан фантазії окремих людей.

А ми спокійно займаємося державницькою справою.

BBC News Україна: Умовно кажучи, ті, кого називають олігархами, можуть стати фігурантами наступних засідань?

О.Д.: Ми виконуємо державну справу.

Якщо людина - не має значення олігарх, як ви кажете, чи ні - підпадає під закон, ми будемо приймати рішення.

Яке не буде рахуватися з прізвищем ім'ям по батькові.