Зміни з 1 квітня: підвищення пенсійного віку, нові ціни на газ та весняний призов до армії

8 хвилин(и) тому

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У квітні в Україні підвищать пенсійний вік для жінок, хоча пенсійні зміни на цьому не завершаться.

Також з 1 квітня постачальники газу мають запропонувати споживачам річні контракти, почнеться призов до війська, з'являться нові медичні гарантії, а для українських туристів відкриється Кіпр.

Коли на пенсію?

З 1 квітня підвищується пенсійний вік для жінок. Це останнє підвищення віку в рамках змін, ухвалених ще у 2011 році.

Ті, хто народилися у період з 1 жовтня 1960 року до 31 березня 1961 року, ще могли виходити на пенсію у 59,5 років. А ті, хто народилися з 1 квітня 1961 і пізніше, вже йтимуть на пенсію у 60.

Таким чином пенсійний вік для чоловіків і жінок в Україні зрівнявся і становить 60 років.

Для отримання пенсії за віком страховий стаж людини має бути не менше 28 років. Якщо ж він менший, то пенсії за віком доведеться чекати до 63 років.

Згідно із пенсійною реформою, від 2011 року пенсійний вік жінок кожного року підвищувався на пів року, - від 55 років до 60, щоб зрівнятися із чоловічим.

У 2017 році пенсійна реформа продовжилася, і за нею на призначення пенсії став впливати не лише вік, але й страховий стаж - час, коли сплачувалися внески на обов'язкове державне пенсійне страхування. У 2021 році мінімальний страховий стаж становить 28 років, але він збільшуватиметься щороку - до 35 років у 2027.

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Звернутися за пенсією можна за місяць до досягнення пенсійного віку або впродовж трьох місяців після.

За даними Пенсійного фонду, на початок цього року в Україні було 1,1 млн пенсіонерів, із яких 2,7 млн продовжували працювати. Понад три чверті українських пенсіонерів мають пенсію до 4 000 грн на місяць.

З 1 квітня також перерахують пенсію пенсіонерам, які працюють, і тим, кому пенсію призначили або перерахували до 1 квітня 2019 року. Йдеться про близько 2 млн пенсіонерів.

Скільки платити за газ?

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31 березня завершується термін дії постанови, якою взимку уряд обмежив ціни на газ для населення. Тож з 1 квітня ціна для побутових споживачів має повернутися до ринкового рівня. В уряді очікують, що вона не перевищить нинішній граничний рівень у 6,99 грн за куб.

Під кінець березня більшість компаній таки запропонували ціни на цьому рівні або нижче. Проте є й ті, хто пропонує газ дорожче - від 7,6 грн за куб (ТОВ "Газ ОП") до 8,85 грн за куб (ТОВ "Азовгаз").

Державний "Нафтогаз" повідомив, що у квітні збереже для своїх клієнтів ціну в 6,86 грн за куб, а для тих, кого не змогли забезпечити газом їхні постачальники, пропонує 6,99 грн за куб.

У компанії також кажуть, що за дорученням уряду завершили розробку річного тарифу на газ.

"Ця ціна працює як страховка на авто. Вона дозволяє уникнути проблеми (у випадку з цінами на газ — пікових стрибків цін взимку), але, на відміну від страховки, не потребує сплати наперед",- пояснили в "Нафтогазі".

Нові пакетні пропозиції від "Нафтогазу" будуть готові до початку травня.

Разом із тим, у "Нафтогазі" наголошують, що наразі постачають газ лише 13% споживачів на роздрібному ринку. 65% ринку побутового газу належить регіональним газзбутам.

Очікується, що такі ж річні пакети запропонують й інші учасники ринку. А споживач зможе змінювати річний тарифний план впродовж року на щомісячний, а також обирати будь-якого іншого постачальника газу.

Що з опаленням?

А от для тепловиків ціни на газ знизяться.

Як повідомив "Нафтогаз", який постачає газ для виробників теплової енергії в рамках PSO (Public service obligations - Ред.), вартість газу у березні буде на 8% менше, ніж у лютому, і становитиме 6,28 грн за куб (без ПДВ та витрат на транспортування).

Для споживачів це врахують у платіжках, які вони отримають вже у квітні, коли опалювальний сезон завершується.

У "Нафтогазі" також нагадують, що до 30 вересня 2021 року надають виробникам тепла відстрочку платежу на різницю між ринковою та граничною ціною газу, фактично закладеною в тариф. До 1 травня 2021 року уряд, "Нафтогаз" та Асоціація міст України мають визначити джерела компенсації цієї різниці.

Що з електрикою?

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Ціна на електроенергію для населення залишиться незмінною - 1,68 грн за кВт-год. Відповідну постанову уряд схвалив наприкінці березня.

"Державна компанія "Енергоатом" продовжує постачати електроенергію для людей за пільговою ціною", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Проте він також сказав, що ціни на електрику можуть змінитися в майбутньому.

Нові медгарантії

З 1 квітня діятиме нова програма медичних гарантій, яка передбачає 35 пакетів медичних послуг. З них два пакети будуть новими, а ще п'ять - виокремлені із вже наявних, повідомляє Національна служба здоров'я у Facebook.

Зокрема, з квітня 2021 має запрацювати пакет послуг для лікування туберкульозу на первинці.

Окремими пакетами будуть ведення вагітності в амбулаторних умовах і стоматологічна допомога дорослим і дітям.

Серед нових пакетів також лікування пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями та реагування на інфекційні захворювання та епідемії.

Як і раніше, до медзакладів, що надають пріоритетні послуги, НСЗУ висуватиме підвищені вимоги, але й оплачуватиме їх за вищим тарифом.

Наприклад, за надання допомоги новонародженому вагою до 1500 г лікарня отримає 114 тис. грн (а не 98,5 тис. грн як у 2020 році), а тариф на пологи зросте з 8 до майже 10,4 тис. грн.

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За програмою ведення вагітності в амбулаторних умовах українки зможуть обирати, хто, де і як їх вестиме - сімейний лікар чи гінеколог, при цьому вибір гінеколога та пологового будинку не обмежений місцем проживання чи реєстрацією пацієнтки.

До гінеколога пацієнтка може звернутися без направлення, а його допомога є безкоштовною, якщо заклад уклав договір із Національною службою здоров'я за пакетом "Амбулаторна медична допомога".

Кіпр таки відкриється?

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З 1 квітня Кіпр переведе Україну з "сірої" до "червоної зони" (відповідно до офіційно затвердженої на Кіпрі COVID-класифікації держав світу, що змінюється щотижня). Тож українські туристи зможуть потрапити на Кіпр, - за певних умов.

У березні Кіпр розподілив країни на зони залежно від епідемічної ситуації із коронавірусом.

Пасажири із зеленої групи не здають по прильоту тест на COVID-19, пасажири з помаранчевої мають до посадки у літак надати негативний тест на коронавірус.

А туристи із країн червоної групи здаватимуть аналіз двічі: перед посадкою і після приземлення.

За повідомленням українського посольства на Кіпрі, з 1 квітня і поки Україна перебуває у "червоній зоні", до українських туристів застосовуватимуться такі вимоги:

реєстрація на платформі CyprusFlightPass,

негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого в сертифікованій лабораторії на території України не пізніше ніж за 72 години до вильоту (англійською мовою),

на Кіпрі треба пройти повторний ПЛР-тест (30 євро в аеропорту Ларнаки та 32 євро в аеропорту Пафоса). Результат тесту надішлють SMS протягом 3 годин. До отримання результату треба лишатися на самоізоляції. Діти до 12 років звільнені від тестів,

необхідно мати документи, що підтверджують мету поїздки та місце проживання, засвідчують фінансову спроможність (на весь час перебування на Кіпрі, не менше 50 євро на добу) та намір повернутися до України (куплений авіаквиток).

Якщо підтвердять, що іноземець захворів на COVID-19 під час перебування на острові, кіпрський уряд покриє витрати на його проживання, їжу, воду та ліки, повідомляють в українському посольстві.

Весняний призов

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1 квітня розпочнеться весняний призов на строкову військову службу. Всього у квітні-червні цього року до армії планують призвати 14 246 юнаків.

До Збройних сил спрямують 6 500 людей, в Національну гвардію - 4 646, у Держприкордонслужбу - 2500 і ще 600 - до Державної спеціальної служби транспорту.

На весняний призов виділено 66 млн грн. Видатки на одного призовника складають 4 633 грн, з них 4 540 грн підуть на виплату грошової допомоги призовникам.